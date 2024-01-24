Modada İskandinav stili

Güneş gözlükleri

Tıpkı atkı ve fularlar gibi güneş gözlükleri de İskandinavlar için yaz kış tercih edilen aksesuarlardan biri. Tıpkı yazın olduğu gibi kışın da güneşin ışıkları için güneş gözlüğüne ihtiyaç duyuyoruz. Havalı görünüm deyince akla gelen aksesuarlardan biri olan güneş gözlüklerinin de kuşkusuz İskandinav modasında yeri var.