Karanfilli mor salkım reçeli

Mor salkımların tam da zamanı…Bazıları ağaçlarla sarılıp sarmalanmış, bazıları ise evlerin duvarlarından gelin duvakları gibi hafif rüzgarla sarkarak süzülürken mis gibi kokularını da etrafa yayıyorlar.

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Karanfilli mor salkım reçeli
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Her gördüğüm yerde fotoğraflarını çekmeye doyamadığım mor salkımlar kendine has aroması ve kokusuyla da reçel yapmaya elverişli çiçeklerden biri olduğundan her yıl bu mevsimde yaparım. Kaymak veya tereyağı ile sıcacık ekmeklerimizin üzerine sürerek yıl boyunca kahvaltı sofralarımızda baharı yaşarız…

 

Servis: 500 gramlık kavanozda

Hazırlama & bekletme süresi: 1 gece

Pişirme süresi: 12-15 dakika

 

Malzemeler:

  • 1 bardak dolusu mor salkım çiçeği, 250 ml lik bardak ölçüsüyle (yaprak ve saplarından ayıklandıktan sonraki miktar)
  • 350 gr toz şeker
  • 300 ml su
  • 7-8 adet karanfil
  • Yarım limon suyu

 

 

Yapılışı:

Mor salkım çiçeklerini saplarından ve yapraklarından ayıklayarak bol suda yıkayıp süzgeçe alın, sularından tamamen süzüldükten sonra tencereye geçirin, üzerlerine toz şekeri serperek bir gece veya en az 4-5 saat bekletin. Ertesi gün su ve karanfilleri ekleyerek orta ateşte şeker eriyene kadar ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakın, kaynamaya başlayınca 10. dakikadan itibaren şerbetinden küçük bir kaşıkla tabağa akıtın, damlacıklar halinde kalıyorsa pişmiş demektir. Yayılıyorsa 2-3 dakika daha pişirip limon suyunu ekleyin, 2-3 dakika daha kaynatıp ocağı kapatın. İlk sıcaklığı geçince cam kavanoza geçirip soğuyunca kapağını sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.

 

Kısa notlar:

* Reçelde mümkün olduğu kadar zedelenmemiş ve uçlara doğru küçülen çiçeklerinden kullanın.

* Özellikle az miktarda meyve veya çiçeklerle yaptığınız reçellerde ocağın başından ayrılmayıp sık sık kıvamını kontrol edin. Pişirme sürelerini kendi deneyimlediğim gibi veriyorum, ocağınızın ısı ayarına göre biraz daha uzun veya kısa sürede reçel kıvama gelebilir. Bu reçelde 10. dakikada tabağa akıttığımda damlacıklar halinde kaldı, limon suyunu ekleyip 3 dakika sonra ocağı kapattım. 

 

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın…

 

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