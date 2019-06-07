Patavatsız açık sözlüler

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Patavatsız açık sözlüler
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Açık sözlü olmak güzel bir davranıştır. Bunu hepimiz biliriz. Kalbinden geçeni güzel kelimelerle diline aktarmak iyi bir karakterin göstergesidir. Açık sözlü insanlar aynı zamanda doğal insanlardır ki; “günümüzde doğal insan kaldı mı?” diyelim…


Ayrıca, “çok konuşandan korkma” sözü de herkesin bildiği bir sözdür. “Yüzüne söyleyenden zarar gelmez” deriz. Evet, bunlar açık sözlü olmanın güzellikleri, takdir edilesi yönleri.


Ya bir de patavatsızlık? Hani, şu son günlerde kendini açık sözlü ilan edip de patavatsızlığın dibine vuran insanlardan bahsediyorum. Karşıdaki kişinin belki de sorun ettiği yönlerini çirkin bir üslupla; demoralize ederek söyleyen, sonrasında da “Ben söylerim kardeşim, ben açık sözlüyüm, ne yapayım? Çekinmem” gibi beylik laflara sığınan patavatsızlara sesleniyorum. Kimse size başka bir insanı rencide etme hakkını vermiyor. Karşındakinin kilosuna, saçına, başına, özel hayatına dair fikrin sorulursa söylersin, eleştirinin dozunu bilirsin, söyleyeceğin lafın nereye gideceğini hesap edersin. Belli bir nizam içinde, ölçüyü kaçırmadan...


Önce bakınız açık sözlü insanın tanımına: Açık sözlü insan kendine sorulan bir konuda fikrini net, dürüstçe, saklamadan fakat tartarak söyleyen insandır. Açık sözlülük bir eleştiriyi yaparken bu eleştirinin nasıl söylenmesi gerektiği ve lafın nereye gideceğini bilmeyi de içinde barındırır. Bir durum hakkında dürüstçe fikrini beyan etmek, karşındakine laf sokmak, kalbini kırmak demek değildir.


Ayrıca, açık sözlü insan konuşacağı yeri bilir. Her ortamda, her konuda olur olmadık lafa dalmak, patavatsızlığın daniskasıdır. Farkında mısınız ne kadar çok türedi o tür insanlar çevremizde? Her şeyde olduğu gibi bu iki kavram arasındaki ince çizgiyi de bilmiyoruz.


Karşısındaki insanı kıskanıp da içindekileri açık sözlülük maskesi altında son derece ağır ve kırıcı üslupla söyleyen insan tipleri... Siz açık sözlü değil, kötü kalpli ve patavatsızsınız. Kendiniz olun. En başta insan olalım. Kibar ve nazik olalım. Empati kuralım karşımızdakiyle. Konuşma sırası bize gelince konuşalım. İncitmeden eleştirelim. Başka bir insanı üzmek, kalbinin acımasına neden olmak dürüstlükse, açık olmaksa ben ne dürüst, ne de açık sözlüyüm, dostlarım!

 

Ferah Uzundurukan

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