Doğum sırasının temel kişilik özelliklerini belirlemedeki rolü uzun zamandır tartışılan bir konudur. En büyük çocuk sendromundan, şımartılmış en küçük çocuk stereotiplerine kadar, kardeşlerin doğum sırasının davranışlarını etkileyebileceğine dair bir inanç var. Bu fikir çeşitli çalışmalarla incelenmiş ve bazıları, ilk doğan çocukların genellikle küçük kardeşlerine göre daha yüksek entelektüel özelliklere sahip olduğunu bulmuştur.

Şimdi, yakın zamanda yapılan bir araştırma, doğum sırası ve kişilik arasında beklenmedik bir ilişkiyi ortaya çıkardı: Ortanca çocukların kardeşlerine göre daha dürüst, alçakgönüllü ve uyumlu olduğu tespit edildi.

Peki, ortanca çocuklar kardeşlerinden daha mı iyi?

Araştırma, HEXACO Kişilik Envanteri'ni kullanarak altı temel kişilik özelliğini belirledi: Dürüstlük-alçakgönüllülük, duygusallık, dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık. Ortanca çocukların dürüstlük/alçakgönüllülük ve uyumluluk alanlarında daha yüksek puanlar aldığı görüldü. Peki bu ne anlama geliyor?

Kişilik testlerine göre; uyumluluk, 'maruz kaldıkları haksızlıkları affeden, başkalarını yargılamada hoşgörülü olan, uzlaşmaya ve başkalarıyla iş birliği yapmaya istekli olan ve öfkelerini kolayca kontrol edebilen' kişiler olarak tanımlanıyor. Dürüstlük/alçakgönüllülük alanında yüksek puan almak ise kişinin kişisel çıkar için manipülasyondan kaçındığını, kurallara uyduğunu ve lüks veya yüksek sosyal statüye ilgi duymadığını gösterebilir.

İlginç bir şekilde, en yüksek puanları ortanca çocuklar aldı, ardından en küçük çocuklar ve en büyük çocuklar geldi. Tek çocuklar ise en düşük puanlara sahipti. Ayrıca, birden fazla kardeşi olan çocukların daha yüksek puanlar aldığı görüldü, bu da bu grubun da oldukça uyumlu ve alçakgönüllü olduğunu düşündürüyor. Çalışmanın yazarları Michael Ashton ve Kibeom Lee, bunun büyük ailelerdeki çocukların iş birliği yapma kapasitesinden kaynaklanabileceğini, bu durumun bencil davranma eğilimlerini azaltabileceğini öne sürüyor.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

Sonuç olarak, doğum sırasının kişilik üzerinde kesin bir etkisi olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. 2019 ve 2020 yıllarında yapılan çelişkili çalışmalar, bulguları daha da karmaşık hale getiriyor. 2020 çalışması, tek çocukların doğuştan daha narsist olmadığını öne sürerken, 2019 çalışması kardeşi olan yetişkinlerle olmayanlar arasındaki kişilik farklılıklarının oldukça küçük olduğunu buldu.

Birçok insan, doğum sırasının bir kişinin ne kadar nazik, çalışkan, organize veya şımarık olduğunu belirlemede kilit bir rol oynadığına inanıyor. Ancak araştırmalar henüz bu inancı güçlü bir şekilde desteklemiyor. Dolayısıyla, en büyük ve en küçük kardeşler, ortanca kardeşinizin sizden gerçekten daha iyi bir insan olma olasılığının nispeten düşük olduğu gerçeğiyle sevinebilir.

Kaynak: Annabelle Canela. "Are Middle Children Better Than Their Siblings? This Study Thinks So". Şuradan alındı: https://www.parents.com/are-middle-children-better-than-their-siblings-8779216. (24.01.2025).