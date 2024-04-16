Karbonhidrat ne kadar tüketilmeli?

Karbonhidratlar uzun zamandır diyet ve sağlık dünyasında tartışmalı konulardan biri. Özellikle kadın sağlığı bağlamında, karbonhidratların rolü daha da karmaşık bir hal alıyor.

ABD’li beslenme uzmanı Phoebe Lapine, bu konudaki deneyimlerini ve araştırmalarını mindbodygreen’de yayınladı. Kendi otoimmün hastalığı ve bağırsak sorunlarıyla mücadelesinden yola çıkarak karbonhidratlarla olan sevgi-nefret ilişkisini paylaşan uzman, karbonhidratları düşman bellemememiz gerektiğini savunuyor.

Bazı sağlık uzmanları, kadınların çok düşük karbonhidratlı diyetlerden kaçınması gerektiğini vurgularken diğer yandan, sadece glutensiz beslenmenin yetersiz olduğunu ve daha katı diyetlerin takip edilmesi gerektiğini savunan görüşler de mevcut.

Karbonhidrat tüketimi kadın sağlığını nasıl etkiler?

Karbonhidratlar, sağlıklı bir diyetin temel taşlarından biridir ve vücudumuzun enerji kaynağı olarak hizmet ederler. Beynimiz ve kaslarımız, düzgün bir şekilde işlemek için bu besin öğelerine dayanır. Ancak, karbonhidrat tüketiminin miktarı ve türü, özellikle kadın sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Dengesiz bir karbonhidrat alımı, kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşlere neden olarak, vücudumuzdaki hormonal dengenin bozulmasına yol açabilir. Bu durum, hem fiziksel hem de duygusal sağlığımızı doğrudan etkiler.

Kadınlar için karbonhidrat tüketiminin önemi, sadece kilo yönetimi veya enerji seviyeleriyle sınırlı değildir. Aşırı yüksek veya düşük karbonhidrat alımı, vücuttaki hormon seviyelerini de etkileyebilir. Özellikle, aşırı düşük karbonhidrat diyetleri, kadınlar üzerinde belirgin bir etki yaratabilir. Bu tür diyetler, vücudun stresle başa çıkma mekanizmasında önemli bir rol oynayan kortizol adı verilen stres hormonunun seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Kortizol, "savaş veya kaç" tepkimizi tetikleyen bir hormondur ve vücudumuzun stres altındayken serbest bıraktığı bir maddedir.

Kadın vücudunda karbonhidratları birdenbire kesmek ve uzun süre çok düşük seviyelerde tutmak, adrenal yorgunluk veya HPA (Hipotalamus-Pitüiter-Adrenal) eksen düzensizliği olarak bilinen durumları tetikleyebilir. Bu tür hormonal dengesizlikler, uyku problemleri, sabahları yataktan kalkmada zorluk, kötü kan dolaşımı ve tiroid disfonksiyonu gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Adrenal yorgunluk, vücudun stresle başa çıkmak için gerekli hormonları üretmekte zorlanması durumudur ve bu da enerji düzeylerinde düşüşe, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve genel bir halsizlik hissine neden olabilir.

Tiroid hormonlarının üretimi ve aktive edilmesi için de karbonhidratlara ihtiyaç duyulur. Hipotiroidizm veya Haşimoto tiroiditi gibi tiroid rahatsızlıkları olan kadınlar için, karbonhidrat alımındaki ani değişiklikler tiroidin daha da yavaşlamasına ve bunun sonucunda kilo alımı ve yorgunluğun artmasına neden olabilir.

Sağlıklı karbonhidrat tüketmek için nelere dikkat etmeli?

Karbonhidrat tüketimini dengede tutarken kan şekeri dalgalanmalarından kaçınmak için Lapine şu önerilerde bulunuyor:

"Karbonhidrat arkadaşı" bulun: Beyaz pirinç ve makarna gibi rafine karbonhidratların hızlı bir şekilde parçalanmasını ve kan dolaşımınıza glukoz salımını önlemek için, tabağınıza lif, protein ve sağlıklı yağlar içeren malzemeler ekleyin.

Şekeri “içmeyin”: Şekerli içeceklerin tüketimi konusunda dikkatli olun. Bu tür içeceklerin, aynı miktar şeker içeren katı gıdalara göre kan dolaşımınıza daha hızlı karıştığını unutmayın.

Karbonhidrat alımını menstrüel döngünüze göre ayarlayın: Kan şekeri dengesi, vücuttaki hormonal değişikliklerden etkilenebilir. Bu nedenle, kadınların dört farklı hormonal fazı, vücudun östrojeni işleme kapasitesini en üst düzeye çıkarmak ve diğer hormonları düzenlemek için farklı beslenme şekilleri gerektirir.

Akşam yemeğinde stresi azaltın: Eğer yediğiniz şeyler hakkında sürekli stres yaşıyorsanız, ne kadar sağlıklı beslenirseniz beslenin, bu durum sağlığınız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Mutfakta "yavaş karbonhidrat" tercih edin: İşlenmiş gıdalara göre tam gıdalar, kan şekeriniz üzerinde daha olumlu etkilere sahiptir. Mümkün olduğunda, yiyeceklerin kabuklarını soymayarak daha fazla lif tüketmeye özen gösterin.