Merakla beklenen sergi: Be The Legend

Be The Legend sergisi 4 Ocak'ta sanat severler ile buluşacak.

Merakla beklenen sergi: Be The Legend
Yaşam
Giriş: 02 Ocak 2025 11:50
ABONE OL

Magna Hotels, merakla beklenen sanat sergisi, Be The Legend'a ev sahipliği yapıyor. Kış sezonu boyunca devam edecek olan “Be The Legend” sergisi sanat severleri, koleksiyonerleri ve kış sporu tutkunlarını davet ediyor. Sergi, Türk ve uluslararası sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek 4 Ocak 2025’te kapılarını açacak ve kış sezonu boyunca devam ederek 1 Mart 2025’te sona erecek. Ziyaretçiler, Magna sanat koleksiyonunu keşfetme ve sergilenen eserleri satın alma fırsatı bulacak.


“Be The Legend”, Türk sanatının efsane ismi, “Resmin Şairi/Devrim Erbil” liderliğinde, olağanüstü bir sanatçı kadrosunu bir araya getiriyor. Türk sanatının önde gelen isimleri Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Renk Erbil, Beste Alperat ve İngiliz sanatçı Joanna Gilbert, eşlik ediyor.


Renk Erbil küratörlüğündeki “Be The Legend” sergisi, resim, heykel ve enstalasyonlardan oluşan çeşitli eserler ile ziyaretçilerine olağanüstü bir sanat deneyimi sunmaya hazırlanıyor.





Türk modern sanatını dünyaya taşıyan kreatif galeri: Renko London

Renk Erbil tarafından kurulan Londra merkezli Renko London, başta Devrim Erbil olmak üzere, Türk modern sanatının önemli isimleriyle İngiliz ve global sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın sanat başkentlerinde ve dünyanın dört bir yanında sergiler düzenleyen, yerel ve global marka iş birliklerine imza atan bu kreatif galeri, Türk sanatını dünya sahnesine taşıyor.


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.