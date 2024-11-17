Muazzez İlmiye Çığ kimdir?

Arkeolog ve dilbilimci, Türkiye'nin ilk kadın Sümerologu Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında vefat etti.

Muazzez İlmiye Çığ kimdir?
Yaşam
Giriş: 17 Kasım 2024 22:52 Güncelleme: 17 Kasım 2024 23:30
ABONE OL

Duayen arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mersin'de yaşayan Çığ, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Çığ’ın yazarı olduğu Kaynak Yayınları'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.


Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Hayatı ve eserleri

Türkiye’nin ilk kadın Sümerologu olan Muazzez İlmiye Çığ, Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı Çığ, özellikle Sümer tarihi, edebiyatı ve yazılı dili hakkında önemli eserler veren bir bilim insanı olarak insanlık tarihine dair önemli bilgilerin ortaya çıkmasına aracılık etti. Ünlü bilim insanı, aynı zamanda laiklik ve kadın hakları savunucusuydu.


20 Haziran 1914'te Bursa'da doğan Çığ, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1937'de Şam Üniversitesi’nde eğitim gördü ve 1939 yılında İstanbul Üniversitesi'nde doktora derecesi aldı. 1950’lerde Türkiye'de ve yurt dışında birçok kazı çalışmalarında yer aldı ve bu vesileyle Sümer kültürü hakkında önemli bulgulara ulaştı.


Muazzez İlmiye Çığ'ın eserleri

Ünlü arkeolog ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ, 1950'li yıllardan itibaren yürüttüğü çalışmalar ile önemli akademik eserler ortaya koydu:


"Boğazköy Yazıtları" (1951)

"Sümer Mitolojisi" (1958)

"Tarih Öncesi İnsan ve Dinleri" (1967)

"İslam'dan Önce Arap Kadını" (1973)

"Uygarlığın Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Kadının Yeri" (1976)

"Anadolu'daki Uygarlıkların Kadın Tanrıçaları" (1993)


Türkiye’de kadın bilim insanlarının görünürlüğünü artıran ve kadınların bilim dünyasında aktif rol almasının önünü açan isimlerden biri olan Muazzez İlmiye Çığ, çalışmalarıyla arkeoloji ve tarih alanlarındaki araştırmalara ilham veren önemli bir isim oldu. Türkiye’nin ilk kadın bilim insanlarından biri olan Çığ, 17 Kasım Pazar günü, Mersin’de hayata gözlerini yumdu.


(Haberin görseli: Anadolu Ajansı)


Cumhuriyet ile "ilk" olan kadınlar

Cumhuriyet'in getirdiği kazanımlarla ilkleri başaran kadınlar... Unvanlarının önüne "kadın" konması şimdi cinsiyetçi olarak kabul görse de kadınların kat ettiği yolları onlar açtı. Onlar, Cumhuriyet'in sunduğu imkanlara kendi azimlerini kattı ve yaşadığımız topraklarda mesleklerinin ilk kadın temsilcileri oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında, cumhuriyet kadınlarının başarıları...

36
Afet İnan İlk kadın tarih profesörü ve Atatürk'ün manevi kızı
Afife Jale İlk kadın tiyatro oyuncusu
Emel Gazimihal İlk radyo spikeri
Feriha Sanerk İlk kadın emniyet müdürü
Feriha Tevfik İlk Türkiye güzeli
Filiz Dinçmen İlk kadın büyükelçi
Gül Esin İlk kadın muhtar
Remziye Hisar İlk kadın kimyager
Keriman Halis İlk Dünya güzeli
Lale Aytaman İlk kadın vali
Lale Orta İlk kadın hakem
Leman Altınçekiç İlk kadın jet pilotu
Müfide İlhan İlk kadın belediye başkanı
Nuran Devres İlk kadın TV spikeri
Özlem Bozkurt İlk kadın kaymakam
Sabiha Bengütaş İlk kadın heykeltraş
Sabiha Gökçen İlk kadın savaş pilotu
Safiye Ali İlk kadın doktor
Samiye Morkaya İlk kadın otomobil yarışçısı
Seher Aytaç İlk kadın makinist
Semiha Berksoy İlk kadın opera sanatçısı
Süreyya Ağaoğlu İlk kadın avukat
Tansu Çiller İlk kadın başbakan
Türkan Akyol İlk kadın bakan
Adile Ayda İlk kadın diplomat
Refet Angın İlk kadın öğretmen
Aysima Altınok İlk kadın beyin cerrahı
Sabire Aydemir İlk kadın veteriner
Ferdane Bozdoğan Erberk İlk kadın diş hekimi
İnci Özdil İlk kadın orkestra şefi
Jale İnan İlk kadın arkeolog
Refet Angın İlk kadın öğretmen
Selma Rıza İlk kadın gazeteci
Fazıla Şevket Giz İlk kadın profesör, zoolog
Nüzhet Gökdoğan İlk kadın gökbilimci ve dekan
Pakize Tarzi İlk kadın jinekolog (kadın doğum uzmanı)









YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.