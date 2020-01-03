Minyatür galaksileri andıran el yapımı takı tasarımları
Sanatçı Miha, ahşap ve reçineden, el işi, benzersiz tasarımlar yaratmaya kendini adamış. Yetenekli tasarımcı, opal taşını laboratuvar ortamında işleyerek ahşap aksesuarlarla buluşturuyor. İşte, kuzey ışıklarını ve minyatür dünyaları andıran özgün takı tasarımları!
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