Pareo nasıl bağlanır?

Pareonuzu bu şekilde bağlayarak yine bir elbise görünümü yaratabilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz elbise şeklinden farklı olarak tek bir noktada bağlamak kullanım açısından biraz daha zor olsa da V yaka şeklindeki bu görünüm oldukça şık duracaktır.