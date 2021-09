Kızlar matematiğe doğuştan yatkın

Birçok ülkede, erkek çocukların TIMSS ve PISA[1] sonuçları, kızlarınkine göre daha iyi. Bir stereotipi pekiştirmek için yeterli bir sonuç. «Bu inancın, 1950-1970’li yıllarda nörobiyoloji alanındaki araştırmalarla altı çizildi» diyen Sosyolog ve Batı Katolik Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünden Clémence Perronet, şöyle devam ediyor: «Bu araştırmalara göre, erkeklerin soyut becerileri, kızlarınkinden daha iyiydi. Ancak eğitim programı yeniden düzenlendiğinde, kızlarla erkekler arasındaki bu fark ortadan kalktı.»

1970’lere kadar kız ve erkek çocuklar, aynı gereç ve biçimde eğitilmiyordu. Test sonuçlarında, iki cins arasında gözlemlenen fark da azalıyor. O halde bu farkın, kadın ve erkeğin doğal, biyolojik farklılıklarından kaynaklandığı açıklaması geçerliliğini yitiriyor. Kızların lisede fen bölümlerinde azınlıkta kalmalarını, üniversitede mühendislik, matematik ve fizik derslerinde neredeyse hiç bulunmamalarını açıklamıyor. Paris Siyaset Bilimi’nden sosyoloji profesörü Marie Duru-Bellat, bu durumu şöyle yorumluyor. «Bu bir performans değil, yönelme sorunu. Eşit sonuçlarla, kızlar bu bölümleri ya çok az seçiyor ya da hiç seçmiyor. Büyük olasılıkla sebep, psikososyal. Kızlar, matematik becerilerine güvenmiyor.» Sosyolog Perronet ise Matematiğin patronu yok (La Boss des maths n’existe pas) isimli kitabında bu konuyu ele alıyor: «Kızlara ‘Kendinize güvenin, cesaret edin!’ demek yeterli değil. Matematik bilimlerine yönelmememelerinin sebebi otosansür değil, sosyal sansür. Bu güven eksikliği, içsel değil, tarihsel bir kökeni var. Erkeklerin güçlü olduğu ortamda, cinsiyete dayalı şiddet korkusundan ve kadınların yaptığı bilimsel keşiflerin uzun zamandır göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor.»

Science&Vie (Hors Série) dergisi, Eylül 2021 sayısından derleyen Perihan Özcan Chocardelle

Referanslar

[1]TIMM ( Trends in Mathematics and Science Study) : Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Eğitim Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Education of Educational Achievement) IEA’nın bir projesi.

PISA ( Programme for International Student Assessment : Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren araştırma.