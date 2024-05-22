Kızılcık Şerbeti Görkem'in stili

Ceket - tişört ikilisi

Biri spor şıklık mı dedi? İşte bunun tam karşılığı ceket ve tişört kombinidir! Bu kombini ister jean ile ister klasik bir pantolon ile istediğiniz parça ile tamamlayabilirsiniz. Ayakkabı seçiminizi de yine kendi tercihinize göre topuklu veya sneakerdan yana kullanabilirsiniz.