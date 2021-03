Maske takarken gözlüklerinizin buğulanmaması için...

Düzenli olarak numaralı gözlük ya da güneş gözlüğü takıyorsanız maske taktığınızda gözlük camlarınızın buğulandığını mutlaka fark etmişsinizdir. Göz hastalıkları uzmanı Dr. Yuna Rapoport bu durumu "Nefesimizden yükselen nemli ılık havanın gözlük camlarında sıvılaşması" şeklinde açıklıyor ve "Buna benzer bir durum soğuk bir ortamdan daha sıcak bir ortama girdiğinizde de gözlemlenir" diyor. Dr. Rapoport, maske takarken gözlüklerinizin buğulanmasını engellemek için deneyebileceğiniz birkaç öneri sunuyor:

Bir damla bulaşık deterjanı kullanın

Az miktarda bulaşık deterjanı kullanmak maske ve gözlüğü aynı anda takarken gözlük camlarınızın buğulanmasını engelleyecektir. Elinize biraz bulaşık deterjanı alın, tek bir damla bile yeterli olacaktır. Gözlük camlarınızın iki tarafına da sürün ve ovun. Sonrasında durulamayı unutmayın ve gözlüklerinizi kurumaya bırakın. Gözlükleriniz kuruduktan sonra bulaşık deterjanı camlarda ince bir tabaka bırakacaktır, bu tabaka gözlüklerinizin hava sıcaklığı değişimi karşısında buğulanmasını engelleyecektir.

Bir parça tıraş kremi uygulayın

Tıpkı cildinizi jilet kesiklerine karşı koruduğu gibi gözlüklerinizi de buğulanmaktan koruyan tıraş kreminin içindeki gliserin koruyucu bir katman oluşturmakta birebir. Hatta gözlük camlarınız gibi banyo aynanızın da buğulanmasını önlemek adına tıraş kremi kullanabilirsiniz. Elinize az bir miktarda tıraş kremi alın, gözlük camlarının iki tarafına da uygulayın ve sonra yıkayarak durulayın.

Maskenize bant yapıştırın

Dr. Rapoport kendisinin de ameliyathanede kullandığı bir yöntem öneriyor: "Maskenizin üst kısmına bant yapıştırın, böylelikle maskeniz yüzünüze daha sıkı oturacaktır" diyor. "Bu yolla nefesinizin gözlüğünüze ulaşmasını engellersiniz" diye de ekliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var, kullanacağınız bant sıradan bir bant olmamalı. Medikal, atletik ya da yara bandı gibi aşındırıcı olmayan bantlardan kullanmalısınız ki cildiniz tahriş olmasın.

Mendil kullanın

Bulaşık deterjanı ve tıraş kremine alternatif olarak maskenizle ağzınız arasına bir parça mendil yerleştirerek gözlüklerinizin buğulanmasını önleyebilirsiniz. Bu mendil, nefesinizden gelen nemli ve ılık havanın emilmesini sağlayacak ve gözlüklerinizin buğulanmamasını sağlayacaktır.

Maskenizi yüzünüze iyice oturtun

Bu yöntemlerin dışında maskenizi nefesinizin gözlüğünüze ulaşmayacağı bir şekilde ayarlayarak da gözlüklerinizin buğulanmasını engelleyebilirsiniz. Maskenizin burnunuzun yukarısına gözlüklerinizin altına çekebilir böylelikle hava akımını engelleyebilirsiniz. Maskenizin burnunuzun üzerinde yer alan metal kısmını da iyice sıkıştırarak nefesinizin gözlüklerinize çıkmasını engellemeyi deneyebilirsiniz.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: Martha Stewart. How to Wear a Face Mask Without Fogging Up Your Glasses. Şuradan alınmıştır: https://www.marthastewart.com/7839236/how-wear-face-mask-without-fogging-glasses-coronavirus-covid-19?utm_source=emailshare&utm_medium=email&utm_campaign=email-share-article&utm_content=20210312