Moda rehberi: Kesim terimleri

Dar Kesim (Slim Fit)\nV\u00fccuda oturan, hatlar\u0131 belirginle\u015ftiren kesim. Pantolon, g\u00f6mlek ve ceketlerde s\u0131k\u00e7a kullan\u0131l\u0131r.. Normal Kesim (Regular Fit)\nNe \u00e7ok dar ne de \u00e7ok bol olan, standart \u00f6l\u00e7\u00fclerde bir kesimdir. Rahat ve g\u00fcnl\u00fck kullan\u0131m i\u00e7in idealdir.. Bol Kesim (Loose Fit)\nV\u00fccuda oturmayan, geni\u015f ve rahat bir kesim. Oversize trendlerinde s\u0131k\u00e7a g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.. A Kesim (A-Line)\nBelden itibaren a\u015fa\u011f\u0131ya do\u011fru geni\u015fleyen, A harfi \u015feklinde bir sil\u00fcet olu\u015fturur. Etek ve elbiselerde yayg\u0131nd\u0131r.. Klo\u015f Kesim (Flare)\nEtek veya elbisenin tam ya da yar\u0131m daire \u015feklinde geni\u015fledi\u011fi kesim. Daha hacimli ve d\u00f6k\u00fcml\u00fc bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011flar.. \u00c7an Kesim (Trumpet Cut)\nDiz hizas\u0131na kadar dar olup, dizden a\u015fa\u011f\u0131 do\u011fru geni\u015fleyen kesimdir. \u00c7an eteklerde ve baz\u0131 pantolon modellerinde kullan\u0131l\u0131r.. Sigaret Kesim (Cigarette Cut)\nDar pa\u00e7al\u0131, bacaklar\u0131 saran pantolon kesimi. Genellikle bilekte biter.. \u0130spanyol Pa\u00e7a (Flared Leg)\nDizden a\u015fa\u011f\u0131ya do\u011fru geni\u015fleyen pantolon kesimi. 70'lerin modas\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmi\u015ftir.. D\u00fcz Kesim (Straight Cut)\nPantolonlarda belden pa\u00e7aya kadar ayn\u0131 geni\u015flikte olan kesim. Kal\u00e7adan dizlere kadar daralmadan iner.. Prenses Kesim\nGiysinin, \u00f6zellikle elbiselerin \u00fcst k\u0131sm\u0131nda v\u00fccuda oturup belden itibaren geni\u015fledi\u011fi kesimdir.. Kalem Kesim (Pencil Cut)\nDiz hizas\u0131na kadar daralan, v\u00fccudu saran etek veya elbise kesimi. Zarif ve \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011flar, \u00f6zellikle i\u015f d\u00fcnyas\u0131nda tercih edilir.. Pileli Kesim (Pleated)\nKuma\u015f\u0131n belirli yerlerde katlanarak hacim kazand\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kesim. Etek ve pantolonlarda s\u0131k\u00e7a kullan\u0131l\u0131r.. Kruvaze Kesim (Double-Breasted)\nCeket ve kabanlarda iki s\u0131ra d\u00fc\u011fme ile \u00f6nden \u00e7apraz kapanan kesim.. Drapeli Kesim (Draped)\nKuma\u015f\u0131n b\u00fck\u00fclerek veya katlanarak serbest bir formda kesildi\u011fi, dalgal\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011flayan kesimdir. Genellikle elbise ve \u00fcstlerde kullan\u0131l\u0131r.. Peplum Kesim\nBelin hemen alt\u0131na eklenen k\u0131sa, volanl\u0131 par\u00e7a ile yap\u0131lan kesim. Ceket, bluz ve elbiselerde s\u0131k\u00e7a kullan\u0131l\u0131r; beli vurgulay\u0131p kal\u00e7alar\u0131 daha geni\u015f g\u00f6sterir.. Boyfriend Kesim\nGiysinin, \u00f6zellikle ceket ve pantolonlar\u0131n bol, erkek giysisini and\u0131ran bir kesimle tasarland\u0131\u011f\u0131 modeldir. Rahat ve mask\u00fclen bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sunar.. Asimetrik Kesim\nGiyside bir taraf\u0131n di\u011ferine g\u00f6re daha uzun veya farkl\u0131 bir formda oldu\u011fu kesim. Etek, elbise ve \u00fcstlerde s\u0131rad\u0131\u015f\u0131 ve modern bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm yarat\u0131r.. Bal\u0131k Kesim (Mermaid Cut)\nDizlere kadar dar olan, dizlerden sonra ise geni\u015fleyerek bal\u0131k kuyru\u011funu and\u0131ran bir kesim. Genellikle gece elbiselerinde ve gelinliklerde tercih edilir.. Empire Kesim (Empire Waist)\nGiysinin bel hatt\u0131n\u0131n g\u00f6\u011f\u00fcs alt\u0131na yerle\u015ftirildi\u011fi kesim. Elbiselerde, \u00f6zellikle hamile giyimde s\u0131k\u00e7a tercih edilir \u00e7\u00fcnk\u00fc g\u00f6vdeyi uzat\u0131r ve rahatl\u0131k sa\u011flar.. Yarasa Kol Kesim (Batwing)\nKollar\u0131n \u00e7ok geni\u015f ve d\u00f6k\u00fcml\u00fc oldu\u011fu, bedenden kol boyunca geni\u015fleyen bir kol kesimi. Genellikle tunik ve bluzlarda g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.. Korsaj Kesim (Corset Cut)\nV\u00fccudu saran ve genellikle beli vurgulayan, korse benzeri bir \u00fcst kesimidir. Elbiselerde ve \u00fcst giysilerde s\u0131k kullan\u0131l\u0131r..
YORUMLAR