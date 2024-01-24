Modada İskandinav stili

İşlevselliğin ön planda olması sayesinde parçaların sıklıkla bir arada kullanılabileceği gösterişten uzak bir stilin tam karşılığı İskansinav stili...

Moda
Giriş: 24 Ocak 2024 10:39 Güncelleme: 24 Ocak 2024 11:21
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  • Büyük tote bag

    Büyük kol çantalarından özellikle deri olanlar İskandinav kadınlarının vazgeçilmezi. Birçok eşyanın sığdığı bu çantalar salaş görünümün bir parçası olmasının yanında sıklıkla kullanılabilen zamansız parçalar olmasıyla da oldukça tercih ediliyor. Trendlere ayak uydurmaktan ziyade uzun ömürlülük esas alınıyor.

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  • Yün atkılar

    Soğukların baskın olduğu bu bölgede atkılar, fularlar ve şallar sürekli kullanılıyor. Özellikle yün olan parçalar sıcak tuttukları ve buna da ihtiyaç olduğu için sıklıkla kullanılıyor. Sade renklerin kullanımı, gösterişten uzak bir stil olduğu için dikkat çekiyor.

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  • Yün kazaklar

    Tıpkı atkılarda bahsettiğimiz gibi kazaklarda da yün kumaş daha fazla tercih ediliyor. Özellikle kapsül gardırop mantığında olan kişiler için ideal olan bu stilde doğaya saygılı, sıkça kullanılabilen ve birçok farklı parçayla zamansız olarak kombinlenebilen yün kazaklar tercih ediliyor.

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  • Bol pantolonlar

    Skinny pantolonlardan uzaklaştığımız dönemin en kurtarıcı ve havalı parçalarından biri bol pantolonlar oldular. Günlük hayattan iş hayatımıza kadar geniş kesimli özellikle kumaş pantolonları tercih eder olduk. Spor ayakkabılardan topuklu ayakkabılara kadar birçok parçayla kombinlenebilen bu pantolonlar yazın terliklerle dahi kullanılabiliyor.

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  • Bol ve uzun paltolar

    Temelinde rahatlık barındıran İskandinav stili için en iyi parçalardan biri bol ve uzun paltolar olacaktır. Birçok kıyafetin üst üste giyildiği bir kombinle birleştirildiğinde hem havalı bir görünüm yaratacak hem de sizi rahatlığınızdan uzaklaştırmayacak bir parça arıyorsanız, özellikle son dönemde yükselişe geçen gri renkteki kabanlarla işe başlayabilirsiniz.

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  • Spor ayakkabılar

    Spor ayakkabılar günümüzde artık klasik veya spor fark etmeksizin birçok tarzla uyum sağlayabiliyorlar. İskandinav stilinde de rahatlık ve işlevsellik ön planda olduğundan spor ayakkabılar vazgeçilemez parçalar arasında yer alıyorlar. Gösterişten ve hızlı gelişen trendlerden uzak duran bir mentalite için spor ayakkabılar kurtarıcı parçalardır.

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  • Güneş gözlükleri

    Tıpkı atkı ve fularlar gibi güneş gözlükleri de İskandinavlar için yaz kış tercih edilen aksesuarlardan biri. Tıpkı yazın olduğu gibi kışın da güneşin ışıkları için güneş gözlüğüne ihtiyaç duyuyoruz. Havalı görünüm deyince akla gelen aksesuarlardan biri olan güneş gözlüklerinin de kuşkusuz İskandinav modasında yeri var.

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  • Bonus: metalik parçalar

    Her ne kadar İskandinav stilinin gösterişten uzak bir stil olduğunu ifade etmiş olsak da son dönemde hızla yükselişe geçen metalik parçalardan İskandinav stili de etkileniyor ve kombinlerde yavaş yavaş yer verilmeye başlandı. Siz de bu stile göz alıcı bir parça eklemek istiyorsanız kombininizde yansımasıyla dikkat çekecek bir giysi tercih edebilirsiniz.

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