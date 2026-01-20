HTHAYAT
Ocak ayında ne giyilir?
Giyim

Ocak ayı kombin rehberi

Ocak ayında giyinmek, günün en ilham vermeyen anına dönüşebilir. İster kışlık ofis kombinleri arıyor olun, ister arkadaşlarla kahve buluşmasına hazırlanıyor olun ya da sadece kasvetli günlerde daha derli toplu görünmek isteyin; aşağıdaki kombinler gardırobunuza yeni bir soluk getirecek.

Ocak ayı kombin rehberi
Giriş: 20 Ocak 2026, Salı 14:35
Güncelleme: 20 Ocak 2026, Salı 14:51
1

Yılın bu döneminde, ilkbahar hâlâ uzak görünürken "Ocak ayında ne giymeli?" sorusu günlük bir stil problemine dönüşür. Sorun çoğu zaman kıyafet eksikliği değildir; asıl mesele gardırop yorgunluğudur. Paltolar defalarca giyilmiş, triko kombinleri tekrara düşmüş ve taytlarla günü geçirme isteği her zamankinden daha cazip hâle gelmiştir. Oysa Ocak ayı şıklığından vazgeçmek zorunda değilsiniz. Küçük ama akıllı kombin formülleriyle, mevcut parçalarınızı yenilenmiş gibi kullanabilirsiniz—üstelik gardırobunuzu baştan aşağı değiştirmeden. Peki, nasıl ? İşte detaylar…

 

İpek midi etek + Triko + Babet

Bu kombin, zahmetsiz şıklığın en iyi örneklerinden biri. Akışkan bir ipek midi etek, sade bir triko kazakla birleştiğinde görünümü anında yükseltir. Kazak hafif oversize ya da dökümlü tercih edilerek denge sağlanabilir. Babetler ise kombini konforlu bir şekilde tamamlar.

2

Siyah jean + Şal formunda ceket + Loafer + Çorap

Siyah jeanler tahmin edilebilir hâle geldiğinde, farkı yaratan detaylar olur. Şal ceket; omuzdan atılmış, sarılmış ya da rahatça bağlanmış hâliyle kombine hareket ve bilinçli bir stil dokunuşu katar. Görünür çoraplarla giyilen loafer'lar ise kombine hafif entelektüel bir hava kazandırır.

3

Şort + Külotlu çorap + Diz altı çizme

Bu görünüm, "Kışa teslim olmuyorum" diyenlerin favorisi. Yumuşak dokulu şortlar, külotlu çoraplarla birlikte klasik pantolonlara alternatif olarak daha iddialı bir seçenek sunar. Diz altı çizmeler ise hem sıcak tutar hem de bacak boyunu daha uzun gösterir.

4

Bol paça pantolon + Deri ceket + Spor ayakkabı

Bol paça pantolon, deri ceket ve spor ayakkabı üçlüsü; fazla özenli ya da fazla sıradan hissettiren günler için ideal bir denge sunar. Konforu korurken stilinden ödün vermek istemeyenler için güçlü bir "reset" kombini.

5

Balıkçı yaka + Tayt + Bot

Taytların doğru parçalarla ne kadar şık olabileceğini hatırlatan bir kombin. Vücuda oturan ya da dökümlü bir balıkçı yaka, özellikle tek renk tercih edildiğinde görünümü daha sofistike kılar. Diz üstü ya da bilekte biten yapılı botlar ise kombine günlük kullanımın ötesinde bir amaç kazandırır.

 

Referanslar

Katie Sims. "What to Wear in January When You're Completely Bored of Your Wardrobe". Şuradan alındı: https://www.whowhatwear.com/uk/what-to-wear-in-january

