Kar yağışını izlemek neden bu kadar rahatlatıcı?

Kar yağışını izlemenin neden bu kadar keyifli ve rahatlatıcı olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte kar yağışının bizi bu kadar etkilemesinin nedenleri...

Kar yağışını izlemek neden bu kadar rahatlatıcı?
Sağlık
Giriş: 19 Şubat 2025 13:32 Güncelleme: 19 Şubat 2025 23:52
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Kar taneleri düşmeye başlar başlamaz herkesin konuşabileceği tek şey karın yağışı ve kar hemen hemen herkesin içindeki çocuğu ortaya çıkarma gücüne sahip. Kar yağışını kaç kez görmüş olursanız olun, en hafif kar yağışı sırasında bile gökyüzünden düşen beyaz kar tanelerini izlemek gerçekten rahatlatıcıdır. Peki, neden? Psikolog Catherine Hallissey'e göre cevap beynimizin çalışma biçiminde yatıyor. "Sıcak ve güvende olduğumuz sürece, kar yağışını izlemek inanılmaz derecede rahatlatıcıdır" diyor ve şunları ekliyor: “Kar yağışı hızımızı yavaşlatır, doğanın güzelliğini takdir etmemize olanak tanır; karın yere yavaşça düşüşünü izlemek ise hayranlık duygusu uyandırır.”


Bu duygular çok etkileyici gibi görülmeyebilir ancak düşündüğünüzden daha güçlüdür. Aslında, araştırmalar , hayret veya şaşkınlığa benzer bir duygu olan 'hayranlık' yaşamanın, zamanında olma duygusunu hissetmemize ve daha dikkatli olmamıza yardımcı olabileceğini ve bunun da stres, kaygı, yalnızlık ve depresyon gibi duyguları azaltabileceğini göstermiştir. Benzer şekilde, karın sesi emme ve dünyayı gizleme yeteneği de rahatlatıcı olmasında önemli bir rol oynar.


Konunun uzmanları, kar yağarken daha çok anda kalabilmemizin ve çevremize karşı daha fazla farkındalık yaşayabilmemizin bizi sakinleştirdiğini ve dinginlik duygusu uyandırmaya yardımcı olduğunu ifade ediyor.


Psikolog Catherine Hallissey konuya ilişkin “Değişen bakış açısı, rutinimizdeki ve davranışlarımızdaki değişimler, heyecan ve beklenti, çocukluk anılarını nasıl canlandırdığıyla birleşince, hepsi bir araya gelerek onu psikolojik olarak uyarıcı hale getiriyor” diyor.


Sonuç olarak daha önce yüzlerce kez izlediğiniz bir şeye bu kadar takıntılı olmak garip gelebilir ama düşen kar tanelerine bu kadar hayran olmanızın bir nedeni var. Karın faydalarından yararlanmak için dışarı çıkıp karın tadını çıkarmanız gerektiğini hissedebilirsiniz; ancak sadece içeride oturmanın veya karın içinde yürümenin bile kendi başına faydalı olabileceği oldukça açık. Kar yağışını izlemek hak ettiğiniz nefes alma molasını kendinize vermenin harika bir yoludur.


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Referanslar

Lauren Geall. "Psychology: do you love watching snow fall? There’s a psychological reason why". Şuradan alındı: https://www.stylist.co.uk/health/mental-health/snow-fall-soothing-psychology/742733


Kar yağışının bilmediğiniz faydaları
Kar yağışının bilmediğiniz faydaları

Karın yanına iyi gider...

Pencerelerinizin kar manzarasıyla süslendiği zamanlarda kara eşlik edecek şeyler var...

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Kestane Sobada pişirmek eskilerde kalmış olsa da fırında veya tavada pişirilen kestane kış aylarınızda ağzınızı tadlandırır.
Salep Kar denilince ilk akla gelenler arasında olan vazgeçilmez lezzeti ile salep... Tarçın kokusu eşliğinde...
Boza "Bozaaaa!" hala zaman zaman kulaklarımıza gelen ses... Boza, kışı; kış, bozayı çağrıştırır.
Közde patates İçinizi ısıtacak bir tad: Közde patates... Fırında pişirmek de mümkün ancak közde pişirileni makbul.
Sıcak ev kıyafetleri Yünlü pijamalar, panduflar, hırkalar...
Battaniye Soğuk havaya, kara, kışa en güzel çözüm: Battaniye...
Konsol oyunları İster bir başınıza isterseniz de sevdiğiniz biri ile konsol oyunları sayesinde ev keyfi yapabilirsiniz.
Patlamış mısır Sevdiğiniz dizi, film veya kar manzarası... Patlamış mısır eşliğinde izlemek ister misiniz?
Sucuk ekmek Isıtılmış bir ekmek ve ona eşlik eden sucuk... Kar manzarasına eşlik edecek pratik ve lezzetli bir alternatif...


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