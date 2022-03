Mastürbasyonun faydaları nelerdir?

Mastürbasyon hakkında pek konuşmayız, kültürel ve dini tabular nedeniyle kendi kendimizi cinsel olarak tatmin etmenin ayıp, hatta yanlış olduğu bile düşünülebilir. Ancak kendinize zarar vermediğiniz ve bir tür bağımlılığa dönüşmediği sürece, mastürbasyon ile ilgili yanlış olan hiçbir şey yoktur.

Yapılan araştırmalar, mastürbasyon pratiğinin çeşitli faydaları olduğunu doğruluyor:

1- Stresi azaltır

Orgazm başlı başına stresi yok edebilir. Ancak orgazm olsanız da olmasanız da, bedeninize ve hazza odaklanmak, zihninizi stresli düşüncelerden uzaklaştırır. Derin bir gevşeme için kendinize zaman tanıyabilir, veya hızlıca gevşemenizi sağlayacak şekilde mastürbasyon yapabilirsiniz, tamamen size kalmış!Beyindeki haz merkezi uyarıldığında salgıladığınız hormonlar, vücudunuzdaki stres hormonunu azaltarak daha rahat, keyifli ve sakin hissetmenize yardımcı olacaktır:

Dopamin: Mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin, motivasyonu artırmak için de önemlidir.

Oksitosin: Aşk hormonu oksitosinin davranışsal ve psikolojik etkileri çok güçlüdür. Hem cinsel olarak hem de sosyal olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Serotonin: Tatmin hissi yaratan serotonin hormonu, stresi uzaklaştırmak için en iyi doğal kimyasaldır.

Endorfinler: İyi hissetme kimyasalları olarak bilinen endorfin hormonu, ağrı kesici etkiler de gösterir. Spor yaparken de salgıladığımız endorfin, cinsel aktivite sırasında bolca salgılanır.

Prolaktin: Stres yönetiminde önemli bir yeri olan prolaktin hormonu, mastürbasyon esnasında tetiklenir ve stres tepkilerimizi azaltarak duygusal dengeye erişmemizi kolaylaştırır.

Endokanabinoidler: Egzersiz, sosyal etkileşimler ve yeme-içme işlevlerimizde önemli rol oynayan endokanabinoid hormonlar ağrıyı, vücuttaki enflamasyonu azaltır, kardiyovasküler fonksiyonları iyileştirir, anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltır.

Norepinefrin/noradrenalin:Uyarıcı birer nörotransmitter olan bu hormonlar, dopamin hormonunun işlenmesini kolaylaştırır ve mutluluk hissini artırır.

Adrenalin: Kalp atışını ve kan dolaşımını rahatlatarak stresi azaltır.

2- Uykuyu iyileştirir

2019 yılında yapılan bir araştırmada, 778 yetişkin üzerinde çalışıldı ve cinsel rahatlamanın uyku düzenine birçok faydası olduğu görüldü. Vücuttaki stresin azalması, kan dolaşımının ve nefes alışverişinin iyileşmesi, uyku kalitesini artırarak sağlığımızı genel olarak destekler.

3- Ağrıları azaltır

Herhangi bir sebepten (adet sancısı, migren vs.) ağrı çekiyorken cinsel haz aklınıza gelmeyebilir ancak araştırmalar, mastürbasyonun ve cinsel rahatlamanın endorfin hormonu salınımını tetikleyerek ağrıları gidermeye yardımcı olduğunu doğruluyor.

4- Bağışıklık sistemini güçlendirir

Stres, bağışıklık sistemimizin fazla yüklenmesine ve çeşitli hastalıklara daha açık hale gelmemize neden olabilir. Mastürbasyon, bağışıklık sistemimizi uyaran endokanabinoid ve prolaktin hormonlarını salgılamamızı sağlayarak hastalıklara karşı korunmamızı da kolaylaştırır.

5- Odaklanmayı ve motivasyonu artırır

Mastürbasyon sırasında salgıladığımız nörotransmitterler, odaklanma becerilerimiz üzerinde de rol oynarlar. Dikkat dağınıklığı ve motivasyon eksikliği hissediyorsanız, bedeninizi ve zihninizi desteklemenin çok kolay bir yolu olarak mastürbasyonu deneyebilirsiniz.

6- Cinsel işlevleri iyileştirir

Mastürbasyon sırasında salgıladığımız hormonlar, cinselliğimizi iyileştirmek için çok etkilidir. Aynı zamanda bedeninizdeki haz noktalarını keşfetmek, nelerden haz aldığınızı anlamak, kendi kendinizi uyararak orgazma ulaşmak sekste neleri tercih edeceğinizi ve partnerinizle nasıl bir cinsellik yaşamak istediğinizi de anlamanızı sağlar. Bu sayede kendinizi daha iyi ifade edebilir ve daha rahat bir cinsellik için özgüven kazanabilirsiniz.

