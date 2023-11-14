Kızıl cin nedir? Kızıl cin (Red sprite) neden olur?

Yunanistanl\u0131 n\u00fckleer fizik\u00e7i ve foto\u011fraf\u00e7\u0131 Christos Doudolakis'in Ege Denizi \u00fczerinde \u00e7ekti\u011fi ve sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 "K\u0131z\u0131l cin" foto\u011fraflar\u0131 T\u00fcrkiye'de heyecan uyand\u0131rd\u0131. . Yabanc\u0131 dillerde "\u015eim\u015fek hayaletleri" veya "k\u0131rm\u0131z\u0131 hayaletler" olarak an\u0131lan k\u0131z\u0131l cin, D\u00fcnya atmosferinin y\u00fckseklerinde, g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc f\u0131rt\u0131nalar\u0131n \u00fczerinde meydana gelen elektrik bo\u015fal\u0131mlar\u0131 olarak tan\u0131mlan\u0131yor.\nG\u00f6rsel: Paul M.Smith\n . Red Sprites yani T\u00fcrk\u00e7esi ile K\u0131z\u0131l Cin mezosferde, f\u0131rt\u0131na bulutlar\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00fczerinde meydana gelen ve gece g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde titre\u015fen \u00e7e\u015fitli g\u00f6rsel \u015fekillere yol a\u00e7an b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7ekli elektrik de\u015farjlar\u0131d\u0131r. \nKaynak: Aeon triad. Genellikle altta yatan bir f\u0131rt\u0131na bulutu ile yer aras\u0131ndaki pozitif y\u0131ld\u0131r\u0131m de\u015farjlar\u0131yla tetiklenirler.\nKaynak: Stephen Hummel. Polonyal\u0131 foto\u011fraf\u00e7\u0131 Martin Popek'in \u00e7ekti\u011fi bu k\u0131z\u0131l cin foto\u011fraf\u0131nda, orman\u0131n ilerisinde sanki bir boyut kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f gibi....
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