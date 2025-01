Merakla beklenen sergi: Be The Legend

Magna Hotels, merakla beklenen sanat sergisi, Be The Legend'a ev sahipliği yapıyor. Kış sezonu boyunca devam edecek olan “Be The Legend” sergisi sanat severleri, koleksiyonerleri ve kış sporu tutkunlarını davet ediyor. Sergi, Türk ve uluslararası sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek 4 Ocak 2025’te kapılarını açacak ve kış sezonu boyunca devam ederek 1 Mart 2025’te sona erecek. Ziyaretçiler, Magna sanat koleksiyonunu keşfetme ve sergilenen eserleri satın alma fırsatı bulacak.

“Be The Legend”, Türk sanatının efsane ismi, “Resmin Şairi/Devrim Erbil” liderliğinde, olağanüstü bir sanatçı kadrosunu bir araya getiriyor. Türk sanatının önde gelen isimleri Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Renk Erbil, Beste Alperat ve İngiliz sanatçı Joanna Gilbert, eşlik ediyor.

Renk Erbil küratörlüğündeki “Be The Legend” sergisi, resim, heykel ve enstalasyonlardan oluşan çeşitli eserler ile ziyaretçilerine olağanüstü bir sanat deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Türk modern sanatını dünyaya taşıyan kreatif galeri: Renko London

Renk Erbil tarafından kurulan Londra merkezli Renko London, başta Devrim Erbil olmak üzere, Türk modern sanatının önemli isimleriyle İngiliz ve global sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın sanat başkentlerinde ve dünyanın dört bir yanında sergiler düzenleyen, yerel ve global marka iş birliklerine imza atan bu kreatif galeri, Türk sanatını dünya sahnesine taşıyor.