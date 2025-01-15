HTHAYAT
Kültür & Sanat

Şiirleriyle Nazım Hikmet...

Bugün Nazım Hikmet'in doğum günü... Bu vesileyle edebiyatın önemli kalemlerinden büyük şair Nazım Hikmet'in en sevdiğimiz dizelerini bir araya getirdik!

Şiirleriyle Nazım Hikmet...
Giriş: 15 Ocak 2025, Çarşamba 13:16
Güncelleme: 15 Ocak 2026, Perşembe 10:19
1
2

"Lanet olsun ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin. Canım, bir tanem, seni sevmeden önce dünyayı sevmesini bile bilmiyormuşum. Bu şehir güzelse senin yüzünden, bu elma tatlıysa senin yüzünden, bu insan akıllıysa senin yüzünden…"

3

"Ben sadece ölen babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geriyim, ve bir kavganın adsız neferiyim..."

 

"Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak."

 

 

4

"Gitmek sadece bir eylemdir. Unutmak ise koskoca bir devrim."

 

"Yürekli bir kadının başı yüreksiz bir adamın omzuna ağır gelir."

 

 

5

"Yaşamak ne güzel şey

TARANTA-BABU

Yaşamak ne güzel şey

Anlayarak bir usta kitap gibi bir sevda şarkısı gibi duyup bir çocuk gibi şaşarak

Yaşamak...

Yaşamak:

birer birer

ve hep beraber

ipekli bir kumaş dokur gibi..."

6

"Sen benim sarhoşluğumsun

Ne ayıldım, ne ayılabilirim

Ne ayılmak isterim

Başım ağır dizlerim parçalanmış

Üstüm başım çamur içinde

Yanıp sönen ışığına düşe kalka giderim."

7

"Ben bir insan, ben Türk şairi Nazım Hikmet. Tepeden tırnağa ümit, hasret ve kavgadan ibaret."

 

"Daha son sözü söylemedi hayat belki yarınlar mutlu sonlar var"

 

"Yalnızlık insana çok şey öğretirmiş ama sen gitme ben cahil kalayım"

 

8

"Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.

Seyir defterini başkası yazsın.

Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman.

Beni o limana çıkaramazsın"

9

"Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor

Onlardan kalbime sevda geçmiyor

Ben yordum ruhumu biraz da sen yor

Çünkü bence şimdi herkes gibisin

 

Yolunu beklerken daha dün gece

Kaçıyorum bugün senden gizlice

Kalbime baktım da işte iyice

Anladım ki sen de herkes gibisin

 

Büsbütün unuttum seni eminim

Maziye karıştı şimdi yeminim

Kalbimde senin için yok bile kinim

Bence sen de şimdi herkes gibisin"

10

"Bulut mu olsam, gemi mi yoksa?

Balık mı olsam, yosun mu yoksa?..

Ne o, ne o, ne o.

Deniz olunmalı, oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla."

11

"Gelsene dedi bana

Kalsana dedi bana

Gülsene dedi bana

Ölsene dedi bana

 

Geldim

Kaldım

Güldüm

Öldüm"

12

"Sevmek

Sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir.

Unutma

Çünkü aşk;

Onunla yaşamak değil,

Onu yaşamaktır aslında"

