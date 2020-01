Yeni moda içecek: Mokteyl

Mokteyl medir?

Yeni trend içeceğimizi iftiharla sunalım: Mokteyl! Peki mokteyl nedir? Mokteyl nasıl yapılır? İşte mokteyl hakkında merak ettikleriniz...

Birçok insan, alkollü kokteyllerin tadını sever; ancak çoğunluğu, alkolün istenmeyen yan etkilerinden hoşlanmaz – alkolün meme kanseri ile olan ilişkisi gibi. İşte tam bu noktada mokteyller işin içine girmekte. Hem lezzetli hem de iyi hissettiren bir şey içebilir; ertesi gün ise korkunç bir baş ağrısı ile uğraşmamış olursunuz. Ayrıca mokteyller, besleyici maddelerle dolu içerikleri bir araya getirerek sağlığı destekler; alkollü içecekler gibi bağımlılık riski oluşturmaz ve hamile kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere herkes için güvenlidirler. O halde o sağlıksız yetişkin içeceklerin yerine mokteyllere başlamak için neler yapabiliriz?

Mokteyl nedir?

Mokteyl tam olarak nedir? Mokteyller, sıradan kokteylleri alkol içeriği olmaksızın taklit edecek şekilde tasarlanan alkolsüz içeceklerdir. Virgin bloody Mary ve virgin piña colada, en bilinen ve en sevilen mokteyllerdendir. Mokteyl ile kokteyl arasındaki temel fark, mokteyldeki alkol içeriğinin sıfır olması. Mokteyller ya da diğer alkolsüz içecekler, sağlık açısından hiç de hoş olmayan sonuçların yokluğunda keyifli bir içecek deneyimi sunar. Çok fazla alkol kullanmak, uzun vadede vücut açısından negatif etkileri beraberinde getirir – zayıflayan bağışıklık sistemi, karaciğer hastalıkları, kanser riskindeki artış gibi. Günümüzde mokteyller, tıpkı sağlıklı smoothie’ler gibi, beslenme düzenine ekstra besleyici maddeler eklemenin yolu olarak görülüyor.

En iyi mokteyller hangileri?

En iyi mokteyller, yalnızca lezzet değil, aynı zamanda da bedensel fayda sağlayan içeriklere sahip. Şeker ya da kalori miktarı yüksek olmayan tarifleri tercih etmek en iyisi. Doğal maden suyu, sağlıklı bir mokteyl için kurtarıcı bir baz içerik. Taze sıkılmış organik meyve suları da ideal seçeneklerden.

En iyi ve en sağlıklı mokteyl içerikleri ise şöyle:

Doğal maden suyu

Nar suyu

Tatlandırılmamış yabanmersini suyu

Acai çileği suyu

Hint dutu suyu

Kombu çayı

Yeşil çay

Hindistancevizi suyu

Hindistancevizi sütü

Meyve ya da sebze dilimleri

Nane ya da fesleğen gibi taze bitkiler

Tarçın, muskat, karanfil gibi baharatlar

Turunçgil kabukları

Mokteyl nasıl yapılır?

Mutfağınızın konforunda mokteyl hazırlamak mı istiyorsunuz? Olmuş bilin; çünkü seçim yapabileceğiniz birçok tarif var ve bunların hepsi aynı temel rotayı izliyor:

Sıvı formda bir ya da birden fazla baz seçin

Bu noktada akıllıca hareket etmek gerekiyor; çünkü mokteyliniz, birçok kokteyl gibi gereksiz şeker ve kalori yükü ile dolabilir. Birçok tarif, meyve sularını baz olarak kullanır; ancak şeker oranını düşürmek adına, maden suyu, kombu çayı ya da hindistancevizi suyu gibi sıvılar da kullanabilirsiniz. Elbette ki sıfır şeker oranı ile en ideal olanı doğal maden suyu. Bazınızın bir parçası olarak meyve suyu da kullanmak istiyorsanız, ürünün tatlandırılmamış ve tamamen doğal olduğundan emin olun. Taze sıkılmış meyve suları kullanmak ise ideal tabii ki.

Bütün meyve ya da sebzeler kullanın

Mokteylinizin lif içeriğini ve faydalarını arttırmak adına, bazınıza uygun düşecek birkaç parça meyve seçin. Organik donuk meyveler harika tercihler olacaktır; çünkü mokteyli seyreltmeden soğumasına yardımcı olur. Tatlı bir mokteyl istemiyorsanız eğer, sevdiğiniz sebzeleri kullanmayı da deneyebilirsiniz.

Taze bitkiler ve baharatlar ekleyin

İçeceğinizin besin değerini arttırmak adına taze otlar ve baharatlar da kullanabilirsiniz. Bu küçük ama iddialı malzemeler yalnızca mokteylinizin bedensel faydalarını arttırmakla kalmayacak; aynı zamanda da aromasını farklı şekillerde yoğunlaştıracak. Tıpkı alkollü içeceklerde olduğu gibi, turunçgillerden meyveler ve meyve kabukları da kullanabilirsiniz.

