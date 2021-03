Kurşun geçirmez kahve nedir, nasıl yapılır?

‘Kurşun geçirmez kahve’, yağ ile hazırlanıp servis edilen bir kahve çeşidi. Tereyağı, sadeyağ (ghee) ya da hindistancevizi yağı ile hazırlanabilen klasik filtre kahve, özellikle karbonhidrat içermeyen ve yağ-protein ağırlıklı beslenme programları uygulayanlar için sıklıkla tercih ediliyor.

Batı ülkelerinde yağlı kahve tüketmek yeni ve ilginç bir fikir gibi gözükse de, aslında bu karışım yüzyıllardır tercih ediliyor. Özellikle Himalayalar bölgesinde ve Etiyopya’da birçok kültür ve topluluğun günlük hayatının bir parçası olan yağlı kahve, özellikle yüksek rakımlı yerlerde yaşadığı için kalori ihtiyacı daha fazla olan topluluklar tarafından tercih ediliyor.

Sabahları daha enerjik olmayı, açlık hissini bastırmayı, odaklanma ve motivasyonu artırmayı kolaylaştırdığı bilinen kurşun geçirmez kahve nispeten yeni bir ‘trend’ sayıldığından, sağlığa faydalı ya da zararlı olduğu yönünde henüz bir bilimsel araştırma mevcut değil. Ancak içerik bakımından değerlendirildiğinde ve tüketenlerin yorumlarına bakıldığında, bazı faydalarının olabileceği de düşünülüyor.

Kurşun geçirmez kahve nasıl hazırlanır?

Taze çekilmiş kahve çekirdekleri kullanarak, French press ya da kahve makinesi ile 1 fincan filtre kahve demleyin.

Kahve sıcakken, içine bir tatlı kaşığı soğuk sıkım hindistancevizi yağı ilave edin.

1 yemek kaşığı kadar tuzsuz, doğal, organik tereyağ veya sade yağ da ilave edip, iyice karıştırın. Mümkünse bir blender kullanın. Bu sayede, kahveniz köpüklü ve kremsi bir doku kazanacaktır.

Ilıkken tüketin.

Kurşun geçirmez kahve faydalı mı?

İçeriklerin faydalarına bakıldığında, bu karışım kahve yönünden bolca antioksidan içerir, enerjiyi ve konsantrasyonu artırır, yağ yakımını teşvik eder. İçeriğindeki doğal tereyağ ya da sadeyağ da antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki enflamasyonu azaltmaya yardımcıdır. Hindistancevizi yağı ise, iyi kolesterolü destekleyerek kalp sağlığı için fayda sağlar.

Ketojenik diyet uygulayanlar için ideal bir içecektir. Hiç karbonhidrat alınmadığında girilen ‘ketosis’ halini sürdürmeye yardımcı olur ve yoğun yağ içeriği ile bu beslenme şeklini destekler. Tokluk hissi verir.

Öte yandan, sabahları kahvaltı etmek yerine sadece yağlı kahve tüketmek, gün içerisinde alabileceğiniz birçok besinden mahrum kalmanız anlamına da gelebilir. Zengin yağ içeriği ile hazırlanmış da olsa, kurşun geçirmez kahve hiçbir zaman zengin bir kahvaltının yerini tutmaz.

Kolesterol yükselmesine yatkın kişiler ise, düzenli olarak yağlı kahve tükettiğinde fazlaca yağ alımına maruz kalabilir ve bundan olumsuz etkilenebilirler. Eğer bu tür bir kahveyi düzenli beslenme rutininize dahil etme konusunda endişeleriniz varsa, bir uzman hekime ya da diyetisyene danışmanız önerilir.

