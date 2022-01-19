NASA'dan uzaya dair özel fotoğraflar

2022 yılında sanal evren Metaverse konuşulurken içinde yaşadığımız evrene dair merakımız da sürüyor. NASA, geçtiğimiz yıl boyunca uzaya fırlatılan roketler ve uzay çalışmalarına dair fotoğrafları görücüye çıkararak bunu hatırlattı.

Yaşam
19 Ocak 2022 Çarşamba

  • Parçalı güneş tutulması

    10 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleşen parçalı güneş tutulması, Bill Ingalls tarafından Amerikan Kongre Binası'nın arkasında yükselirken fotoğraflanmış. "Ateş çemberi" olarak da adlandırılan halka şeklindeki güneş tutulması ise yalnızca Grönland, Kuzey Rusya ve Kanada'nın bazı bölgelerinde gözlemlenebilmişti.

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  • Lucy Uzay Aracı'nın fırlatılması

    "Ağaca balta vurmuşlar 'sapı bendendir' demiş". NASA fotoğrafları ile bu Türkçe atasözünün ne ilgisi olduğunu soruyorsanız, cevabı Lucy Uzay Aracı veriyor. 16 Ekim 2021'de Jüpiter yolculuğu için fırlatılan Lucy'nin üzerinde insanlığa dair mesajlar taşıyan plakalar bulunuyor. Bunlar arasında, atasözünün yanı sıra Orhan Pamuk'un "Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyveler, kağıtlar ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç." sözleri de bulunuyor. Lucy, Jüpiter'in Truva Asteroidlerini inceleyen ilk uzay aracı olacak. Fotoğraf yine Bill Ingals objektifinden.

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  • Perseid Meteor Yağmuru

    Türkiye'den de izlenebilen Perseid Meteor Yağmuru, 10 Ağustos 2021 Salı günü Batı Virginia'da Bill Ingalls tarafından 30 saniyeliğine böyle görüntülendi.

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  • Farklı kıtalardan astronotlar

    Solda ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, sağında ise NASA astronotları Megan McArthur ve Shane Kimbrough ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Aki Hoshide, SpaceX GO Navigator kurtarma gemisinde bulunan SpaceX Crew Dragon Endeavour uzay aracının içinde görülüyor. Fotoğraf 8 Kasım 2021 Pazartesi günü, araç Meksika körfezine indikten kısa bir süre sonra Aubrey Gemignani tarafından çekildi.

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  • SpaceX Falcon 9 roketi

    NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 7 Aralık 2021 Salı günü fırlatılan roket, asteroit saptırma teknolojisinin bir yöntemini temsil ediyordu. Fırlatma, dünyanın ilk tam ölçekli gezegen savunma testi olarak duyuruldu.

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  • James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılışı

    Kozmik tarihin her aşamasını incelemek üzere yapılan iki fırlatmadan birinde çekilen fotoğraf, Ariane 5 roketine ait. Roketin 25 Aralık 2021 Cumartesi günü, Fransa'daki Avrupa Uzay Limanı'nda James Webb Uzay Teleskobu ile birlikte fırlatıldığı sırada çekilen bu fotoğraf, sahte renkli kızılötesi pozlamada görülüyor.

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  • Boeing yörünge uçuş testi

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  • Space-X takımı

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  • Astronot Shannon Walker

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