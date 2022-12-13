Kadife tırnak nail artları

K\u0131\u015f sezonunda i\u00e7 \u0131s\u0131tan kuma\u015f\u0131yla g\u00f6n\u00fcllerde taht kuran kadife kuma\u015f\u0131 k\u0131\u015f mevsiminde t\u0131rnaklar\u0131n\u0131za da ta\u015f\u0131n\u0131yor.. I\u015f\u0131l \u0131\u015f\u0131l ve \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n geldi\u011fi y\u00f6ne g\u00f6re de\u011fi\u015fen yans\u0131mas\u0131 sayesinde hem dikkat \u00e7ekici hem de \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturuyor.. Soft renklerden so\u011fuk renklere kadar bir\u00e7ok renkte g\u00fczel durdu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bu nail arta kadife g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc veren \u00f6zelli\u011fi ise \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 ama m\u0131knat\u0131s!. T\u00fcm t\u0131rna\u011f\u0131n\u0131za yapt\u0131rabilece\u011finiz gibi french olarak da kullanabilir, hatta sadece bu nail art\u0131 kullanarak desenler olu\u015fturabilirsiniz.. \u0130\u015fte ilham alabilece\u011finiz di\u011fer kadife t\u0131rnak nail art \u00f6rnekleri.... . . . . . . . . . . . . . . .
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