Kereviz suyu nasıl yapılır? Kereviz suyunun faydaları nelerdir?

Tam da mevsimi gelmişken, kerevizden faydalanmanın en iyi yollarından birini deneyin.

Kereviz suyu nasıl yapılır? Kereviz suyunun faydaları nelerdir?
Sağlık
22 Aralık 2020 Salı

Kereviz tüketmenin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre kereviz; kardiyovasküler hastalıklar,karaciğer rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonları, gut, romatizma gibi birçok hastalığa karşı korunmada etkili. Aynı zamanda kan şekerini ve kan basıncını da dengelemeye yardımcı oluyor, antifungal ve antibakteriyel özellikleri ile vücuttaki mantar ve bakterilere karşı da savaşıyor. Bu kadar faydalı bir sebzeyi mutfağımızdan eksik etmemek gerek, neyse ki Türk mutfağında birçok meze ve yemeğin başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor kereviz. Son yıllarda popüler olduğu haliyle, bir de suyunu sıkarak içmeyi denediğinizde de, birçok özelliğinden faydalanmanız mümkün.


Mucize mi: Kereviz sapı suyu
Mucize mi: Kereviz sapı suyu

Kereviz suyu nasıl yapılır?

Kereviz suyu hazırlamanın en iyi yolu, iyi bir katı meyve-sebze sıkacağı kullanmaktır. Ancak eğer mutfağınızda böyle bir alet bulunmuyorsa rondo veya başka bir mutfak robotu da işinizi görecektir. Kereviz suyu, kereviz sapları ile hazırlanır. Ayıklayıp yıkadığınız kereviz saplarını meyve sıkacağı ya da robottan geçirdikten sonra kereviz suyunuz hazırdır. Eğer robotta tam olarak parçalanmadıysa ve bu şekilde taneli olarak tüketmekten hoşlanmıyorsanız, bir tülbent yardımıyla bu posayı süzebilirsiniz. Ancak bazı uzmanlar, posasında da önemli oranda lif bulunduğu için posanın süzülmesini pek tavsiye etmiyorlar. Aynı zamanda kullandığınız kerevizi çiğ olarak tüketeceğinizden mümkün olduğunca temiz ve organik ürünler tercih etmeniz önemli.


Kereviz suyu hazırlarken saplarla birlikte birkaç parça kereviz yaprağı da ekleyebilirsiniz. Suyunu sıktığınız kerevizi başka meyve ve sebzelerle karıştırabilir, smoothie tariflerinize ilave edebilirsiniz.

Eğer daha önce hiç sebze suyu hazırlamadıysanız, kerevizin yoğun tadını yumuşatabilecek bir tarif deneyebilirsiniz:

  • 6-7 adet kereviz sapı
  • 2-3 parça kereviz yaprağı
  • 1 limon
  • Küçük bir parça taze zencefil
  • 6-7 dal maydanoz

Malzemelerin hepsini robottan ya da meyve sıkacağından geçirin. Karışımınız hazır!


Kereviz salatası
Kereviz salatası

Kereviz suyu nasıl içilir?

Kereviz suyundan en iyi faydayı sağlamak için hazırladığınız içeceğin sabahları aç karnına tüketilmesi öneriliyor. Tadını dengelemek için bir miktar su, limon suyu veya portakal suyu da ilave edebilirsiniz. Eğer sabah aç karnına tüketmiyorsanız, ikinci seçenek gün içinde herhangi bir şey yemeden yarım saat önce içmek olabilir.


Kereviz suyunun faydaları nelerdir?

  • İçeriğindeki bol miktarda potasyum nitrat, kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olacak kalp sağlığını destekler.

  • Antimikrobiyal özelliği ile Clostridia ve Listeria türü bakterilere karşı savaşır ve vücutta bu bakterilere bağlı gelişen enfeksiyonların iyileşmesine yardımcı olur.

  • Vücuttaki zararlı mikropların uzaklaştırılmasına yardımcı olarak bağırsak sağlığını destekler, sindirim sistemini düzenler.

  • İçeriğindeki kalsiyum ve silisyum, kemik sağlığını destekler.

Güzel cildin yolu mideden geçiyor
Güzel cildin yolu mideden geçiyor


Referanslar

Jon Spayde, "Does Celery Juice Have Benefits for My Gut?" (Haziran 2019) Şuradan alındı: https://experiencelife.com/article/does-celery-juice-have-benefits-for-my-gut/

Anthony William, "The Meical Medium on the Virtues of Celery Juice" Şuradan alındı: https://goop.com/wellness/health/the-medical-medium-on-the-virtues-of-celery-juice/



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