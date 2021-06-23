Karnını içeri çekmek zayıflatır mı?

İngilizcede “stomach vacuum” olarak geçen mide vakum egzersizi, göbeğinizi içinize çekerek sizi düz bir karına ulaştırmayı vaat ediyor. Peki karnı içeri çekmek zayıflamada etkili mi?

Karnını içeri çekmek zayıflatır mı?
Sağlık
23 Haziran 2021 Çarşamba

Mide vakum egzersizi nedir?

Birçok karın egzersizi yüzeysel karın kaslarını çalıştırır. Mide vakum egzersizi ise en içte bulunan karın kasımız olan transversus abdominisi hedefler. İç karın duvarı olarak da bilinen bu kas, karın boşluğundaki organların önüne bir set görevi görerek dışarı doğru çıkmalarını engeller. Derin kas olduğundan klasik karın egzersizlerinde pek çalışmaz. Yardımcı solunum kaslarından biridir ve bu yüzden derin nefes esnasında çalışır.


Mide vakum egzersizi nasıl yapılır?

Mide vakumu egzersizi, mümkün olduğunca fazla hava solumanızı ve ardından midenizi mümkün olduğunca içeri çekerken nefes vermenizi gerektirir. Midenizin sırtınıza yapıştırmaya çalışıyor gibi gözükmeniz hareketi doğru yaptığınız anlamına gelir. Yeni başlayanlar ellerini bir masaya dayanarak hareketi modifiye edebilirler.


Mide vakum egzersizi mucizeler yaratır mı?

Maalesef hiçbir egzersiz tek başına sizi hayalinizdeki fiziğe ulaştıramaz. Göbek bölgesindeki yağları eritmenin tek yolu kilo vermektir fakat bu kası çalıştırarak sıkılaştırmanız daha sağlam bir karın duvarı oluşturacağından dolu bir midenin yarattığı şişlik görüntüsü minimum seviyeye indirmenizi sağlar. Sağlıklı bir beslenme ve kardiyo çalışmasıyla dengelenirse istediğiniz sonuçlara ulaşmanız gayet mümkün.


Mide vakum egzersizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  • Sabahları henüz mideniz boşken uygulamaya çalışın.

  • Aniden yüksek yoğunlukta çalışmanız ertesi gün size karın ağrısı olarak dönebilir. Yavaş ve kısa süreli tekrarlarla başlayın ve hazır olduğunuzu hissettiğinizde arttırın.

  • Baş dönmesi hissederseniz hareketi bırakın ve bir sonraki denemenizde seti daha kısa tutun.

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Referanslar:

Bonnie Pfiester. "What the Heck Is Stomach Vacuuming?" Şuradan alındı: https://www.healthyway.com/content/what-the-heck-is-stomach-vacuuming/ (29.06.2015).



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