Onu sevmekte ölçüsüz ol!

Allah'a yakın olmak için adımlar attığında gözünün baktığı her yer çiçekleniyor,

her yer daha anlamlı geliyor.

Her şeyin bir ruhu olduğunu hissediyorsun.

Yaşamayan şeyleri yaşatıyorsun kimselerin göremediği tarafında...

Hayatın neresinde yol aldığını kavrıyorsun.

Neresi daha yaşanır, neresi daha huzurlu sana neresi benliğini bahşediyor, bunun farkına varıyorsun.



Allah'a yakın olmak, Ona derinden saygıyla başlar.

İçini çepeçevre saran, bu dünyadan değil gibi hissettiğin o duygularını yaşarken bulursun kendini...

Sana iyi gelmeyen her ne varsa, her kim ise her ne ise arana mesafe koy, ama Rabbinle aranı sıkı tut olur mu?



Ona derinden sevgini sun. İyileşmenin bir yolu bu...

Rabbim incelikleri sever. Kırılgan kalplerin kendini aynı zariflikte sevmeye çabasına hayrandır.

Her şeyi ölçülü yaşa bu dünyada, her anın her eylemin kararında olsun lakin, Rabbini sevmekte ölçüsüz ol!

Onu anmakta sınırların olmasın...

Olmasın ki, dünyalık olan ne varsa seni oyalayan, ertelemelerine sebep, ayağına çengelle takan seni yapmaktan alıkoyan, hepsinden Onu daha yüce tuttuğunu tüm samimiyetinle derinden hissettir.



Aslında dünyadaki tüm telaşların olması gerektiği gibi akıp gidiyor. Sen bu akıntıda Ona tutunanlardan ol olur mu?



Bütün kederlerin, dermanıyla bir geldiğini de unutma!

Sen hüznüne değil ardındaki dermanına odaklan olur mu?

***

