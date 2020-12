Kamu hastanelerinde kürtaj hizmetleri araştırması sonuçlandı

Kadir Has Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan “Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri Araştırması”nın 2020 yılı sonuçları açıklandı. Kadir Has Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mary Lou O’Neil ve Kadir Has Üniversitesi Proje ve Etkinlik Koordinatörü Deniz Altuntaş’ın katılımıyla 29 Aralık günü gerçekleşen online basın toplantısında araştırma sonuçları paylaşıldı.

Araştırmada, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan ve MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi)’ne göre Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü bulunan 504 kamu hastanesi ve 14 şehir hastanesi olmak üzere toplam 518 hastane ile iletişime geçilerek gizli müşteri telefon anketi uygulandı. 223 hastaneye telefonlara cevap vermemesi nedeniyle ulaşılamadığı bildirildi.

İsteğe bağlı kürtaj hizmetinde son durum

Toplam 295 kamu hastanesi ile görüşülen 2020 araştırmasına göre sadece 10 hastanede isteğe bağlı kürtaj hizmeti herhangi bir şart gösterilmeden sağlanıyor. İsteğe bağlı kürtaj hizmeti sağlamayan veya net bir bilgi vermeyen kamu hastanelerinden alınan yanıtlar kapsamında; araştırmacılar tarafından verilen bilgiye göre hastenelerden 55’i gerekçe olarak ‘yasak veya yasal değil’, 28’i ‘yapılmaması doktorun tercihi’, 11’i ‘devlette yasak’, 36’sı ‘devlette yapılmıyor’, 4’ü ‘prosedür/kural böyle’, 4’ü ‘üst merci tarafından onaylanmıyor’, 2’si ‘özelde de yaptıramazsın’, 1’i ‘günah’, 8’i ‘korona yüzünden yapılmıyor’, 3’ü ‘ekipman yok’, 9’u ‘anestezi uzmanı yok’, 7’si ‘ameliyathane kapalı’ açıklamasında bulundu. 63 kamu hastanesi başka hastaneye yönlendirirken, 14 hastane ise telefonu araştırmacıların yüzüne kapattı.

Hastanelerin yüzde 54’ünde isteğe bağlı kürtaj hizmeti sağlanmıyor

Araştırmaya göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü bulunan kamu hastanelerinin yalnızca yüzde 3’ünde isteğe bağlı kürtaj hizmeti veriliyor. Yüzde 5’inde kürtaj hizmeti ‘isteğe bağlı şartlı bir şekilde’ sağlanırken, yüzde 54’ünde ise isteğe bağlı yapılmıyor. Yüzde 14’ü sadece tıbbi zorunluluk durumunda hizmet verdiğini ifade eden hastanelerden yüzde 5’i ise bilgi vermezken, yüzde 19’u bölüm ya da doktorun olmadığını belirtti.

İstanbul’da isteğe bağlı kürtaj hizmeti veriliyor mu?

Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri Araştırması sonuçlarına göre; Batı Marmara’da 2, Batı Anadolu’da 2, Akdeniz’de 1, Batı Karadeniz’de 1, Kuzeydoğu Anadolu’da 1, Ortadoğu Anadolu’da 2, Güneydoğu Anadolu’da 1 olmak üzere toplam 10 hastanede isteğe bağlı kürtaj hizmeti veriliyor.

Ege, Doğu Marmara, Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz’de isteğe bağlı hizmet verilmezken, ayrıca merceğe alınan İstanbul’da da ise isteğe bağlı hizmet veren hastane bulunmaması dikkat çekiyor.

56 ilde isteğe bağlı hizmet bulunmuyor.

Araştırmaya göre; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 56 ilde isteğe bağlı kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi bulunmuyor.