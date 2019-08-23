Magnezyum adet dönemini nasıl etkiler?

Vücut için önemli minerallerden biri olan magnezyum, yeterli alınmadığında adet döngüsünde de bazı sorunlara neden olabiliyor.

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Yeterli magnezyum adet döngüsü için önemli

Magnezyum, vücuttaki önemli işlevlerin yerine getirilmesi için gerekli minerallerden biri. En önemli metabolik işlevlerden biri olan protein sentezinin yanı sıra magnezyum, kas ve sinir sistemi fonksiyonları, kan şekeri kontrolü ve kan basıncı regülasyonu gibi durumlarda da önemli bir rol oynar. Vücuttaki kalsiyum ve potasyumun doğru bir şekilde kullanılması için de gereklidir. Magnezyum eksikliği kas ağrıları ve kramplar, migren atakları şeklinde kendini belli edebiliyor. Aynı zamanda adet döngüsünde gerçekleşen bazı sıkıntılar da magnezyum eksikliğiyle ilişkili olabilir. Yapılan araştırmalar, vücuttaki magnezyum seviyelerinin adet kanamalarını ve doğurganlık döngüsünü 4 şekilde etkilediğini ortaya koyuyor:

 

1- Magnezyum adet öncesi dönemi kolaylaştırır

Adet kanaması başlamadan önceki bir hafta, adet öncesi evre olarak adlandırılır ve östrojen hormonunun döngüde etkili diğer bir hormon olan progesteron ile birlikte düşüşe geçmesi, psikolojik modu da etkiler. Döngülerinde dengesizlikler yaşayan birçok adet adet öncesi sendromu (premenstrual sendrom, PMS) denilen durumu yaşayabilir. Magnezyum eksikliği, adet öncesi evredeki kafa karışıklığı, depresyon ve kaygı benzeri belirtiler ve fiziksel yorgunluk haline iyi gelebilir. 2007’de yapılan bir araştırma, günde 250 mg magnezyum almanın kaygı, depresyon, tahammülsüzlük, hassasiyet gibi adet öncesi sendromlarını azalttığını gösteriyor. Araştırmacılar, adet öncesi dönemdeki sorunlara karşı magnezyum takviyesi alınmaya başlandığında etki görmek için 2-3 ay boyunca takviye almaya devam etmek gerekebileceğini söylüyorlar. Bu süreci kolaylaştırmak için aynı zamanda günlük 40-50 gr kadar B6 vitamini desteği alınabilir.

 

2- Magnezyum adet sancılarına iyi gelir

Sıradan ağrı kesici analjezik-ağrı kesicilerle adet sancısına müdahale etmek yerine doğal yollar tercih edilebilir. Ağrı kesicilerin yan etkileri düşünüldüğünde her ayın belirli günlerinde ağrı kesici kullanmak zorunda olmak, birçok riski de beraberinde getiren zor bir durum. Yapılan araştırmalar, 6 ay boyunca günlük 310 mg magnezyum takviyesi almanın adet sancılarını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Rahim kaslarındaki spazmları engelleyen magnezyum aynı zamanda kan dolaşımını da rahatlatarak ağrı hissini azaltıyor.

 

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3- Magnezyum adet öncesi şişkinliğini ve meme ağrısını önleyebilir

Adet döngüsünde yumurtlama evresine gelindiğinde, bir sonraki kanama evresine kadar progesteron hormonu yükselişe geçmeye başlar. Bu da vücutta aşırı su tutulması, şişkinlik ve memelerde hassasiyet-ağrı gibi sonuçlara neden olabilir. Şişkinlik ve ödemi azaltmak için her zaman etkili yöntemler olarak aerobik egzersizler yapmak, tuz tüketimini azaltmak ve yeterince su içmek; adet döneminde karşılaşılan sorunların azalmasına da yardımcı olacaktır. Buna ek olarak her gün 200 mg magnezyum takviyesi almak, yine bir bilimsel araştırma tarafından doğrulanmakla birlikte, progesteron hormonu yükselişi kaynaklı ödem sorununa çare olabilir.

 

4- Magnezyum adet döneminde yükselen migren şikâyetini azaltır

Yapılan bir başka araştırma, 12 hafta boyunca 600 mg kadar magnezyum takviyesi almanın migren şikâyetlerini %41,6 oranında azalttığını gösteriyor. Magnezyum, beyindeki temel yapıyı oluşturan elementleri ve kimyasalları besleyen bir mineral olduğu için, migrene yol açan unsurları da yakından ilgilendiriyor.  Ancak günlük 600 mg magnezyum almak, önerilen günlük dozun iki katına çıkmak demek. Bu yüzden adet döngüsüne bağlı şiddetli migren ağrıları yaşıyorsanız, magnezyum takviyesi almayı denemeden önce doktorunuza danışmanız gerekir.

 

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