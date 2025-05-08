Kosmos 482 nereye düşecek?

1970’li yıllarda Venüs’e iniş yapmak üzere fırlatılan Sovyet yapımı ‘Kosmos 482’ adlı uzay aracının, önümüzdeki günlerde kontrolsüz şekilde Dünya’ya düşmesi bekleniyor. Venüs atmosferinin aşırı sıcaklığına ve basıncına dayanacak şekilde inşa edildiği için sağlam bir ısı kalkanına ve dayanıklı bir yapıya sahip olan Kosmos 482, 50 yılı aşkın süredir uzay boşluğundaydı.

Hollandalı bilim insanı Marco Langbroek, uzay kapsülünün 10 Mayıs civarında Dünya’ya giriş yapacağını belirtti. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki kapsül, fırlatma roketinde meydana gelen arıza nedeniyle yörüngeden çıkamamış ve görevini tamamlayamamıştı. Langbroek açıklamasında, “Risk tamamen yok değil, ancak ciddi şekilde endişelenmeye gerek yok. Nesne küçük sayılır. Eğer atmosferde tamamen yanmazsa bile, bu olayın riski yılda birkaç kez yaşanan meteor düşmelerine benzer. Yıldırım çarpması olasılığı bile daha yüksek” dedi.

Eğer Sovyet kapsülü Cuma veya Cumartesi günü Dünya atmosferine girerse, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok büyük şehri potansiyel risk alanına giriyor. Uzmanlar, bu tür büyük bir enkazın atmosfere girdikten sonra tamamen yanmayabileceğini ve parçalarının yeryüzüne ulaşabileceğini ifade ediyor.

Olası düşüş senaryosunda risk altında olabilecek diğer şehirlerarasında Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi metropoller bulunuyor. Yetkililer, kesin düşüş zamanı ve noktasının atmosferdeki değişkenlikler nedeniyle henüz netleşmediğini vurguluyor.

Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.