Kontrolünüz dışında olan durumlar için özür dilemenize gerek yok

Her şeyi mükemmel şekilde planlasanız da bazen kontrolünüz dışında pürüzler çıkabilir. Trafik yüzünden bir buluşmaya geç kalmış olabilirsiniz ya da sunumunuzu bozan teknik bir arıza yaşıyor olabilirsiniz. Dünyadaki her şey sizin sorumluluğunuzda değil, her pürüz için özür dilemenize gerek yok.