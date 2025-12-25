HTHAYAT
Ana Sayfa Güncel Seyahat Meke Gölü’nde sis ve kraterin buluştuğu anlar
Seyahat

'Dünya'nın nazar boncuğu'nda büyüleyici manzara

Konya'daki Meke Gölü, sabah saatlerinde etkili olan sisle birlikte büyüleyici görüntüler oluşturdu. 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen göl, doğaseverlerin ilgisini çekti.

&#039;Dünya&#039;nın nazar boncuğu&#039;nda büyüleyici manzara
Giriş: 25 Aralık 2025, Perşembe 11:18
Güncelleme: 25 Aralık 2025, Perşembe 11:19
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, sabah saatlerinde etkili olan sisle birlikte güzel görüntülere sahne oldu. 

"Dünyanın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen gölde sisin göl yüzeyini kaplaması, etkileyici manzaralar oluşturdu.

Volkanik yapısıyla dikkat çeken Meke Gölü'nde sisin zaman zaman yoğunlaşarak dağılması, göl ve çevresindeki krater yapısını farklı açılardan ortaya çıkardı. 

Oluşan eşsiz atmosfer, bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi.

* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

