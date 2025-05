Mayıs ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Mayıs ayı oldukça sakin görünüyor. Ay tutulmaları dönemi de bitti. Mars zayıf olduğu yengeçten de çıktı. Mars’ın sert açıları da pek yok.

Ay’ın en önemli etkileri de çok fazla değil. Gezegen burç değişiklikleri dışında Plüto ay başında geri gitmeye başlıyor. Plüto’nun Kova’daki geri hareketi, hayatımızda uzun süredir yerinde sayan veya bastırdığımız Kova temalarının (bağımsızlık arayışı, yenilikçi fikirler, toplumsal aidiyet arayışı) geri planda yeniden değerlendirildiğini gösterir. Bu süreçte eski sosyal çevre bağları sorgulanabilir. Ne kadar kendimiz olduğumuz, özgür irademizi ne ölçüde kullandığımız gibi konular gündeme gelir, bireysel farkındalığımız derinleşir.

Bunun dışında Güneş ve Merkür ikizler burcuna geçmeden önce Merkür önce Boğa burcuna geçecek. Ay’ın büyük çoğunluğunu bu burçta geçirecek. Zihinsel olarak irade ve disiplinimiz güçlenecek fakat biraz yavaşlayacak, elimizdekilere, finansal konulara odaklanacak. Para ile ilgili çokça anlaşma yapılabilir.

Güneş ve Merkür’ün İkizler burcuna geçmesini de beraber değerlendirecek olursak ay’ın 3. yarısında iletişim trafiği hızlanmaya başlayacak, zihnimiz hızlanmaya başlayacak. Yolculukların da daha fazla arttığı, eğitimle ilgili gelişmelerin hız kazandığı bir döneme gireceğiz.

Bunların hepsinden sonra belki de ay’ın en önemli Astrolojik olayı Satürn’ün Koç burcuna geçecek olması. Bu geçiş bireysel irade ve inisiyatif alma dürtüsünü disiplin, sabır ve sorumluluk bilinciyle birleşmesini anlatır. Her ne kadar böyle bir disiplin ihtiyacı olsa da Satürn’ün Koç’taki hızlı, atılgan ve aceleci doğasıyla uyumu zayıftır; bu dönemde bir an önce harekete geçme dürtüsünü uzun vadeli plan ve sağlam yapı inşa etme sorumluluğuyla dengelemeye çalışırız, ancak sabırlı yaklaşmak ve aceleciliği törpülemek çoğu zaman mücadele gerektirir. Satürn Koç burcundaki çelişkisi kısaca bu şekilde özetlenebilir. Ama her durumda irade ve atılganlık bir araya getirilmeye çalışılacaktır. Önümüzdeki 2.5 sene (kısa bir süre tekrar Balık burcuna geri dönecek de olsa) bu etkiyi yaşadığımız önemli bir döneme giriyoruz.

Mayıs ayının önemli gökyüzü açıları;

2 Mayıs - Venüs Neptün Kavuşumu:

Romantizm ve ilişkilerdeki yaratıcılık zirve yapabilir. Bir o kadar da duygusal, incinmiş, alınmış hissedebilir, yanılgılara çok açık olabiliriz. Uçlarda bir durum. Aşkın ve etkilenirliğin de zirvede olduğu bir dönem. Venüs retro olduğu için geçen ayki transitin benzer etkilerini yaşayacağız.

4 Mayıs - Plüton geri harekete başlıyor!

5 Mayıs - Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

7 Mayıs - Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

7 Mayıs - Merkür Chiron Kavuşumu:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

10 Mayıs - Merkür Boğa'da!

12 Mayıs - Merkür Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

15 Mayıs - Güneş Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişileren destek alabileceğimiz bir zaman.

15 Mayıs - Jüpiter Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Bu dönemde hedeflerimize giden yolda veya hayatımızla ilgili kadersel kararlarda şanslı olabilme fakat fazla özgüven ve abartıdan kaçınmamız gereken zamanlar. Özellikle Boğa – Akrep burçlarının olduğu yere dikkat.

18 Mayıs - Güneş Uranüs Kavuşumu:

Kendimizi ifademiz uçuklaşabilir, spontan ve sıkılgan olabiliriz. Bu günlerde hiç olmadığı kadar değişiklik isteyebilir, kalıcı değişiklikler yapabiliriz. Fakat düşünmeden yapacağımız kalıcı değişiklikler konusunda uyarmak istiyorum. Daha sonra geriye dönmek isteyebilirsiniz.

18 Mayıs - Merkür Mars Karesi:

Sivri dilli ve tartışmacı bir dönem. Konuşulanlar ileride yara ve ayrılık olarak geri dönebilir. Zihnimiz hızlı, girişken ve enerjik.

18 Mayıs - Jüpiter Chiron Altmışlığı:

Öğrenme ve iyileşme devam ediyor. Yaralarımız konusunda çok daha iyimseriz ve bu yaraların hayatımıza katkılarını hissediyoruz ve onları lehimize kullanıyoruz.

20 Mayıs - Güneş Satürn Altmışlığı:

Kendimizi disipline edebildiğimiz, görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız, duygularımızı bir süreliğine erteleyebildiğimiz bir zaman dilimi. Hedeflerimize ulaşma yolunda kullanabileceğimiz günlerdeyiz.

20 Mayıs - Güneş İkizler'de!

22 Mayıs - Venüs Mars Üçgeni:

İkili ilişkilerde tutkulu, doğru zamanlamalar yaptığımız, uyumlu ve erotik bir dönem. Ayrıca çekiciliğimizin de yüksek olduğu ikili ilişkileri başlatmak açısından oldukça güzel bir zaman.

22 Mayıs - Güneş Neptün Altmışlığı:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

23 Mayıs - Merkür Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

24 Mayıs - Güneş Plüton Üçgeni:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

25 Mayıs - Merkür Uranüs Kavuşumu:

Yaratıcı fikirler zamanı! Bu açı için sık sık “kafada yanan ampul” betimlemesini kullanırım. Zekanın daha kıvrak olduğu, zihnimizin daha berrak ve açık olduğu bir zaman. Bu dönemin handikapı aşırı değişken fikirli ve sıkılgan oluşumuz.

25 Mayıs - Satürn Koç'ta!

26 Mayıs - Merkür İkizler'de!

26 Mayıs - Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

26 Mayıs - Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

27 Mayıs - Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

30 Mayıs - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz.

Instagram: korhankilinckaya