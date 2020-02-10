92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 92.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni gerçekleşti. İşte kazananlar...

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92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles'ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İşte 92. kez gerçekleşen Akadami Ödülleri'nde Oscar'ı kazanan isimler:

 

En iyi film

Kazanan: Parasite (Neon)

 

Diğer adaylar

Ford v Ferrari (Disney/Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros)

Little Women (Sony)

Marriage Story (Netflix)

1917 (Universal)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

 

En iyi kadın oyuncu

Kazanan: Renee Zellweger (Judy)

 

Diğer adaylar

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saorise Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

 

En iyi erkek oyuncu

Kazanan: Joaquin Phoenix (Joker)

 

Diğer adaylar

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

 

En iyi film: Parazit

En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)

En iyi uluslararası film: Parazit

En iyi görüntü yönetmeni: 1917

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood 

En iyi kostüm tasarımı: Little Women

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari

En iyi ses miksajı: 1917

En iyi kurgu: Ford vs Ferrari

En iyi görsel efekt: 1917

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell

En iyi orijinal film müziği: Joker

En iyi özgün şarkı: Rocketman

 

Gelmiş geçmiş en iyi Oscar elbiseleri
+52
Charlize Theron Yıl: 2016 Elbise: Christian Dior

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