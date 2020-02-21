Kabızlık sorununa yardımcı: Kuru meyveler

Vücuda yararlı içerikleri sayesinde sağlık deposu olarak adlandırabileceğimiz kuru meyveler; sindirim sistemine dost, bağırsak hareketlerini düzenlemede yardımcı ve kabızlık sorununu önleme ve engellemede etkili olan besinler arasında yer alırlar. Kabızlık sorunu yaşamamak ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için düzenli egzersiz yapmak, günde en az 2 litre su içmek gibi gereklerin yanı sıra uygun miktarlarda kuru meyve tüketmeye çalışmak da önem taşıyor.

Kabızlığı, tıp literatürüne yerleşmiş adı ile konstipasyonu, en yalın anlatımıyla sindirim sistemindeki yavaşlık olarak tanımlayabiliriz. Bağırsak hareketlerindeki bu yavaşlık nedeniyle haftada üç ya da daha az sayıda tuvalete çıkamama durumu olarak kendini gösteren kabızlık sorunu, yaygın görülen makat hastalıklarından Hemoroid (Basur), Anal Fissür (Makat Çatlağı) ve Anal Fistül (Makat Apsesi) başta olmak üzere birden çok rahatsızlığı da beraberinde getirebiliyor.

Kabızlık; tuvalet ihtiyacının ağrılı bir şekilde giderilmesine, makat bölgesinin zorlanmasına, bölgedeki kas dokularının şişmesine ya da yırtılmasına neden oluyor. Kabızlık sorunu, yalnızca hastalıkların oluşmasında değil aynı zamanda anorektal bölgenin zorlanmasına bağlı meydana gelen makat hastalıklarının tedavisi sonrasında da dikkat edilmesi gereken bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Tedavi sonrasında beslenme alışkanlıklarının yavaş yavaş değiştirilerek sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına özen gösterilmesi gerekiyor.

İşte sindirimi kolaylaştırıcı kuru meyveler:

Kuru hurma

Hurma içinde karotenoidler, felonik asitler ve flavonoidler gibi antioksidan açısından zengin maddeler barındırır. Kuru hurmanın içerdiği bu yararlı maddeler sayesinde vücuttan toksik maddelerin atılımını kolaylaştırdığı, araştırmalarla ortaya konmuştur. Lifli bir yapıya sahip olmasından dolayı kabızlığın önlenmesinde oldukça yardımcı bir besin olarak karşımıza çıkıyor.

Kuru erik

İçinde sorbitol tatlandırıcısını barından Kuru Erik, içeriğinde fazlasıyla lif barındıran bir meyvedir. Düzenli olarak tüketilmesi kabızlık sorununu engeller ve sindirim sistemini hızlandırır.

Kuru kayısı

İçerisinde yoğun olarak potasyum, karotenoid ve lif barındıran bir meyvedir. İçerdiği çözünmez diyet lifleri, hazmı kolaylaştırmaya yarar.

Kuru üzüm

Zengin lif içerdiği bilinen kuru üzüm, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Gastrointestinal sistemin sağlıklı çalışabilmesi için kuru üzüm tüketimi önerilmektedir.

Kuru incir

B vitaminlerinden ribofilavin ve tiamin bakımından zengin olan kuru incir, metabolizmayı hızlandırarak kronik kabızlığın önlenmesinde önemli bir besin maddesidir. Sindirimi kolaylaştırmasının yanı sıra vücudun bakterilere karşı korunmasında etkilidir.

Kuru yaban mersini

Son yıllarda ülkemizde ulaşılması daha kolay hale gelen kuru yaban mersini; içerisinde lifler, folik asit, potasyum ve A, C, E vitaminleri bulundurduğu için sindirimi kolaylaştırma noktasında tavsiye edilmektedir.

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