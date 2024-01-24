Modada İskandinav stili

B\u00fcy\u00fck tote bag\nB\u00fcy\u00fck kol \u00e7antalar\u0131ndan \u00f6zellikle deri olanlar \u0130skandinav kad\u0131nlar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi. Bir\u00e7ok e\u015fyan\u0131n s\u0131\u011fd\u0131\u011f\u0131 bu \u00e7antalar sala\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn bir par\u00e7as\u0131 olmas\u0131n\u0131n yan\u0131nda s\u0131kl\u0131kla kullan\u0131labilen zamans\u0131z par\u00e7alar olmas\u0131yla da olduk\u00e7a tercih ediliyor. Trendlere ayak uydurmaktan ziyade uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fcl\u00fck esas al\u0131n\u0131yor.. Y\u00fcn atk\u0131lar\nSo\u011fuklar\u0131n bask\u0131n oldu\u011fu bu b\u00f6lgede atk\u0131lar, fularlar ve \u015fallar s\u00fcrekli kullan\u0131l\u0131yor. \u00d6zellikle y\u00fcn olan par\u00e7alar s\u0131cak tuttuklar\u0131 ve buna da ihtiya\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in s\u0131kl\u0131kla kullan\u0131l\u0131yor. Sade renklerin kullan\u0131m\u0131, g\u00f6steri\u015ften uzak bir stil oldu\u011fu i\u00e7in dikkat \u00e7ekiyor. . Y\u00fcn kazaklar\nT\u0131pk\u0131 atk\u0131larda bahsetti\u011fimiz gibi kazaklarda da y\u00fcn kuma\u015f daha fazla tercih ediliyor. \u00d6zellikle kaps\u00fcl gard\u0131rop mant\u0131\u011f\u0131nda olan ki\u015filer i\u00e7in ideal olan bu stilde do\u011faya sayg\u0131l\u0131, s\u0131k\u00e7a kullan\u0131labilen ve bir\u00e7ok farkl\u0131 par\u00e7ayla zamans\u0131z olarak kombinlenebilen y\u00fcn kazaklar tercih ediliyor.. Bol pantolonlar\nSkinny pantolonlardan uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z d\u00f6nemin en kurtar\u0131c\u0131 ve haval\u0131 par\u00e7alar\u0131ndan biri bol pantolonlar oldular. G\u00fcnl\u00fck hayattan i\u015f hayat\u0131m\u0131za kadar geni\u015f kesimli \u00f6zellikle kuma\u015f pantolonlar\u0131 tercih eder olduk. Spor ayakkab\u0131lardan topuklu ayakkab\u0131lara kadar bir\u00e7ok par\u00e7ayla kombinlenebilen bu pantolonlar yaz\u0131n terliklerle dahi kullan\u0131labiliyor.. Bol ve uzun paltolar\nTemelinde rahatl\u0131k bar\u0131nd\u0131ran \u0130skandinav stili i\u00e7in en iyi par\u00e7alardan biri bol ve uzun paltolar olacakt\u0131r. Bir\u00e7ok k\u0131yafetin \u00fcst \u00fcste giyildi\u011fi bir kombinle birle\u015ftirildi\u011finde hem haval\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm yaratacak hem de sizi rahatl\u0131\u011f\u0131n\u0131zdan uzakla\u015ft\u0131rmayacak bir par\u00e7a ar\u0131yorsan\u0131z, \u00f6zellikle son d\u00f6nemde y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en gri renkteki kabanlarla i\u015fe ba\u015flayabilirsiniz.. Spor ayakkab\u0131lar\nSpor ayakkab\u0131lar g\u00fcn\u00fcm\u00fczde art\u0131k klasik veya spor fark etmeksizin bir\u00e7ok tarzla uyum sa\u011flayabiliyorlar. \u0130skandinav stilinde de rahatl\u0131k ve i\u015flevsellik \u00f6n planda oldu\u011fundan spor ayakkab\u0131lar vazge\u00e7ilemez par\u00e7alar aras\u0131nda yer al\u0131yorlar. G\u00f6steri\u015ften ve h\u0131zl\u0131 geli\u015fen trendlerden uzak duran bir mentalite i\u00e7in spor ayakkab\u0131lar kurtar\u0131c\u0131 par\u00e7alard\u0131r.. G\u00fcne\u015f g\u00f6zl\u00fckleri\nT\u0131pk\u0131 atk\u0131 ve fularlar gibi g\u00fcne\u015f g\u00f6zl\u00fckleri de \u0130skandinavlar i\u00e7in yaz k\u0131\u015f tercih edilen aksesuarlardan biri. T\u0131pk\u0131 yaz\u0131n oldu\u011fu gibi k\u0131\u015f\u0131n da g\u00fcne\u015fin \u0131\u015f\u0131klar\u0131 i\u00e7in g\u00fcne\u015f g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcne ihtiya\u00e7 duyuyoruz. Haval\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcm deyince akla gelen aksesuarlardan biri olan g\u00fcne\u015f g\u00f6zl\u00fcklerinin de ku\u015fkusuz \u0130skandinav modas\u0131nda yeri var.. Bonus: metalik par\u00e7alar\nHer ne kadar \u0130skandinav stilinin g\u00f6steri\u015ften uzak bir stil oldu\u011funu ifade etmi\u015f olsak da son d\u00f6nemde h\u0131zla y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en metalik par\u00e7alardan \u0130skandinav stili de etkileniyor ve kombinlerde yava\u015f yava\u015f yer verilmeye ba\u015fland\u0131. Siz de bu stile g\u00f6z al\u0131c\u0131 bir par\u00e7a eklemek istiyorsan\u0131z kombininizde yans\u0131mas\u0131yla dikkat \u00e7ekecek bir giysi tercih edebilirsiniz..
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