Partnerinize yeniden bağlanmak için 3 adım

İlişkinizi daha romantik hale getirmek için şu anda ne yapabilirsiniz? Hediye almak mı? Bazen hediyeler romantizmi canlandırmaya yetmez. Yeniden bağlanabilmek için ona olan sevginizi ve hayranlığınızı göstermenize yardımcı bazı şeyler var.

1- Duygusal banka hesabı açın

Eşinizle birbirinize her döndüğünüzde, her iletişim kurduğunuzda aslında duygusal banka hesabınıza para yatırırsınız. İlişkinizdeki her bağlantılı an, zor zamanlarda kullanılabilecek bir sevgi birikimi oluşturur. Bir çiftin negatiften daha fazla olumlu birikimi varsa, zor zamanlarda birbirlerine güvenme olasılıkları daha yükselir.

2 - Aşkın mikro anlarını yakalayın

Reklamlar, romantik bir kaçamağın veya pahalı mücevherlerin bir kadının kalbine giden yol olduğu mesajını iletir ancak ilişkilerin sıkıcı anları hepsinden daha önemlidir. Aşkın mikro anlarında derin bir dram vardır. Akşam yemeği yenilen sessiz akşamlar… Böyle bir akşam yaşadığınızı hissettiğiniz an kendinizi ve partnerinizi ana getirecek şeyler yapın. Örneğin sessizce televizyon izlemek yerine gününüzün nasıl geçtiği hakkında konuşun. Anlatacak bir şeyiniz yoksa sadece şefkatle dokunun. Partnerinize dönerseniz, güven, duygusal bağ ve tutkulu bir cinsel yaşam kurarsınız. Unutmayın kş çiftlerin 1 numaralı kavgası para, aile veya seks değildir. İlişkilerdeki çoğu tartışma, duygusal olarak bağ kuramamayla ilgilidir. Partnerinizle daha bağlı hissetmenin ilk adımı, bu mikro anların ne kadar hayati olduğunu anlamaktan geçer. Bu sadece ilişkinize olan güven için değil, aynı zamanda romantizm ve yakınlık için de önemlidir. Günlük etkileşimleri hafife almamanın basit değişimi, bir evlilik için harikalar yaratabilir. Evdeki işlere yardım etmek, muhtemelen ilişkinize Tahiti'de iki haftalık bir tatilden çok daha fazlasını yapacaktır.

3- Birbirinizin aşk haritalarını anlayın

Partnerinizi anlamanın sırrı akıl okumaktan değil, partnerinizi açık ve dürüst bir şekilde paylaşabilecekleri bir konuma getirmek için çok çalışmaktan gelir. Partnerinizin şu anki endişelerini ve streslerini biliyor musunuz? Umutları ve istekleri neler? Bu yılki hedefleri neler? Geçen yıldan farklılar mı?

Birbirimizi anlamanın anahtarı 3 adımdan oluşur:

Sorular sor,

Cevapları hatırla,

Soru sormaya devam et.

Unutmayın eşinizi daha iyi tanımak ve içsel benliğinizi paylaşmak ömür boyu sürecek bir süreçtir. Hepimizin kişilik kusurları var. Partnerinizin yetersizliklerine odaklanmak yerine, onları kabul etmeyi öğrenin. Yapabildiğiniz zaman, partneriniz hakkında değer verdiğiniz şeyleri ifade edin. Buradaki fikir, eşinizi bir şeyi doğru yaparken yakalamak ve teşekkür etmek. Bunu her yaptığınızda, eşiniz duygusal bir bağ hisseder. Sonuç olarak, duygusal kazançlarınızı ilişkinizin duygusal banka hesabına yatırırsınız.

Refereanslar:

Kyle Benson. “3 Steps to Reconnect When You Feel Disconnected From Your Partner”. Şuradan alındı: https://www.gottman.com/blog/3-steps-reconnect-feel-disconnected-partner/