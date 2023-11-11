Kasım indirimlerinden alabileceğiniz 11 ürün

Bugün tüm markalar için beklenen bir gün. Genel olarak kasım ayına yayılmış olsa da 11.11 indirimleri için sizin için birkaç ürün seçtik.

Moda
Giriş: 11 Kasım 2023 00:09
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  • Ray-ban Wayfarer Güneş Gözlüğü

    Klasikleşen aksesaurlardan biri olan Wayfarere model gözlüklerden indirimlerden varken edinebilirsiniz.

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  • Los Ojos Eşofman Altı

    Siyah eşofman altı her zaman kurtarıcı ve rahat bir parçadır. Rahat stillerinize eşlik edebilirler.

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  • Lancome La Vie Est Belle Edp Parfüm

    Kalıcılığı ve içindeki notlarıyla birçok kadının en beğendiği parfümlerden olan La Vie Est Belle parfümünde de büyük indirimler var.

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  • Crem Co. Nemlendirici

    Su bazlı ve vegan bir nemlendirici arıyorsanız tam yerindesiniz. Hafif yapısı ve indirimi sayesinde ilginizi cezbedecek bir ürün olabilir.

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  • Dyson V15 Detect

    Işıklı başlığı ve pratik temizliklerin aranan aleti olması sebebiyle Dyson V15 modeline bir şans verebilirsiniz.

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  • Manuka Nakışlı Kaşe Kaban

    Son dönemlerde çok popüler olan şal/atkı modelindeki kabanlar bizde oldukça şık ve havalı duruyorlar.

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  • L'Oreal Paris Telescopic Maskara

    En beğenilen maskaralardan biri olan Telescopic maskara kirpiklerinizi uzatıp tek tek ayırmayı vadediyor.

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  • Cosmed Yağ Bazlı Temizleyici

    Çift aşamalı temizliğin ilgi görmesinden sonra ilgi çeken bu ürüne bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyoruz.

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  • Pull & Bear Çapraz Çanta

    Her kadının dolabında bulunması gereken siyah çapraz çantalardan biri. Hem kalteli hem de indirimde.

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  • Avon True Dudak Bakım Yağı

    Dudaklarınıza bakım yaparken tadı güzel ve aynı zamanda dudak parlatıcısı görünümünü aradığınız bir ürün varsa tam da oradasınız.

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  • The Purest Solutions Canlandırıcı Ve Gözenek Sıkılaştırıcı Glikolik Asit Tonik

    Ciltteki lekelere ve gözeneklere fayda sağlamayı hedefleyen bu toniği araştırarak ve doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. Üstelik şimdi indirimde.

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