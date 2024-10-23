Moda rehberi: Kesim terimleri

Modaya hakim olmak istiyorsanız bu kesim terimlerini bilmenizde fayda var. İşte giysilerin stilini, formunu ve vücutta nasıl duracağını belirleyeni en sık kullanılan kesim terimleri...

Moda
Giriş: 23 Ekim 2024 13:34
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  • Dar Kesim (Slim Fit)

    Vücuda oturan, hatları belirginleştiren kesim. Pantolon, gömlek ve ceketlerde sıkça kullanılır.

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  • Normal Kesim (Regular Fit)

    Ne çok dar ne de çok bol olan, standart ölçülerde bir kesimdir. Rahat ve günlük kullanım için idealdir.

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  • Bol Kesim (Loose Fit)

    Vücuda oturmayan, geniş ve rahat bir kesim. Oversize trendlerinde sıkça görülür.

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  • A Kesim (A-Line)

    Belden itibaren aşağıya doğru genişleyen, A harfi şeklinde bir silüet oluşturur. Etek ve elbiselerde yaygındır.

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  • Kloş Kesim (Flare)

    Etek veya elbisenin tam ya da yarım daire şeklinde genişlediği kesim. Daha hacimli ve dökümlü bir görünüm sağlar.

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  • Çan Kesim (Trumpet Cut)

    Diz hizasına kadar dar olup, dizden aşağı doğru genişleyen kesimdir. Çan eteklerde ve bazı pantolon modellerinde kullanılır.

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  • Sigaret Kesim (Cigarette Cut)

    Dar paçalı, bacakları saran pantolon kesimi. Genellikle bilekte biter.

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  • İspanyol Paça (Flared Leg)

    Dizden aşağıya doğru genişleyen pantolon kesimi. 70'lerin modasıyla özdeşleşmiştir.

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  • Düz Kesim (Straight Cut)

    Pantolonlarda belden paçaya kadar aynı genişlikte olan kesim. Kalçadan dizlere kadar daralmadan iner.

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  • Prenses Kesim

    Giysinin, özellikle elbiselerin üst kısmında vücuda oturup belden itibaren genişlediği kesimdir.

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  • Kalem Kesim (Pencil Cut)

    Diz hizasına kadar daralan, vücudu saran etek veya elbise kesimi. Zarif ve şık bir görünüm sağlar, özellikle iş dünyasında tercih edilir.

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  • Pileli Kesim (Pleated)

    Kumaşın belirli yerlerde katlanarak hacim kazandırıldığı kesim. Etek ve pantolonlarda sıkça kullanılır.

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  • Kruvaze Kesim (Double-Breasted)

    Ceket ve kabanlarda iki sıra düğme ile önden çapraz kapanan kesim.

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  • Drapeli Kesim (Draped)

    Kumaşın bükülerek veya katlanarak serbest bir formda kesildiği, dalgalı bir görünüm sağlayan kesimdir. Genellikle elbise ve üstlerde kullanılır.

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  • Peplum Kesim

    Belin hemen altına eklenen kısa, volanlı parça ile yapılan kesim. Ceket, bluz ve elbiselerde sıkça kullanılır; beli vurgulayıp kalçaları daha geniş gösterir.

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  • Boyfriend Kesim

    Giysinin, özellikle ceket ve pantolonların bol, erkek giysisini andıran bir kesimle tasarlandığı modeldir. Rahat ve maskülen bir görünüm sunar.

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  • Asimetrik Kesim

    Giyside bir tarafın diğerine göre daha uzun veya farklı bir formda olduğu kesim. Etek, elbise ve üstlerde sıradışı ve modern bir görünüm yaratır.

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  • Balık Kesim (Mermaid Cut)

    Dizlere kadar dar olan, dizlerden sonra ise genişleyerek balık kuyruğunu andıran bir kesim. Genellikle gece elbiselerinde ve gelinliklerde tercih edilir.

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  • Empire Kesim (Empire Waist)

    Giysinin bel hattının göğüs altına yerleştirildiği kesim. Elbiselerde, özellikle hamile giyimde sıkça tercih edilir çünkü gövdeyi uzatır ve rahatlık sağlar.

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  • Yarasa Kol Kesim (Batwing)

    Kolların çok geniş ve dökümlü olduğu, bedenden kol boyunca genişleyen bir kol kesimi. Genellikle tunik ve bluzlarda görülür.

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  • Korsaj Kesim (Corset Cut)

    Vücudu saran ve genellikle beli vurgulayan, korse benzeri bir üst kesimidir. Elbiselerde ve üst giysilerde sık kullanılır.

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