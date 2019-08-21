Nedensiz mutlu ol

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Nedensiz mutlu ol
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Anı yakalamak ve anda yaşayabilmek önemli ama maalesef o kadar da basit değil. İnsanların çoğu bu başarıyı sağlayabilecek yetenek ve koşullarda değiller, ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları halde.

 

Her zaman mutlu olmak mümkün değil. Her şeye sahip olan birisine küçük şeyler mutluluk verirken yine küçük şeyler mutsuzluk verebilir. Hayatta her şey yaşanmalı, insan kendi deneyim ve gözlemleriyle her şeyi anlayabilmeli.

 

Anı yaşayabilmek güzel olsa da insanı ayakta tutan mutluluk kaynaklarından bazıları da hayaller, istekler, ümitlerdir ve bunlarda gelecek zamanın ürünleridir. Bazı duygular insanın yapı taşında bulunan kronik oluşumlardan farksızdır. Yani bazı içgüdülere söz geçirebilmek mümkün değildir. Her insanda mutluluk hormonları, dopaminler bulunur. Anı yaşayabilmek ve mutlu olmak için tüm hormonları pozitif hale getirmek gerekir bu da ekonomi, imkan, zaman gibi faktörlere bağlıdır.

 

Toplum olarak mutlu olmanın yolları aransa, daha az düşmanlaşsak ne güzel olurdu. Demokrasi iyi bir refah seviyesi getirir bunun karşılığında eğitim seviyesi artar, insanlar birbirlerini daha iyi anlayabilir, mutluluk düzeyi de toplumsal olarak artabilirdi.

 

Başkaları için değil kendimiz için yaşamaktır önemli olan. O, bu, şu ne dedi diye değil içimizden gelendir asıl olan. Yıllar sonra dönüp geriye baktığında hoş bir tebessümdür güzel olan.

 

Hülya Çakıcı

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