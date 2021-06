Parayla ilişkinizi düzeltmek için yöntemler

Bütüncül kadın sağlığı konusunda rehberlik yapan “Rahim Sağlığı”* adlı işimi ilk kurduğumda mali açıdan yetersizdim. Online bankacılık işlemleri yapmak bile bedenimde bir endişe dalgası yaratıyordu. Rakamlar beni rahatsız ediyordu ve para hakkında konuşmak olduğum yerde kıvranmama neden oluyordu.

Mali açıdan bağımsız olma arzum, utanç ve kendinden şüphe duyguları altında ezilmişti. Şimdi ise bunun sadece benim hikayem olmadığını biliyorum. Binlerce kadın ile çalışırken bir şey fark ettim ki parayla bağlantı kurma şeklimiz, rahmimiz ile bağlantı kurma şeklimiz ile aynı.

Tarihsel olarak, kadınlar her iki alanda da baskı altına alındı. Bu da bizi güvende, egemen ve etkin hissetme duygularına sahip olmaktan alıkoydu. Bu duygulardan yoksun olmak, bizi büyük ölçekli değişiklik yapmamız gereken durumlarda etkisiz kıldı.

Rahmimle çalışarak param, bağımsızlığım ve gücümle olan ilişkimi iyileştirme yolculuğuna başladım. Sizin de aynı şeyi yapmanıza yardımcı olacak gerçek, maddi, ele avuca gelir, paraya çevrilebilir çalışmalar paylaşıyorum. Bunu para ile ilgili hikayemizi, ailevi yüklerimizi ve bunları serbest bırakmanın yollarını araştırdığımız atölyelerimizde ele alıyorum. Gelir-giderleri ele alma şeklimizde görülen zararlı kalıpları keşfetmek çok işe yarıyor. Para hedeflerimizi yeniden yazıyor ve onlara ulaşmak için bir plan oluşturuyoruz. Ancak burada, kendi hikayemi anlatarak birkaç ipucu vermek istiyorum.

Kendi hikayeme giriş yapacak olursak…

Büyürken Katolik kilisesinde, kilisenin bağış sepeti tomarlarla dolup taşarken "Bütün kötülüklerin kökeni paradır." ifadesini duymuştum. Aklımda, para ve maneviyat bir araya gelemiyordu. Ne de olsa, para adına milyonlarca ağacı kesmiyor muyduk? Yer kabuğunu delmiyor ve toprağa kimyasallar pompalamıyor muyduk?

Her zaman bir şekilde, finansal olarak paçayı nasıl kurtaracağımı bildim. Ve bir zamanlar, düzenli bir maaşla ve maaştan maaşa yaşamaktan da memnundum.

Anne olmak ise beni değiştirdi. Her şeyi daha gerçek, daha somut hale getirdi. Birdenbire paraya ihtiyacım arttı ve paraya tam olarak “şimdi” ihtiyacım vardı.

Şans eseri, atölyelerimde birlikte çalıştığım Camille bir finans uzmanı ve kendisi birkaç yıl önce beni para hikayemle yüzleşmeye davet etti. Bir gün bir telefon görüşmesinde bana “Ayda ne kadar para kazanmak istersin?” diye sorarak bunu başlattı.

Hemen kendimi gevezelik ederken buldum. Vücudumda bir sıcaklık yükseliyordu ve dizlerim titriyordu. Kendi iş ortağım olan çok sevdiğim birine bile finansal arzularımı anlatmaktan utanç duyuyordum. İşte o zaman, parayla ilgili hikayemi yeniden çalışmam ve yeniden programlamam gerektiğini anladım. Çünkü kabul etmek istesek de istemesek de para hikayeniz bizi ve hayatımızı yaşama şeklimizi etkiler.

Bu alanda çok fazla kişisel çalışma yaptım ve öğrendiğim her şeyi, parayla olan ilişkinizi iyileştirmenize yardımcı olacak üç ipucunda özetledim.

1. Paraya dair hikayenizi bilin

Her zaman tatile gitmek, piyano dersleri almak ve okul için yeni kıyafetler almak için yeterli paramız var gibi görünse de ben büyürken para bizim evde her zaman büyük bir çekişme noktasıydı.

Anneannem ve büyükannem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Büyük Buhran'ı çocukken yaşamıştı ve onların deneyimlerinin travmatik etkisi annemde de derinden görülüyordu. Bu yüzden küçük çocuklar olarak bize bile, yani kız kardeşim ve bana sık sık hayatın pahalı olduğu ve her an paramızın tükenebileceği hatırlatıldı. Yani para ile ilişkimde, bireysel finans hikayemde her zaman derin bir kıtlık ve eksiklik duygusu hakimdi. Derinlerde bir yerde bir gün uyanacağım ve tıpkı Büyük Buhran'da büyükannem ve ailesinin yaptığı gibi aniden her şeyi kaybedeceğime dair bir korku vardı.

Womben Wellness işine ilk başladığımda banka hesabımda 300 dolarım vardı. Ve bu sayı yıllar içinde artsa bile, her şeyi kaybedeceğime dair altta yatan endişe bir şekilde her zaman oradaydı.

