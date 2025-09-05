Kırmızı mercimekli fava

Protein deposu kırmızı mercimek, fava tarifine yeni bir lezzet katıyor!

Kırmızı mercimekli fava
Giriş: 05 Eylül 2025 07:40
Tarif defterimden;

Farklı lezzet arayanlar ve vegan beslenenler için üzerindeki karamelize soğan ile çok lezzetli olan kırmızı mercimekli fava mezesi.


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika


Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 bardak kırmızı mercimek
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 2 diş sarımsak, minik doğranmış
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiberin beyaz olanı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 bardak içme suyu
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, kalıp kasesine sürmek için

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kırmızı soğan, piyazlık doğranmış
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 7 - 8 dal dereotu, incecik doğranmış




Yapılışı:

*Kırmızı mercimeği bol suda yıkayarak süzdürün (suyu duru olana kadar yıkamalı!).


*Zeytinyağı ve doğranmış soğanı orta boy tencereye alın, kısık ateşte soğan pembeleşene kadar kavurun, sarımsak, baharatlar ve tuzu ilave ederek karıştırın, yıkanmış mercimeği ekleyip 2 - 3 dakika daha kavurarak suyu ilave edin, tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin (dip tutmaması için ara sıra karıştırın). Ocağı kapatıp püre haline gelene kadar blenderden geçirin.


*Orta boy derin bir kaseyi bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile yağlayın, püre haline getirdiğiniz mercimek favayı yağlanmış kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzeltin, oda ısısına gelince streç film ile kaplayarak en az 3 -4 saat veya bir gece buzdolabında bekletin.


*Üzeri için zeytinyağı ve doğranmış soğanı tavaya alın, kısık ateşte karamelize olana kadar kavurun, tuz ekleyerek ocağı kapatın.


*Mercimekli favayı kaseden düz bir servis tabağına ters çevirerek aktarın, üzerine karamelize soğan ve dereotu serpiştirin.


Kısa bir not;

*Üzeri kapalı olarak buzdolabında 3 - 4 gün saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




