Oksitosin hormonu babaları nasıl etkiler?

Fareler üzerinde yapılan araştırmalar, baba olmanın beynin yapısını değiştirdiğini kanıtlıyor.

Oksitosin hormonu babaları nasıl etkiler?
Anne - Baba
Giriş: 08 Ağustos 2023 11:21
ABONE OL

Oksitosin hormonu, “aşk hormonu” olarak tanıdığımız önemli bir kimyasal. Bu hormonun doğumda ve sonrasında da anne-bebek bağlanması üzerinde çok önemli etkileri olduğu biliniyor ancak, babaları nasıl etkilediğine dair soru işaretleri vardı.


Deney fareleri üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, oksitosinin etkisi ve babalardaki şefkat duygusuyla ilgili önemli bulgular elde etti. RIKEN Biyosistem Dinamikleri Araştırma Merkezi’nden nörobilim uzmanları, erkek farelerin kendi yavruları doğduktan sonra agresiflikten şefkatli olmaya doğru radikal bir değişim geçirdiklerini keşfettiler.


Çiftleşmemiş bir erkek farenin genellikle yavrulara saldırdığını ve hatta onları öldürdüğünü açıklayan araştırmacılar, aynı farenin kendi yavrularının doğumuyla birlikte şefkatli bir baba olabileceğini gördüler. Bu dönüşüm birçok başka hayvanda da görülmüş olsa da, davranışın nörolojik temeli, şimdiye kadar bir gizem olarak kalmıştı.


Hiçbir şey babaların şefkatli kollarına benzemez
Hiçbir şey babaların şefkatli kollarına benzemez

“Beynin değişme kapasitesi büyüleyici”

Araştırmanın yapıldığı merkezden Dr. Kazunari Miyamichi, beynin yeniden yapılanma (nöroplastisite) özelliğine ilgi duyan bir bilim insanı. Miyamichi bu ilgisini, "Beynin en büyüleyici yönlerinden biri, önceki deneyimlere ve yaşamdaki dönüşümlere yanıt olarak kendini değiştirebilme yeteneğidir" diyerek açıklıyor: “Bu nöroplastisite, beyindeki bağlantıların güçlerinin değişmesinden kaynaklanıyor, ancak hangi nöronların veya sinir devrelerinin bir biyolojik olay sonucunda değişikliğe uğradığını belirlemek genellikle zordur."


Araştırmada Miyamichi ve meslektaşları, beynin hipotalamus bölümündeki bir çekirdekte oksitosin salgılayan nöronların, eşleri doğum yapan erkeklerin babalık içgüdülerini harekete geçirmekten sorumlu olduğu ortaya kondu.


Araştırmacı Miyamichi için bu çalışma özellikle birçok anlam ifade ediyor. Öncesinde koku nörobilimi çalışan Miyamichi, baba olduğunda baba olmanın nörobilimine geçiş yaptı ve babalıkla ilgili sinirsel ve hormonal dönüşümleri incelemeye başladı.


Aşk hormonu cinsiyet ayırt etmiyor

Oksitosin gibi tek bir faktörün babalar üzerinde bu kadar güçlü bir etkisi olacağı beklenmiyordu. Miyamichi, "Dişiler, anne olduklarında bedenlerinde birçok fizyolojik ve hormonal değişiklik yaşadığı biliniyor. Erkeklerdeki nöro-endokrinolojik değişikliklerin ise hafif olacağı veya mevcut olmayacağı düşünülürdü" diyor: "Ancak biz, doğum ve emzirmeye ilişkin bir hormon olan oksitosinin erkek fareler üzerinde de çok güçlü bir etkisi olduğunu görmüş olduk."


Araştırma bulgularının en beklenmedik yönlerinden biri, beynin hipotalamus isimli bölümündeki nöron devrelerinin plastisitesi, yani değişme kapasitesiydi. Miyamichi, "Hipotalamusun fonksiyonları genellikle sabit sinir devreleri tarafından yönetilir ve bir kez kurulduktan sonra hiç değişmez" diye açıklıyor: "Çalışmamız, hipotalamustaki işlevsel ve yapısal plastisiteyi gösteren çok az sayıdaki son çalışmalardan biridir."


Ten tene temas babalar için de önemli

Bu durum, insan babaları için de önemli sonuçlar ifade ediyor. Miyamichi, "Bir çalışma, çocuklarıyla daha fazla ten tene temas yaşayan insan babalarının kanlarında oksitosin seviyelerinin arttığını bildiriyor, bu yüzden oksitosinin, insan babalarında da önemli roller oynadığını söyleyebiliriz.” Ebeveyn ve bebekler arasında erken yaşta gerçekleşen etkileşimlerin, ilerleyen yaşamları boyunca sağlıklı sosyal ilişkilerin temelini oluşturduğunu kanıtlayan birçok araştırma var.


“Oksitosin ve yeni bebek-ebeveyn etkileşimleri” başlıklı yeni bir araştırma, bağlanma hormonu olarak da bilinen oksitosin hormonunun bu süreçte ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.


Araştırma, annenin ve babanın bebekle olan etkileşimlerinin oksitosin hormonu üzerinde ne gibi etkileri olduğunu inceliyor. Araştırmaya göre, bebekle ebeveynin ten tene temas etmesi, oksitosin seviyelerinde artışa neden oluyor ve bu da daha güçlü bir ebeveyn-bebek bağı oluşturmayı tetikliyor.


Araştırmanın sonuçlarında, ten tene temas ve etkileşim sonrasında annelerin oksitosin seviyelerinde artış gözlemlenirken, annelerin bebeklere daha çok sevgi gösterdiği ve onlarla daha fazla etkileşime girdiği belirlendi. Benzer şekilde, babaların oksitosin seviyeleri de ten tene temas ve etkileşim sonrası artış gösterirken, babaların bebeklerle daha çok uyarıcı etkileşime girdiği gözlemlendi.


Dahası, ten tene temas sırasında bebeklerin, annelerin ve babaların oksitosin seviyelerinin önemli ölçüde arttığı ve yüksek oksitosin seviyelerine sahip ebeveynlerin bebeklerle etkileşimlerinde daha çok uyum ve duyarlılık sergilediği belirtildi.


Babasıyla oynadığı oyunlar çocuğunuz için ne ifade ediyor?
Babasıyla oynadığı oyunlar çocuğunuz için ne ifade ediyor? Çocukların dünyasında babalarıyl...
Baba olmak ve babalık yapmak üzerine Babalığın sonradan öğrenilen bir...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.