Bardak seçin

Mokteyl fikrinin kökeni, kokteyl içiyor gibi hissetmek üzerine; bu yüzden bardağınızı ruh halinize ve tarifinize uygun bir şekilde seçin. Şarap kadehi, şampanya flütü ya da martini bardağı deneyebilirsiniz mesela.

Mokteyllerin sağlık açısından faydaları nelerdir?

Mokteyller ne kadar sağlıklı? İçerisine koyduğunuz malzemeler kadar elbette. Dolayısıyla mokteyl hazırlarken, akıllıca seçim yapmalı, alkolsüz bir şeker ve kalori bombası içmediğinizden emin olmalısınız. İşte size doğru ve sağlıklı mokteyller hazırlamaya dair birkaç şey:

Daha fazla besin değeri

Sağlıklı yollarla yapıldıklarında mokteyller, kullandığınız tüm malzemelerin yararlarını yapısında bulundurur. Ve kendi mokteylinizi yaratıyorsanız, içerisine girecek olan malzemeler size kalmış. Mokteyl yapımında sebze suları, kombu çayı ve hindistancevizi suyu gibi besinsel değeri yüksek içerikler tavsiye ediliyor. Bu tür malzemeler, temel vitaminlerle ve minerallerle doludurlar; dolayısıyla lezzetli bir içecek, çok daha fazlasına dönüşür. Mokteyl, günlük hayatınıza daha fazla içilebilir besin değeri dahil etmenin bir yolu haline gelir.

Hazırlanışı kolay ve ucuz

Bir başka avantajı ise yapılışlarının oldukça basit olması ve zaman almaması. İyi bir mokteyl yaratabilmek için deneyimli bir barmen olmanıza gerek yok. Ayrıca alkollü içeceklerle karşılaştırıldıklarında bütçeye çok daha az etki ediyorlar. Kokteyle giren alkol, çoğunlukla kullanılan en pahalı malzeme. İçeceğinizden alkolü kaldırdığınızda, masrafı büyük ölçüde azaltmış olursunuz.

Akşamdan kalma hali yok

Bir kokteyl partisinin aksine, mokteyl tüketimi ile bir gecenin ertesinde, akşamdan kalmışlık ve perişanlık yaşamayacaksınız. İnsanların mokteylleri kokteyllere tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden biri, lezzetli bir şeyler içip uzun ya da kısa vadede karşılığını ödememek istemeleri. Mokteylinizi dikkatlice seçtiğiniz sürece, makul bir şekilde içebilir ve ertesi gün kendinizi harika hissedebilirsiniz. Buradaki ‘makul bir şekilde’ önemli; çünkü ne olursa olsun meyve suyu içeriyorlar ve meyve sularını makul miktarlarda tüketmekte fayda var.

Bağımlılığa sebep olmazlar

Alkol, bağımlılık yapıcı özellikleri ile bilinir – ki alkolizm, dünyada büyük sıkıntı yaratan sorunlardan. Yapılan araştırmalara göre, bir insan alkol tükettiğinde, beyninde mutluluk yapıcı endorfin hormonu salgılanmaya başlıyor. Bu endorfin salınımı beyinde bir tür keyif algısı yaratıyor ve kişi, bu güzel duyguyu yeniden elde edebilmek adına daha fazla içmeyi arzuluyor. Alkol tüketme ile keyif hissetme arasındaki bu ilişki, alkol bağımlılığının temelini oluşturuyor. Alkol ile hiçbir ilgisi olmayan mokteyller, son derece tehlikeli ve sağlıksız olan alkol istismarı ve bağımlılığı konusunda herhangi bir risk teşkil etmiyor.

Vücudun su tüketimini artırır

Mokteyllerde, en çok susuz bırakan sıvılardan biri olan alkol bulunmaz. Alkol tüketiminin en kısa vadeli etkilerinden biri, diüretik olmasından kaynaklı aşırı idrara çıkma isteği yaratmasıdır. Diüretik nedir peki? Vücudun idrar çıkarma aracılığıyla tükettiği su miktarında artışa sebep olan maddelerdir. Alkol tüketiminden sonra baş ağrısıyla uyanmak, vücudun susuz kalmış olmasının sonucudur. Mokteyller ise susuzluk yaratan alkolü vücuttan uzak tutmakla kalmıyor; aynı zamanda da hindistancevizi suyu ve doğal maden suyu gibi temel içeriklerle su tüketimini arttırmış oluyor. Mesela yüksek kalite, düşük şeker oranlı bir hindistancevizi suyunu mokteyle eklemek, tabiat ana tarafından hazırlanmış bir enerji içeceği yaratmak anlamına geliyor.

Hamile kadınlar, kronik hastalar ve çocuklar açısından güvenli

Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmenin ilk koşullarından birisinin alkolden tamamen uzak durmak olduğunu bilmeyen yoktur. Özel hissettiren ama doğmamış bebeğine herhangi bir risk teşkil etmeyen bir şeyler içmek isteyen kadınlar açısından mokteyller, mükemmel seçenekler haline geliyor. Emziren kadınlar açısından da harika alternatifler. Yalnızca bu kadar değil – mokteyller, alkolden tamamen uzak durma gereklilikleri aşikâr olan kronik hastalar ve çocuklar için de uygun seçenekler haline geliyor.

