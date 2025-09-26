Günlük burç yorumları: 27 Eylül 2025 Cumartesi

Ay, Akrep burcundaki geçişine devam ediyor ve ardından Yay burcuna giriyor. Akrep Ay'ı ile derinlere iniyoruz ve duygusal olarak bizi meşgul eden deneyimlere çekiliyoruz. Düşünerek, stratejik, algılayıcı ve duygusalız. Sorumluluk almak sadece güçlendirici olmakla kalmıyor, aynı zamanda doğal da geliyor. Sonraki Yay Ay'ı, en azından duygusal düzeyde, dünyaya karşı doğrudan ve spontane bir yaklaşımı teşvik ediyor. Ay'ın Uranüs'e karşıtlığı, beklenmedik bir şeyle , bir yüzleşme, sürpriz bir plan değişikliği veya anlık bir dürtüyle harekete geçmek gibi, bizi rutinimizden sarsabilir. Planlarımız gerçekleşmeyebileceği için seçeneklerimizi açık tutmak en iyisidir. Bir çıkış yolu ya da duygusal sorumluluklardan kaçış arıyor olabiliriz ve bu geçiş sırasında pek de uzlaşmacı değiliz. Güneş'in bugün Jüpiter ile beşgen açısı büyüme hissine katkıda bulunuyor, ancak değişimi kucaklamak yerine gösterişe dikkat etmeliyiz. Bu geçiş, desenleri daha net görmemize yardımcı olur. Ayrıca olup bitenleri olumlu bir bakış açısıyla değerlendirmeye teşvik eder. Şu anda koşullarımızdan en iyi şekilde yararlanmakla ilgileniyoruz. Ay, bir süre boşlukta olacak; bu sırada burç değiştirmeden önceki son açısı (Satürn'e üçgen) gerçekleşecek.