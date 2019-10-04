Rengarenk yağmur çizmeleri

Yaz tatilinin bitmesiyle okul döneminin açılması bizi derinden sarsmıştı… Aslında o kadar da üzülmemiştik, ta ki yağmur yağana kadar! Adım adım hüzünlenip kışa yaklaşırken gardıroplarda yağmur çizmelerini bir üst rafa taşımanın da zamanı geldi.

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    Yağmur çizmeleri yağmurlu günlerde hayat kurtaranlardan.

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    Su çeker mi riski taşımadan rahatlıkla giyebilirsiniz.

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    Fakat şimdi size küçük tavsiyelerde bulunmalıyız.

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