Meditasyon depresyon ve anksiyete şikayetlerini artırabilir mi?

Ruh sağlığını iyileştirmede en etkili pratiklerden biri olarak kabul edilen meditasyon uygulamaları, bazı durumlarda tam tersi etki yapıyor olabilir.

Meditasyon depresyon ve anksiyete şikayetlerini artırabilir mi?
Sağlık
22 Eylül 2020 Salı

Yoga ve meditasyon uygulamaları gün geçtikçe daha da popülerleşirken farkındalık temelli bu tür pratiklerin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de daha dikkat çekici hale geliyor. Düzenli olarak meditasyon yapmanın sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunduğu, depresyon ve anksiyete şikayetlerini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteren önemli bilimsel kanıtlar mevcut.


Ancak Coventry Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, meditasyonun etkilerine farklı bir açıdan yaklaşıldı. Sonuçlara göre meditasyon yapmayı deneyen yaklaşık 12 kişiden biri, istenmeyen bir olumsuz etkiyi, çoğunlukla depresyon veya anksiyete şikayetlerinde kötüleşme gibi belirtileri deneyimliyor. Araştırmayı yöneten uzmanlardan biri olan Dr. Miguel Farias, "Meditasyonun çoğu insana iyi geldiği doğru, ancak evrensel olarak – herkes için faydalı olmadığı da bir gerçek" diyor.


Pek çok meditasyon türü vardır, ancak en popülerlerinden biri, insanların kendi düşüncelerine ve duygularına ya da dışsal hislerine odaklanarak şimdiki ana dikkat ettikleri çalışmaları içeren midfulness (bilinçli farkındalık) yöntemidir. Birleşik Krallık'taki birkaç Ulusal Sağlık Hizmeti kuruluşu tarafından da meditasyon pratikleri, birkaç kez depresif ataklar yaşamış kişilere depresyonun nüksetme sıklığını azaltmanın bir yolu olarak önerilmektedir.


Meditasyon 101
Meditasyon 101

Antidepresan ilaçların yan etkilerine karşı ciddi bir farkındalık oluşuyor ve her gün daha fazla insan bu ilaçları kullanmaktan kaçınmayı tercih ediyor. Bu nedenle meditasyon gibi medikal olmayan destekler daha fazla tercih edilmeye başlandı. Ancak ne sıklıkla olduğu henüz bilinmese de, meditasyona başladıktan sonra ruh sağlığının daha iyiye gitmek yerine kötüleştiğini bildiren insanlar da var.


Dr. Farias'ın araştırma ekibi tıbbi dergileri taradı ve 55 ilgili çalışma buldu. Araştırmacılar, kasıtlı olarak olumsuz etkiler bulmak için yola çıkan kişileri ve araştırmaları çalışmanın dışında bıraktıktan sonra, her çalışmada zarar gören insanların yaygınlığını hesapladılar ve ardından bu tür analizlerde yaygın bir yöntem olan "çalışma büyüklüğüne göre ayarlanmış ortalamayı" hesapladılar.


Araştırma sonunda, ruh hastalıkları ile mücadele eden ve tedavi desteği olarak meditasyon yapmayı deneyen kişilerin yaklaşık yüzde 8'inin istenmeyen bir etki yaşadığı ortaya konuldu. Farias, "İnsanlar anksiyetedeki artıştan panik ataklara kadar çeşitli belirtiler deneyimledi" diyor. Ayrıca psikoz örnekleri veya intihar düşüncelerinde artışı gösteren örnekler de mevcut.


Öte yandan Farias, "Meditasyonla ilgili pek çok çalışma yalnızca ciddi olumsuz etkiler kaydettiğinden veya bunları hiç kaydetmediğinden, yüzde 8 rakamı eksik bir tahmin olabilir." diyor.


Meditasyon nedir ve nasıl yapılır?
Meditasyon nedir ve nasıl yapılır?

Meditasyon durumu kötüleştirebilir mi?

İngiliz Psikoloji Derneği üyesi ve yetkili bir psikolog olan Katie Sparks, bu rakamın, teşhis edilmemiş anksiyete veya depresyon nedeniyle meditasyon yapmaya çalışan insanlar tarafından yükseltilmiş olabileceğini söylüyor. "Meditasyonun insanların rahatlamalarına ve yeniden odaklanmalarına ve onlara hem zihinsel hem de fiziksel olarak yardımcı olduğu keşfedildi” diyor, “ama bazen insanlar düşüncelerini durdurmaya çalıştıklarında, zihin isyan edebilir. Zihni kontrol etme girişimine karşı bir tepki gibidir ve bu da anksiyete veya depresyon ile sonuçlanabilir."


Araştırmacılara göre bu elbette insanların meditasyon uygulamalarını denemeyi bırakması gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak bunun yerine daha güvenli olduğuna inanılan bir eğitmen eşliğinde veya güvenilir rehberli meditasyon kayıtları-videoları kullanmak da tercih edilebilir.



Referans: Clare Wilson. "Mindfulness and meditation can worsen depression and anxiety". Şuradan alındı: https://www.newscientist.com/article/2251840-mindfulness-and-meditation-can-worsen-depression-and-anxiety/?fbclid=IwAR3aacMCaX2WLjPu2hqrQHFq1XiH0bNWfL8jk41YOIvFgSrDcbtMSOzi4L8. (14 Ağustos 2020).

"Research finds meditation and mindfulness practices can lead to depression and anxiety". Şuradan alındı: https://www.coventry.ac.uk/news/2020/research-finds-meditation-and-mindfulness-practices-can-lead-to-depression-and-anxiety/#:~:text=Mindfulness%20and%20meditation%20practices%20can,by%20Coventry%20University%20has%20found.&text=People%20have%20experienced%20anything%20from,anxiety%20up%20to%20panic%20attacks. (17 Eylül 2020).


Meditasyon yapanlar hataları daha çabuk fark ediyor
Meditasyon yapanlar hataları daha çabuk fark ediyor

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