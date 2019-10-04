Rengarenk yağmur çizmeleri

Yaz tatilinin bitmesiyle okul döneminin açılması bizi derinden sarsmıştı… Aslında o kadar da üzülmemiştik, ta ki yağmur yağana kadar! Adım adım hüzünlenip kışa yaklaşırken gardıroplarda yağmur çizmelerini bir üst rafa taşımanın da zamanı geldi.

1 29 Yağmur çizmeleri yağmurlu günlerde hayat kurtaranlardan.

2 29 Su çeker mi riski taşımadan rahatlıkla giyebilirsiniz.

3 29 Fakat şimdi size küçük tavsiyelerde bulunmalıyız.

4 29 Öncelikle gerçekten yağmurlu havalarda kullanmalısınız. Eğer havanın derecesi biraz olsun yüksekse ayaklarınızı pişirebilir ve kötü koku oluşmasına sebep olabilir.

5 29 Aynı zamanda kar yağarken de giymemelisiniz. Yağmur çizmelerinin yapısı naylon gibi olduğundan karda kayıp düşme olasılığınız yüksektir. Bu gibi kazalara mahal vermeyin.

6 29 Üstelik kar yağdığında kullanırsanız ayaklarınız soğuğu olduğundan daha çok hisseder.

7 29 Yağmur çizmelerini kalın yün çoraplarla kullanabilirsiniz.

8 29 Her rengini ve tipini bacak boyunuza göre seçebilirsiniz.

9 29 Eğer boyunuz kısaysa, kısa olan çizmeleri kullanabilirsiniz. Uzun olan yağmur çizmeleri uzun bacaklarda daha güzel durur.

10 29 Taytlara ya da skinny jeanlere yağmur çizmesi çok yakışacaktır.

11 29 Sarı olanları tercih etmemenizi öneriyoruz. Bizce pek hoş değil, yine de siz bilirsiniz.

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