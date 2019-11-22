Kolları güçlendirmek için yoga

Özellikle kol kaslarına ve eklemlerine odaklanarak yapacağınız bu yoga pozları, kısa sürede kollarınızın güçlenmesini kolaylaştıracak.

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    Kol kasları, onları ne kadar sık kullanırsak kullanalım kolayca büyüyüp güçlenmez. Kollarımızı güçlendirmek ve şekle sokmak için daima özel çaba harcamamız gerekir. Eğer yoga yapıyorsanız, tüm vücudunuzu çalıştırırken aynı zamanda kollarınızı da güçlendirecek bu yoga pozlarını pratiğinize dahil edebilirsiniz. Özellikle kol güçlendirme çalışmak istiyorsanız, sırasıyla bu pozlardan oluşan bir akışı her gün ya da gün aşırı yapabilirsiniz. En güzel tarafı, hareketleri yaptıkça kısa sürede kolaylaştıklarını, yani kollarınızın güçlendiğini fark edecek olmanız. Basitçe kollarınızı esnetip hareket ettirerek başlayın. Sağa sola sallayın, birkaç kez öne ve arkaya büyük daireler çizin. Kollarınız iyice ısındıktan sonra hareketleri yapmaya başlayın.

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    Aşağı bakan köpek

    Dört ayak pozuna gelin, dizlerinizin ve ellerinizin üzerinde durun. Dizleriniz kalçanızın altında, elleriniz ise omuzlarınızın altında hizalı olmalı. Buradan kalçanızı yukarı kaldırarak aşağı bakan köpek pozuna geçin. Eğer bacaklarınız dümdüz uzanmıyorsa dizlerinizi hafifçe bükebilirsiniz. Ellerinizle güçlü bir şekilde yeri itin. Bütün parmaklarınızın aktif olduğundan emin olun. Burada pozun içine yerleşebilir ve kollarınızı çalıştırmak için hareketleri çeşitlendirebilirsiniz. Bacaklarınızı hafifçe hareket ettirerek belinizi esnetin, kuyruk sokumunuzu iyice yukarı, tavana doğru yöneltin. Sırtınız dümdüz uzarken, kollarınızdaki her bir kasın çalıştığını hissedin. Daha sonra burada tek bacağınızı yukarı kaldırıp indirin, sonra diğerini. Tekrar dört ayak pozuna gelin, dinlenmek için bir süre çocuk pozunda kalabilirsiniz. Sonra tekrar yükselin, aşağı bakan köpek pozuna dönün, bacaklarınızı hareket ettirin ve tekrar çocuk pozuna gelin. Bu seriyi birkaç kez tekrarlayın.

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    Plank

    Aşağı bakan köpek pozundayken, kollarınızı uzun ve güçlü tutarak kalçanızı aşağı indirin ve plank pozuna geçiş yapın. Burada kalmak sizin için zorlayıcıysa, tekrar çocuk pozuna dönün, aşağı bakan köpek için tekrar yükselin ve tekrar plank pozuna gelin. Bunu da birkaç kez tekrarlayın. Nefesinizi tutmamaya, hareketleri nefesle birlikte yapmaya özen gösterin.

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