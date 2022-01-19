NASA'dan uzaya dair özel fotoğraflar

Lucy Uzay Aracı'nın fırlatılması

"Ağaca balta vurmuşlar 'sapı bendendir' demiş". NASA fotoğrafları ile bu Türkçe atasözünün ne ilgisi olduğunu soruyorsanız, cevabı Lucy Uzay Aracı veriyor. 16 Ekim 2021'de Jüpiter yolculuğu için fırlatılan Lucy'nin üzerinde insanlığa dair mesajlar taşıyan plakalar bulunuyor. Bunlar arasında, atasözünün yanı sıra Orhan Pamuk'un "Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyveler, kağıtlar ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç." sözleri de bulunuyor. Lucy, Jüpiter'in Truva Asteroidlerini inceleyen ilk uzay aracı olacak. Fotoğraf yine Bill Ingals objektifinden.