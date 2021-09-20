Kızlar matematiğe doğuştan yatkın

Bilimsel veriler, kadınların matematiğe doğuştan yeteneği olmadığı inancını çürütüyor. Erkeklerle eşit sonuçlar elde etmelerine rağmen kızların matematik bilimlerine yönelmemesi bir otosansür değil, sosyal sansür.

Kızlar matematiğe doğuştan yatkın
Anne - Baba
20 Eylül 2021 Pazartesi

Birçok ülkede, erkek çocukların TIMSS ve PISA[1] sonuçları, kızlarınkine göre daha iyi. Bir stereotipi pekiştirmek için yeterli bir sonuç. «Bu inancın, 1950-1970’li yıllarda nörobiyoloji alanındaki araştırmalarla altı çizildi» diyen Sosyolog ve Batı Katolik Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünden Clémence Perronet, şöyle devam ediyor: «Bu araştırmalara göre, erkeklerin soyut becerileri, kızlarınkinden daha iyiydi. Ancak eğitim programı yeniden düzenlendiğinde, kızlarla erkekler arasındaki bu fark ortadan kalktı.»


1970’lere kadar kız ve erkek çocuklar, aynı gereç ve biçimde eğitilmiyordu. Test sonuçlarında, iki cins arasında gözlemlenen fark da azalıyor. O halde bu farkın, kadın ve erkeğin doğal, biyolojik farklılıklarından kaynaklandığı açıklaması geçerliliğini yitiriyor. Kızların lisede fen bölümlerinde azınlıkta kalmalarını, üniversitede mühendislik, matematik ve fizik derslerinde neredeyse hiç bulunmamalarını açıklamıyor. Paris Siyaset Bilimi’nden sosyoloji profesörü Marie Duru-Bellat, bu durumu şöyle yorumluyor. «Bu bir performans değil, yönelme sorunu. Eşit sonuçlarla, kızlar bu bölümleri ya çok az seçiyor ya da hiç seçmiyor. Büyük olasılıkla sebep, psikososyal. Kızlar, matematik becerilerine güvenmiyor.» Sosyolog Perronet ise Matematiğin patronu yok (La Boss des maths n’existe pas) isimli kitabında bu konuyu ele alıyor: «Kızlara ‘Kendinize güvenin, cesaret edin!’ demek yeterli değil. Matematik bilimlerine yönelmememelerinin sebebi otosansür değil, sosyal sansür. Bu güven eksikliği, içsel değil, tarihsel bir kökeni var. Erkeklerin güçlü olduğu ortamda, cinsiyete dayalı şiddet korkusundan ve kadınların yaptığı bilimsel keşiflerin uzun zamandır göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor.»


Science&Vie (Hors Série) dergisi, Eylül 2021 sayısından derleyen Perihan Özcan Chocardelle


Referanslar

[1]TIMM ( Trends in Mathematics and Science Study) : Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Eğitim Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Education of Educational Achievement) IEA’nın bir projesi.

PISA ( Programme for International Student Assessment : Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren araştırma.



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.