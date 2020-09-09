Karantinada eşinizle uygulayabileceğiniz ritüeller

Eşinizle karantina döneminde sağlıklı bir iletişim kurmakta zorlanıyorsanız küçük ritüeller yardımcı olabilir.

Karantinada eşinizle uygulayabileceğiniz ritüeller
İlişki
09 Eylül 2020 Çarşamba

Harvard İşletme Okulu profesörü Mike Norton yaptığı bir açıklamada, "Kayıp karşısında yapılan ritüeller daha az keder hissetmemize yardımcı olabilir, sevdiğimiz insanlarla yapılan ritüeller bizi daha yakın hissettirebilir ve birbirimize olan bağlılığımızı güçlendirebilir" dedi.


Norton, küçük ritüellerin gücünü öven tek araştırmacı değil. Yapılan araştırmalarda, olumsuz düşünceleri bir kağıda yazmak ve sonra o kağıdı yırtıp atmak kadar basit bir şeyin bile insanları büyük ölçüde daha iyi hissettirebileceği görülmüştür. Ve pandemi sürecinde evlerde karantinada kalırken sizin de daha iyi hissetmek için, eşinizle daha iyi bir iletişim kurabilmek için ritüellere ihtiyacınız olabilir.


Karantina günleri evlilikleri nasıl etkiler?
Karantina günleri evlilikleri nasıl etkiler?

Karantina sırasında çiftler için 5 ritüel

En sağlam ve sevgi dolu ilişkiler bile kriz esnasında baskı altında olabilir. Bu krizde, eski rutininizin rahatlığını ve sorunlarla başa çıkma stratejilerinizin çoğunu kaybedersiniz. Aranızdaki tansiyon yükselebilir ve fiziksel olarak sürekli yakın olmak durumundasınızdır. Bir de bütün bunların üzerine iş stresini eklediğimizde ortaya çıkan gerginliği hayal edin...


İşte bu gerginlikten ve iletişimsizlikten kurtulmak için birkaç küçük ritüelden yardım alabilirsiniz. İlişki uzmanı ve TED konuşmacısı Carol Bruess, karantina döneminde çiftlerin arasındaki gerilimi azaltmaya yarayacak küçük ritüeller önerdi;


Görünmezlik tişörtü

Çiftlerden iki taraf da kendisi için özel bir tişört seçer. Bruess bunu "Diğer eş sizi bu özel tişörtün içinde gördüğünde, görünmezmişsiniz gibi davranmak zorundadır. Özel tişörtü giyen kişiyle konuşmak yok, ona bakmak yok, soru sormak yok. Görünmezlik pelerininin evlilik versiyonu gibi düşünebilirsiniz" diye açıklıyor.


Karantinada işe gidip gelmek

İşe gidip gelmek oldukça tatsız olabilir ancak aynı zamanda da yaptığınız işe odaklanmak için bir fırsattır. Evde sıkışıp kalsanız bile bu etkiyi yeniden yaratabilirsiniz: sabah kalktığınızda iş için giyinin, öğle yemeğinizi hazırlayın, partnerinize veda öpücüğü verin ve sonra binanızın etrafında biraz yürüyün. Döndüğünüz zaman çalışmaya başlayın. Günün sonunda ise yine "ev moduna" dönmek için aynı şeyi yapın. Ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz.


Bir günlük ücretsiz geçiş

Şu anda hiçbirimiz en iyi halimizde olamayabiliriz. Partnerinize ve kendinize günlük bir "ücretsiz geçiş" vererek birbirinize biraz anlayış alanı açabilirsiniz. İki ücretsiz geçiş kartı yapın. Sonra gün içerisinde aptalca bir şey yaptığınızda, kaba bir şey söylediğinizde veya söz verdiğiniz bir şeyi yapmayı unuttuğunuzda bu ücretsiz geçiş kartınızı kullanın. Lakin dikkat edin, bir gün içerisinde bu kartı bir kereden fazla kullanmamaya özen göstemelisiniz.


Uzlaşma yürüyüşü

Özellikle iş ile ev arasında fiziksel bir ayrım olmadığında, iş stresini eve taşımamak zor olabiliyor. Öyleyse neden her gün işten sonra eşinizle herhangi bir olumsuzluk hakkında konuşmak veya aile zamanınıza stresten arınmış halde başlamak için bir yürüyüşe çıkmıyorsunuz?


Şikayet kutusu oluşturun

Çok fazla yakın temas halindeyken herkes can sıkıcı hale gelebilir ancak eşinizi sürekli küçük şikayetlerle doldurmak da kimsenin sinirlerine ve ruh haline yardımcı olmaz. Bunun yerine, küçük bir kutu bulun ve tüm şikayetlerinizi kağıda yazıp kutunun içine atın. Hafta sonları, daha berrak bir zihinle şikayetlerinize bakabilir ve gerçekten tartışmaya değer olup olmadıklarını görebilirsiniz.


İnsan insanı zor zamanlarda tanırmış...
İnsan insanı zor zamanlarda tanırmış...


Referanslar: Jessica Stillman, ''5 Small Rituals That Just Might Save Your Relationship During Lockdown'' (7 Nisan 2020) Şuradan alındı: https://www.inc.com/jessica-stillman/5-small-rituals-that-just-might-save-your-marriage-during-lockdown.html?cid=search

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