Milat

Milat
Hayatın Sesi
14 Ekim 2020 Çarşamba
Ülgen Çetinkaya

“Her şey gider, her şey geri gelir, sonrasızca döner varlık çarkı. Her şey ölür, her şey yine çiçeklenir; sonrasızca sürer varlık yılı.”

Nietzsche


Bazı günleri sanki bir asırı karşılıyormuşçasına geçirdiğimiz zamanlar var. Kalbimizin ışıklarını ıssız kalmış, terkedilmiş karanlık yerlerimize çevirip ihmal ettiğimiz yerlere iyice fener tuttuğumuz zamanlar bunlar.


Hayatın ışığını en karanlık gecede bulduğumuz, bazı gerçekleri sadece gözlerimizi kısarak bir şahin gibi dikkatlice kendi içimize baktığımızda gördüğümüz zamanlar... Günün kısalığına şükredip, geceyi kutsadığımız… Bir baykuş gibi gündüze kör, geceye apaydınlık zamanlar… Bizi hayata daha çok bağlayacak o en derin sırrımıza o gün sayesinde kavuştuğumuz gün belki de miladımız.


Milat dediklerimizi ne kadar da çok kendi algımız ile sınırlıyoruz fark ettiğimiz… Oysaki bazı eskiyen şeylerin miladı hiç de beklemediğiniz anlarda dolar. Tüm uyanışlarınızın hiç de sanmadığınız anlarda sizi gelip bulması gibi... Aniden.


Bugün miladımdı. Yeniye 4,5 kala kendimi kuyruğumdan yakalayıp, dönüp durdum etrafımda saatlerce… Kendiliğimden. Kendiliğinde aktı tüm yaşamım içime. Bu kendilik hali ne kıymetliymiş meğer.


Oluş hallerine sahip çıkabilmek edilen dileklerden bazen daha önemliymiş. Kulak asman gereken tek şey, ruh sesi imiş. Kim ne diyorsa bırak demiş o ses. Sen ne hissediyorsan bir ona sahip çık ve kalk ayağa başka türlü diye fısıldamış. Sonra kapanmış her eskiyen kapı. Uykuya dalan evler gibi… Yeni bir güne tamir edilmek üzere açılacakmış gökyüzünün kapısı.


Güneş o yüzden tutulmuş. Kendi ışığını kısıp, kendi güneşini karanlığında aç diye. Bugün gece apaydınlık o yüzden.


Ve şimdi milat.

Hayata ciğerlerin acıyarak nefes alabileceğin gün gibi milat.

0'a doğmaya hazırsın artık...





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.