Pareo nasıl bağlanır?

Uzun pareolar\u0131 bir klasik olarak yan tarafta d\u00fc\u011f\u00fcm gibi ba\u011flayabilirsiniz. \u00dcst\u00fcne bikini veya mayoyla tercih edebilece\u011finiz bu ba\u011flama stili klasikler aras\u0131nda yer al\u0131yor.. Bir di\u011fer pareo ba\u011flama stili ise elbise gibi ba\u011flamak. Pareoyu birle\u015ftirdi\u011finiz k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131 g\u00f6\u011f\u00fcs ve bel k\u0131s\u0131mlar\u0131ndan ba\u011flayarak uzun bir pareoyu elbise haline getirebilirsiniz.. Pareonuzu etek g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde kelebek \u015feklinde de ba\u011flayabilirsiniz. Yanlardan \u00e7apraz getirece\u011finiz pareonun iki k\u0131sm\u0131n\u0131 tam ortada birle\u015ftirerek bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc kolayca elde edebilirsiniz. Biz bu versiyonunu olduk\u00e7a be\u011fendik.. Bu ba\u011flama \u015feklinde pareonuz adeta bir bikini \u00fcst\u00fc gibi g\u00f6r\u00fcnecek. Straplez bikinilerle veya boyundan ba\u011flamal\u0131 bikinilerle kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131zda olduk\u00e7a \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilece\u011finize inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu ba\u011flama \u015feklini de deneyebilirsiniz.. Pareonuzu bu \u015fekilde ba\u011flayarak yine bir elbise g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc yaratabilirsiniz. Yukar\u0131da g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz elbise \u015feklinden farkl\u0131 olarak tek bir noktada ba\u011flamak kullan\u0131m a\u00e7\u0131s\u0131ndan biraz daha zor olsa da V yaka \u015feklindeki bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcm olduk\u00e7a \u015f\u0131k duracakt\u0131r.. Bir di\u011fer ba\u011flama \u015fekli ise son zamanlarda bir\u00e7ok ma\u011fazan\u0131n k\u0131sa bluzlar\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bir model. Boyundan \u00e7apraz ba\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131z bu model olduk\u00e7a kolay yap\u0131l\u0131yor ve \u015f\u0131k duruyor.. Son model ise k\u0131sa parolar\u0131n i\u00e7 k\u0131s\u0131mdan \u00e7apraz getirilerek etek g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 bir model. Yine bu ba\u011flama \u015fekli de favori modellerimizden biri oldu..
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