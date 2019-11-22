Kolları güçlendirmek için yoga

Kol kasları, onları ne kadar sık kullanırsak kullanalım kolayca büyüyüp güçlenmez. Kollarımızı güçlendirmek ve şekle sokmak için daima özel çaba harcamamız gerekir. Eğer yoga yapıyorsanız, tüm vücudunuzu çalıştırırken aynı zamanda kollarınızı da güçlendirecek bu yoga pozlarını pratiğinize dahil edebilirsiniz. Özellikle kol güçlendirme çalışmak istiyorsanız, sırasıyla bu pozlardan oluşan bir akışı her gün ya da gün aşırı yapabilirsiniz. En güzel tarafı, hareketleri yaptıkça kısa sürede kolaylaştıklarını, yani kollarınızın güçlendiğini fark edecek olmanız. Basitçe kollarınızı esnetip hareket ettirerek başlayın. Sağa sola sallayın, birkaç kez öne ve arkaya büyük daireler çizin. Kollarınız iyice ısındıktan sonra hareketleri yapmaya başlayın.