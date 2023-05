Önce kendini sev

Bir kadının en güzel dönemi, kendini sevdiği dönemdir. Bir kadın olarak, anlamaya veya anlaşılmaya çalışmayı beklemek yerine aldığımız kararların ne kadar doğru olduğu konusunda kendimizi temkin etmeliyiz, aldığımız tüm kararların yaşanmışlıklarımızın, karakterimizin bir toplamı olduğunu bilmemiz gerekir. Hayatı sevmeli, kendimizi sevmeli, kendimizi tanımalıyız. Bizi biz yapan değerlerin gözlerimizin rengi, saçımız, kaşımız, boyumuz ya da kilomuz olmadığını bilmeliyiz. Bizi biz yapan olaylara karşı duruşumuz ve duygusallığımız. Bir çiçeği koparıp sevmek yerine, dalında sevmeye özen gösterecek kadar ruhumuza işlemiş olan inceliğimiz, kadınlığımız.

Kadın olarak üretkenliğimizi, becerilerimizi, naifliğimizi, gücümüzü unutmak; kendimize yapacağımız en büyük düşmanlığımız olacaktır. Evet, bizi en çok üzen yine biziz, bizleriz. Kendi kendimizi üzmeyi dahi öyle güzel başarıyoruz ki. Bırakalım artık takdir edilmeyi aldığımız kararlarla mutlu olmayı bilmeliyiz, o elbise size olmayacak mı? Olmasın. Bırakın kimde nasıl gözüktüğünüzü, siz o elbiseyi giydiğinizde mutlu olacak, özgüvenli hissedecek misiniz? Giyinin. “Beni ben yapan bedenim değil fikirlerim, aldığım kararlarım, seçimlerim” diyerek önce kendimizi kabul etmeliyiz. Başkalarının düşüncelerine göre yaşarsak bir adım öteye gidemeyiz, kendi benliğinizi unutursanız mutsuzluğunuz kaçınılmazdır. Her sabah uyandığımızda aynada gördüğümüz ilk kişi kim, kendimiz değil mi? O halde aynaya bakarken günün güzel geçeceğini hedeflerseniz, gününüz güzel geçecektir. Lakin aksini düşünürseniz de kötü geçecektir. Sizin en değerli destekçiniz kendiniz, zaman zaman elbette ani ruh değişimlerimiz iniş çıkışlarımız olacaktır. Bilmemiz gereken tek her şeyin geçici olduğu ve kötü her şeyin biteceğidir.

Kusursuz olan tek şey Yaradan, demem o ki; mutluluğumuzla mutsuzluğumuzla, üzüntülerimizle, sevinçlerimizle üretmekten asla vazgeçmeyen biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. O halde kadın; kendine iyi bak. Sen herkesten daha güçlüsün, ihtiyacın olan tek şey kendini sevmen ve de kendi gücünü görmen.