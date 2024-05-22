Kızılcık Şerbeti Görkem'in stili

Ya\u011f ye\u015fili trendi\nG\u00f6rkem karakterinde en s\u0131k g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz iki renk var biri siyah bir di\u011feri ise ye\u015fil... \u00dcstelik bu b\u00f6l\u00fcmde giydi\u011fi ya\u011f ye\u015fili tonlar\u0131 2024 y\u0131l\u0131 trendleri aras\u0131nda ilk s\u0131ralarda yer al\u0131yor.. K\u00fcrkl\u00fc bir par\u00e7a\nPek tabii ki ger\u00e7ek k\u00fcrkten bahsetmiyoruz! Y\u0131llard\u0131r hi\u00e7 ge\u00e7meyen trendler aras\u0131nda yer alan k\u00fcrkl\u00fc par\u00e7alar\u0131 G\u00f6rkem'in \u00fczerinde de \u00e7ok g\u00f6r\u00fcyoruz. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki k\u0131\u015f d\u00f6nemi i\u00e7in g\u00f6rkemin bu looku bize ilham olabilir!. Sokak stili\nG\u00f6rkem'i hep \u015f\u0131k par\u00e7alarla g\u00f6rmeye al\u0131\u015f\u0131\u011f\u0131z ancak ge\u00e7ti\u011fimiz b\u00f6l\u00fcmlerde giydi\u011fi \u015fi\u015fme montu, siyah deri pantolonu ve sal\u0131k b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 sa\u00e7lar\u0131 ile d\u00fcmd\u00fcz bir sokak stilini de ona \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131rd\u0131k!. K\u0131rm\u0131z\u0131 cazibesi\nBa\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na iddial\u0131 bir renk olan k\u0131rm\u0131z\u0131, G\u00f6rkem'e \u00e7ok yak\u0131\u015f\u0131yor. Siz de k\u0131rm\u0131z\u0131 bir elbiseyle kombin yapacaksan\u0131z e\u011fer G\u00f6rkem'den ilham alabilirsiniz. K\u0131rm\u0131z\u0131 elbisenizi, hafif bir makyaj ve d\u00fcmd\u00fcz sal\u0131k sa\u00e7lar ile kullanabilirsiniz.. Tulum \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131\nBiz ge\u00e7ti\u011fimiz b\u00f6l\u00fcmde G\u00f6rkem'in \u00fcst\u00fcnde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bu tuluma bay\u0131ld\u0131k! Siyah tulumu kulland\u0131\u011f\u0131 kemer-kolye ile kombinleyen G\u00f6rkem, bu lookuyla izleyicilerden de b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131. Siz de d\u00fcmd\u00fcz siyah tulumunuzun \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kullanaca\u011f\u0131n\u0131z gold aksesuarlarla bir \u00fcst kademeye \u00e7\u0131karabalirsiniz. . Midi boy g\u00f6mlek elbise\nG\u00f6mlek elbiseler uzun s\u00fcredir sessiz, sedas\u0131z bir \u015fekilde dolaplarda yerini koruyor. G\u00f6rkem'in giydi\u011fi bu rahatl\u0131\u011f\u0131ndan emin oldu\u011fumuz midi boy g\u00f6mlek elbise ise bize yeniden onlar\u0131 hat\u0131rlat\u0131yor! Siz de bu yaz tek par\u00e7a ile \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme sahip olmak istiyorsan\u0131z g\u00f6mlek elbise tercih edebilirsiniz!. Ceket - ti\u015f\u00f6rt ikilisi\nBiri spor \u015f\u0131kl\u0131k m\u0131 dedi? \u0130\u015fte bunun tam kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 ceket ve ti\u015f\u00f6rt kombinidir! Bu kombini ister jean ile ister klasik bir pantolon ile istedi\u011finiz par\u00e7a ile tamamlayabilirsiniz. Ayakkab\u0131 se\u00e7iminizi de yine kendi tercihinize g\u00f6re topuklu veya sneakerdan yana kullanabilirsiniz..
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