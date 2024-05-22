Kızılcık Şerbeti Görkem'in stili

Kızılcık Şerbeti'nde gerek karakteri ile gerekse tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Görkem karakterinin stilini mercek altına aldık!

Moda
Giriş: 22 Mayıs 2024 12:02 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 12:03
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  • Yağ yeşili trendi

    Görkem karakterinde en sık gördüğümüz iki renk var biri siyah bir diğeri ise yeşil... Üstelik bu bölümde giydiği yağ yeşili tonları 2024 yılı trendleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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  • Kürklü bir parça

    Pek tabii ki gerçek kürkten bahsetmiyoruz! Yıllardır hiç geçmeyen trendler arasında yer alan kürklü parçaları Görkem'in üzerinde de çok görüyoruz. Önümüzdeki kış dönemi için görkemin bu looku bize ilham olabilir!

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  • Sokak stili

    Görkem'i hep şık parçalarla görmeye alışığız ancak geçtiğimiz bölümlerde giydiği şişme montu, siyah deri pantolonu ve salık bıraktığı saçları ile dümdüz bir sokak stilini de ona çok yakıştırdık!

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  • Kırmızı cazibesi

    Başlı başına iddialı bir renk olan kırmızı, Görkem'e çok yakışıyor. Siz de kırmızı bir elbiseyle kombin yapacaksanız eğer Görkem'den ilham alabilirsiniz. Kırmızı elbisenizi, hafif bir makyaj ve dümdüz salık saçlar ile kullanabilirsiniz.

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  • Tulum şıklığı

    Biz geçtiğimiz bölümde Görkem'in üstünde gördüğümüz bu tuluma bayıldık! Siyah tulumu kullandığı kemer-kolye ile kombinleyen Görkem, bu lookuyla izleyicilerden de büyük beğeni topladı. Siz de dümdüz siyah tulumunuzun şıklığını kullanacağınız gold aksesuarlarla bir üst kademeye çıkarabalirsiniz.

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  • Midi boy gömlek elbise

    Gömlek elbiseler uzun süredir sessiz, sedasız bir şekilde dolaplarda yerini koruyor. Görkem'in giydiği bu rahatlığından emin olduğumuz midi boy gömlek elbise ise bize yeniden onları hatırlatıyor! Siz de bu yaz tek parça ile şık bir görünüme sahip olmak istiyorsanız gömlek elbise tercih edebilirsiniz!

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  • Ceket - tişört ikilisi

    Biri spor şıklık mı dedi? İşte bunun tam karşılığı ceket ve tişört kombinidir! Bu kombini ister jean ile ister klasik bir pantolon ile istediğiniz parça ile tamamlayabilirsiniz. Ayakkabı seçiminizi de yine kendi tercihinize göre topuklu veya sneakerdan yana kullanabilirsiniz.

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