92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles'ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İşte 92. kez gerçekleşen Akadami Ödülleri'nde Oscar'ı kazanan isimler:
En iyi film
Kazanan: Parasite (Neon)
Diğer adaylar
Ford v Ferrari (Disney/Fox)
The Irishman (Netflix)
Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
Joker (Warner Bros)
Little Women (Sony)
Marriage Story (Netflix)
1917 (Universal)
Once Upon a Time in Hollywood (Sony)
En iyi kadın oyuncu
Kazanan: Renee Zellweger (Judy)
Diğer adaylar
Cynthia Erivo (Harriet)
Scarlett Johansson (Marriage Story)
Saorise Ronan (Little Women)
Charlize Theron (Bombshell)
En iyi erkek oyuncu
Kazanan: Joaquin Phoenix (Joker)
Diğer adaylar
Antonio Banderas (Pain and Glory)
Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)
Adam Driver (Marriage Story)
Jonathan Pryce (The Two Popes)
En iyi film: Parazit
En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)
En iyi uluslararası film: Parazit
En iyi görüntü yönetmeni: 1917
En iyi animasyon: Toy Story 4
En iyi kısa animasyon: Hair Love
En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)
En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)
En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window
En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood
En iyi kostüm tasarımı: Little Women
En iyi belgesel: American Factory
En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl
En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari
En iyi ses miksajı: 1917
En iyi kurgu: Ford vs Ferrari
En iyi görsel efekt: 1917
En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell
En iyi orijinal film müziği: Joker
En iyi özgün şarkı: Rocketman