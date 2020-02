92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 92.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni gerçekleşti. İşte kazananlar...

Los Angeles'ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İşte 92. kez gerçekleşen Akadami Ödülleri'nde Oscar'ı kazanan isimler:

En iyi film

Kazanan: Parasite (Neon)

Diğer adaylar

Ford v Ferrari (Disney/Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros)

Little Women (Sony)

Marriage Story (Netflix)

1917 (Universal)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

En iyi kadın oyuncu

Kazanan: Renee Zellweger (Judy)

Diğer adaylar

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saorise Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

En iyi erkek oyuncu

Kazanan: Joaquin Phoenix (Joker)

Diğer adaylar

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

En iyi film: Parazit

En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)

En iyi uluslararası film: Parazit

En iyi görüntü yönetmeni: 1917

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood

En iyi kostüm tasarımı: Little Women

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari

En iyi ses miksajı: 1917

En iyi kurgu: Ford vs Ferrari

En iyi görsel efekt: 1917

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell

En iyi orijinal film müziği: Joker

En iyi özgün şarkı: Rocketman

