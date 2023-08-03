Pareo nasıl bağlanır?

Plajda mayo ya da bikini üzerine tercih edilen pareoları aslında birçok şekilde bağlayabilirsiniz. İşte ilham alabileceğiniz bazı stiller...

Moda
Giriş: 03 Ağustos 2023 23:08
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  • Uzun pareoları bir klasik olarak yan tarafta düğüm gibi bağlayabilirsiniz. Üstüne bikini veya mayoyla tercih edebileceğiniz bu bağlama stili klasikler arasında yer alıyor.

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  • Bir diğer pareo bağlama stili ise elbise gibi bağlamak. Pareoyu birleştirdiğiniz kısımlarını göğüs ve bel kısımlarından bağlayarak uzun bir pareoyu elbise haline getirebilirsiniz.

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  • Pareonuzu etek görünümünde kelebek şeklinde de bağlayabilirsiniz. Yanlardan çapraz getireceğiniz pareonun iki kısmını tam ortada birleştirerek bu görünümü kolayca elde edebilirsiniz. Biz bu versiyonunu oldukça beğendik.

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  • Bu bağlama şeklinde pareonuz adeta bir bikini üstü gibi görünecek. Straplez bikinilerle veya boyundan bağlamalı bikinilerle kullandığınızda oldukça şık bir görünüm elde edebileceğinize inandığımız bu bağlama şeklini de deneyebilirsiniz.

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  • Pareonuzu bu şekilde bağlayarak yine bir elbise görünümü yaratabilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz elbise şeklinden farklı olarak tek bir noktada bağlamak kullanım açısından biraz daha zor olsa da V yaka şeklindeki bu görünüm oldukça şık duracaktır.

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  • Bir diğer bağlama şekli ise son zamanlarda birçok mağazanın kısa bluzlarında gördüğümüz bir model. Boyundan çapraz bağladığınız bu model oldukça kolay yapılıyor ve şık duruyor.

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  • Son model ise kısa paroların iç kısımdan çapraz getirilerek etek görünümü sağlandığı bir model. Yine bu bağlama şekli de favori modellerimizden biri oldu.

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