Modada "peach fuzz" esintisi

Peach Fuzz tam bir ilkbahar rengi! Pastel bir ton olması dolayısıyla birçok renkle de kombinlenmeye oldukça uygun. Fakat baştan sona giyeceğiniz bu renkte bir takım sizi hem tarz hem de havalı göstermeye yetecektir. Aksesuarlarınızla ve ayakkabılarınızla kombininizin tarzını belirlemek sizin elinizde.