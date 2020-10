Menopozda cilt kuruluğu neden olur?

Kadınların hayatındaki önemli evrelerden biri olan menopoz, genellikle 50’li yaşlarda adet döngüsünün sonlanmasıyla başlar. Doğurganlığın ve adet döngülerinin devamını sağlayan hormonlar değişmeye başladığında, vücutta farklı belirgin etkiler de görülebilir. Ciltte meydana gelen değişiklikler de bu belirgin etkiler arasındadır.

Normalde cildimiz 20’li yaşlardayken daha nemli hatta biraz daha yağlıdır. 30’lu yaşlarda bu durum değişmeye başlar ve cildimizin daha da kuru bir yapı kazandığını fark edebiliriz. 40’lı yaşlarda ise cildin elastikiyetini kaybetmesi daha da belirginleşebilir. Menopoz süreci ise, ciltte doğal olarak yaşın ilerlemesine bağlı olarak görülen bu değişimleri doğrudan etkileyebilir.

Menopozda cilt neden değişir?

Menopoz sürecinde gözlemlenen fiziksel ve ruhsal değişimlerin birçoğu, kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen ve progesteron hormonlarındaki değişimlerden kaynaklanır. Yumurtlama ve adet görme döngüleri azalmaya başladıkça ve zamanla tamamen bitmeye yaklaştıkça, bu hormonlar önemli ölçüde azalmaya başlar.

Bu hormonlar azaldıkça, cildimizin sağlığı ve canlılığı üzerinde ki etkileri de azalmaya başlar ve terlemede azalma, yağ bezlerinin oluşturduğu salgıların (sebum) azalması, deri yüzeyinde pH dengesinin değişmesi gibi belirtiler görülür. Bu değişimler aynı zamanda ciltteki mikrobiyom dengesini de etkileyebilir.

Özellikle östrojen hormonu, cildimizin çeşitli işlevleriyle doğrudan bağlantılıdır. Asıl olarak döngülerin devamlılığı ve doğurganlıkla ilgili olduğu bilinen östrojen, cildin normal işleyişinin yanı sıra kan damarlarının, saç köklerinin, yağ bezlerinin ve melanosit adı verilen pigment üreten hücrelerimizin de anahtarıdır. Kolajen üretiminde, cildin kalınlığının dengelenmesinde, cilt bariyer işlevlerinde, nemliliğin sürdürülmesinde ve enflamasyonu modüle etmede de önemli rol oynar.

Menopoz sürecinden etkilenen diğer önemli kadınlık hormonu, progesteron ise cilt üzerinde daha dolaylı etkide bulunur.

Menopoz döneminde cilt bakımı nasıl olmalı?

Menopozda değişen fiziksel dengelere uyum sağlamak adına, cilt bakımınızı da süreteki değişikliklere göre düzenlemeniz cildinizin daha sağlıklı kalmasını destekleyecektir. Uzmanlar özellikle üç noktaya dikkat etmenizi öneriyor:

1. Cilt bariyeri desteğine odaklanın

Meydana gelen değişimler cilt bariyerini zayıflattığından dolayı, menopoz döneminde öncelikle cilt bariyerini yeniden güçlendirmeye odaklanmalısınız. Tahriş edici ürünleri kullanmayı bırakın, niacinamide ve linoleik asit içerikli nemlendiriciler kullanın ve hyaluronik asit desteği almayı düşünün.

2. Yağ kullanın

Gözeneklerinizden daha az sebum üretiliyor olduğu için, cildinizin yağa duyduğu ihtiyaç da artacaktır. Sağlıklı yağlarla cildinize masaj yapmak iyi gelebilir ancak yağın başlı başına nemlendirici olmadığını unutmayın. Doğru bir nemlendirici ya da su bazlı bir krem/losyon uyguladıktan sonra yağ kullanmak daha iyi olacaktır.

3. Gıda takviyesi alın

Cildi içeriden beslemek de önemlidir. Fitoseramid içeren bir gıda takviyesi, menopoz sürecinde cildin nemini korumak için öneriliyor. Aynı zamanda C ve D vitaminleri, balık yağı gibi takviyeler de cilt sağlığını destekleyecektir.

