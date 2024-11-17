Duayen arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mersin'de yaşayan Çığ, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Çığ’ın yazarı olduğu Kaynak Yayınları'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Hayatı ve eserleri

Türkiye’nin ilk kadın Sümerologu olan Muazzez İlmiye Çığ, Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı Çığ, özellikle Sümer tarihi, edebiyatı ve yazılı dili hakkında önemli eserler veren bir bilim insanı olarak insanlık tarihine dair önemli bilgilerin ortaya çıkmasına aracılık etti. Ünlü bilim insanı, aynı zamanda laiklik ve kadın hakları savunucusuydu.

20 Haziran 1914'te Bursa'da doğan Çığ, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1937'de Şam Üniversitesi’nde eğitim gördü ve 1939 yılında İstanbul Üniversitesi'nde doktora derecesi aldı. 1950’lerde Türkiye'de ve yurt dışında birçok kazı çalışmalarında yer aldı ve bu vesileyle Sümer kültürü hakkında önemli bulgulara ulaştı.

Muazzez İlmiye Çığ'ın eserleri

Ünlü arkeolog ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ, 1950'li yıllardan itibaren yürüttüğü çalışmalar ile önemli akademik eserler ortaya koydu:

"Boğazköy Yazıtları" (1951)

"Sümer Mitolojisi" (1958)

"Tarih Öncesi İnsan ve Dinleri" (1967)

"İslam'dan Önce Arap Kadını" (1973)

"Uygarlığın Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Kadının Yeri" (1976)

"Anadolu'daki Uygarlıkların Kadın Tanrıçaları" (1993)

Türkiye’de kadın bilim insanlarının görünürlüğünü artıran ve kadınların bilim dünyasında aktif rol almasının önünü açan isimlerden biri olan Muazzez İlmiye Çığ, çalışmalarıyla arkeoloji ve tarih alanlarındaki araştırmalara ilham veren önemli bir isim oldu. Türkiye’nin ilk kadın bilim insanlarından biri olan Çığ, 17 Kasım Pazar günü, Mersin’de hayata gözlerini yumdu.

(Haberin görseli: Anadolu Ajansı)