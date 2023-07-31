Pantone'nin "sevgi kuşu" rengine uygun parçalar

"Love Bird" olarak adland\u0131r\u0131lan bu rengi \u00f6zellikle moda sekt\u00f6r\u00fcnde 2023 \u0130lkbahar\/Yaz sezonu ba\u015flad\u0131\u011f\u0131ndan beri \u00e7ok s\u0131k g\u00f6r\u00fcr olduk. Hemen hemen her markan\u0131n bu renk ve tonlar\u0131na ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bir raf\u0131 oluyor. Ye\u015fil ve sar\u0131 aras\u0131ndaki bu renk, olduk\u00e7a enerjik g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.. Gard\u0131robunuzda kayboldu\u011funuz bir anda, kombininize enerji katmaya karar verdi\u011finizde en iyi tercihlerden biri olabilir bu renk. Simsiyah bir kombine renk katmak i\u00e7in aksesuar se\u00e7imlerinizde dahi enerjik bir renk kullanmak havan\u0131z\u0131 de\u011fi\u015ftirir.. Rengarenk bir kombin yapmak veya "Love Bird" gibi vurucu bir renkle kombininize dikkat \u00e7ekmek... Bizce yaz g\u00fcnlerine en iyi e\u015flik edebilecek renklerden biri oldu\u011fundan her ikisini de deneyip istedi\u011finiz kombin \u00f6nerisini tercih edebilirsiniz.. Tak\u0131larda \u00e7ok fazla rastlamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu renkten k\u00fcpeler, y\u00fcz\u00fckler, kolyeler veya bileklikler bulursan\u0131z ka\u00e7\u0131rmay\u0131n! Alt\u0131n renkteki tak\u0131 ve saatlere m\u00fckemmel e\u015flik etti\u011fi gibi g\u00fcm\u00fc\u015f renkteki par\u00e7alarda da ayn\u0131 etkiyi yarataca\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphemiz yok.. Bizce siyah veya beyaz mini elbiselerin vazge\u00e7ilmezleri renkli topuklu ayakkab\u0131lard\u0131r. D\u00fcz bir elbiseyi bile nas\u0131l hareketlendirece\u011finizi art\u0131k daha iyi biliyorsunuz.. \u0130\u015fte bu renkten ilham alabilece\u011finiz di\u011fer par\u00e7alar ve kombin \u00f6nerilerimiz.... . . . .
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