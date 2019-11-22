Kolları güçlendirmek için yoga

Aşağı bakan köpek
Dört ayak pozuna gelin, dizlerinizin ve ellerinizin üzerinde durun. Dizleriniz kalçanızın altında, elleriniz ise omuzlarınızın altında hizalı olmalı. Buradan kalçanızı yukarı kaldırarak aşağı bakan köpek pozuna geçin. Eğer bacaklarınız dümdüz uzanmıyorsa dizlerinizi hafifçe bükebilirsiniz. Ellerinizle güçlü bir şekilde yeri itin. Bütün parmaklarınızın aktif olduğundan emin olun. Burada pozun içine yerleşebilir ve kollarınızı çalıştırmak için hareketleri çeşitlendirebilirsiniz. Bacaklarınızı hafifçe hareket ettirerek belinizi esnetin, kuyruk sokumunuzu iyice yukarı, tavana doğru yöneltin. Sırtınız dümdüz uzarken, kollarınızdaki her bir kasın çalıştığını hissedin. Daha sonra burada tek bacağınızı yukarı kaldırıp indirin, sonra diğerini. Tekrar dört ayak pozuna gelin, dinlenmek için bir süre çocuk pozunda kalabilirsiniz. Sonra tekrar yükselin, aşağı bakan köpek pozuna dönün, bacaklarınızı hareket ettirin ve tekrar çocuk pozuna gelin. Bu seriyi birkaç kez tekrarlayın.