Farkındalık yaratmadan hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Bu yüzden para hikayenizi bilmek çok güçlü ve bazen garip, rahatsız edici ve acı verici olabiliyor. Ancak yalnızca hangi sınırlayıcı inançlarla çalıştığınızı öğrendikten sonra onları değiştirmeye başlayabilirsiniz.

Çoğumuz, atalarımızdan miras kalan hikayelere veya çocukken sahip olduğumuz etki yaratan deneyimlere dayanarak parayla bilinçsiz bir şekilde ilgiliyiz. Parayla ilişkimizi iyileştirmek istiyorsak, kendi kişisel para hikayemizin şifresini kırmalıyız.

Öyleyse bir günlük alın, son derece dürüst olun ve şu soruların yanıtlarını not edin:

• Her iki taraftaki atalarınız (anne veya baba) para, toprak veya kaynakları çevreleyen herhangi bir kayıp veya travma yaşadı mı? Öyleyse, onlar neydi?

• Büyürken evinizde para nasıl konuşulurdu?

• Parayla ilişkiniz nedir?

• Para hikayeniz ile atalarınızın para hikayesi arasında benzerlikler veya paralellikler görüyor musunuz?

2. İçinizdeki eril ile yeniden bağlantı kurun

Hayatımın 10.000 saatini rahim bilgeliği hakkında öğretmek, paylaşmak ve yazmak için harcadım. Bu çalışma sayesinde, çoğu kadınlıklarını geri kazanma yolculuğunda olan binlerce kadınla bağlantı kurma lütfuna eriştim. Ve bu kadınların çoğundan kelimenin tam anlamıyla şehvet ve yaşam gücü sızıyor olsa da finansman, krediler ve hesap verebilirlik gündeme geldiğinde çoğu başka bir yöne doğru koşuyorlardı.

Başarı ve finansal başarı için sahip olduğumuz tek model ataerkil, kapitalist, toksik erkeksi bir sisteme dayandığında tükeniyoruz ve yorgun hissediyoruz. Ancak feminen, dünyanın iyiliğini temele alan ilkelere dayalı yeni bir ekonomi inşa edeceksek, bunun gerçekleşmesi için içsel çalışmalar yapmalıyız. Bu da içimizdeki erille olan ilişkimizi iyileştirmek anlamına gelir.

Her birimizin içinde eril ve dişil enerji vardır. Binlerce yıldır, dişil enerjimiz ataerkillik tarafından bastırıldı ama eril de yara almadan kurtulamadı.

Vücudumuzda ikisi dengede olduğunda, eril, dişinin özgürce yaratması için kapsayıcı alan oluşturur. Bu ikisi hayatımızda dengede olduğunda, hayatımızda daha fazla netlik, yaratıcılık ve anlam deneyimlemek için kendimize ve başkalarına verdiğimiz sözleri ortaya koyarız.

İç Erilinizle temas halinde misiniz? Bu soruları araştırın ve öğrenin…

• Sözünüzü tutar mısınız? Gerçekten “hayır” demek istediğinizde insanlara sıklıkla “evet” mi diyorsunuz?

• “Evet” dedikten sonraki gidişatı takip ediyor musunuz? Yaratılış aşamasından eyleme ne kadar rahat ilerliyorsunuz?

• Günlük görevler ve maddi gereklilikler varken isteklerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmeyi kolay buluyor musunuz? Ruhsal yolunuz ve arzularınız konusunda sorumlu olduğunuz insanlarla ilişkilerinizi sürdürmek için çabalıyor musunuz?

Bu alanlardan herhangi birinde bazı zorluklar belirlediyseniz, İçinizdeki eril enerjiyle olan ilişkinizin biraz iyileşmeye ihtiyacı olabilir ve muhtemelen parayla olan ilişkinizin de iyileşmesi gerekir.

3. Rahminiz ile ilişkinizi iyileştirin

“Eşit Kredi Fırsatı Yasası” sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadınların bir erkeğe imza atmasına ihtiyaç duymadan kredi başvurusu yapabilme imkanının başlamasından bu yana sadece 47 yıl geçti.

Para ve kadın sağlığı eğitimi ise el ele gider. Her ikisi de bizi doğrudan bir bağımsızlık duygusuna ve eyleme geçme gücüne bağlar. Bedenlenmiş, rahmi tarafından yönlendirilen bir kadın, hayatını bir özgürlük, egemenlik ve eyleme geçebilme zemininden doğru yönlendiren kişidir.

Hem finansal kaynaklara erişimin hem de kadın sağlığı eğitiminin sistematik olarak kısıtlanması bir tesadüf müdür? Bence değil. Eğitimli, finansal okuryazar bir kadın, ataerkillik tarafından daha zor kontrol edilen bir kadındır. Ataerki için o bir tehdittir; varlığı aracılığıyla, başkalarına özgür olma olasılığını hatırlatır.

Para ile olan ilişkinizi iyileştirmek istiyorsanız, iş rahminiz ile olan ilişkinizi iyileştirmekle başlar.

Yazı: Usha Anandi

*Womben Wellness, Usha Anandi (2021) Şuradan alındı: https://www.wombenwellness.com/heal-your-relationship-with-money/