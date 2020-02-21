Kabızlık sorununa yardımcı: Kuru meyveler

+ Sonra Oku
Kabızlık sorununa yardımcı: Kuru meyveler
Bütün Yazıları

Vücuda yararlı içerikleri sayesinde sağlık deposu olarak adlandırabileceğimiz kuru meyveler; sindirim sistemine dost, bağırsak hareketlerini düzenlemede yardımcı ve kabızlık sorununu önleme ve engellemede etkili olan besinler arasında yer alırlar. Kabızlık sorunu yaşamamak ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için düzenli egzersiz yapmak, günde en az 2 litre su içmek gibi gereklerin yanı sıra uygun miktarlarda kuru meyve tüketmeye çalışmak da önem taşıyor.

 

Kabızlığı, tıp literatürüne yerleşmiş adı ile konstipasyonu, en yalın anlatımıyla sindirim sistemindeki yavaşlık olarak tanımlayabiliriz. Bağırsak hareketlerindeki bu yavaşlık nedeniyle haftada üç ya da daha az sayıda tuvalete çıkamama durumu olarak kendini gösteren kabızlık sorunu, yaygın görülen makat hastalıklarından Hemoroid (Basur), Anal Fissür (Makat Çatlağı) ve Anal Fistül (Makat Apsesi) başta olmak üzere birden çok rahatsızlığı da beraberinde getirebiliyor.

 

Kabızlık; tuvalet ihtiyacının ağrılı bir şekilde giderilmesine, makat bölgesinin zorlanmasına, bölgedeki kas dokularının şişmesine ya da yırtılmasına neden oluyor. Kabızlık sorunu, yalnızca hastalıkların oluşmasında değil aynı zamanda anorektal bölgenin zorlanmasına bağlı meydana gelen makat hastalıklarının tedavisi sonrasında da dikkat edilmesi gereken bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Tedavi sonrasında beslenme alışkanlıklarının yavaş yavaş değiştirilerek sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına özen gösterilmesi gerekiyor.

 

İşte sindirimi kolaylaştırıcı kuru meyveler:

 

Kuru hurma

Hurma içinde karotenoidler, felonik asitler ve flavonoidler gibi antioksidan açısından zengin maddeler barındırır. Kuru hurmanın içerdiği bu yararlı maddeler sayesinde vücuttan toksik maddelerin atılımını kolaylaştırdığı, araştırmalarla ortaya konmuştur. Lifli bir yapıya sahip olmasından dolayı kabızlığın önlenmesinde oldukça yardımcı bir besin olarak karşımıza çıkıyor. 

 

Kuru erik

İçinde sorbitol tatlandırıcısını barından Kuru Erik, içeriğinde fazlasıyla lif barındıran bir meyvedir. Düzenli olarak tüketilmesi kabızlık sorununu engeller ve sindirim sistemini hızlandırır.

 

Kuru kayısı

İçerisinde yoğun olarak potasyum, karotenoid ve lif barındıran bir meyvedir. İçerdiği çözünmez diyet lifleri, hazmı kolaylaştırmaya yarar.

 

Kuru üzüm

Zengin lif içerdiği bilinen kuru üzüm, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Gastrointestinal sistemin sağlıklı çalışabilmesi için kuru üzüm tüketimi önerilmektedir.

 

Kuru incir

B vitaminlerinden ribofilavin ve tiamin bakımından zengin olan kuru incir, metabolizmayı hızlandırarak kronik kabızlığın önlenmesinde önemli bir besin maddesidir. Sindirimi kolaylaştırmasının yanı sıra vücudun bakterilere karşı korunmasında etkilidir.

 

Kuru yaban mersini

Son yıllarda ülkemizde ulaşılması daha kolay hale gelen kuru yaban mersini; içerisinde lifler, folik asit, potasyum ve A, C, E vitaminleri bulundurduğu için sindirimi kolaylaştırma noktasında tavsiye edilmektedir.

 

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Annem en çok oğlunu seviyor
Annem en çok oğlunu seviyor
Bahara yaklaşırken: Şimdi hepimizin zamanı
Bahara yaklaşırken: Şimdi hepimizin zamanı
Yalan söylemeyin; yalan söylüyorsunuz...
Yalan söylemeyin; yalan söylüyorsunuz...
Bu hayatta kadın olmak...
Bu hayatta kadın olmak...
Söylemek değil, söyleyebilmektir mesele...
Söylemek değil, söyleyebilmektir mesele...
Adın bile silinecek...
Adın bile silinecek...
Evlilik hesap işi değil, sevgi yoludur
Evlilik hesap işi değil, sevgi yoludur
Ergendim ve patatese benziyordum
Ergendim ve patatese benziyordum

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Uykusuzluğa basit çözümler!
    Uykusuzluğa basit çözümler!

    Süresi : 05:25 İzlenme : 10221

  • Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey
    Süt kanalı iltihabı mastit hakkında her şey

    Süresi : 03:21 İzlenme : 10723

  • Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?
    Hangi vitamin hangi besinlerde bulunur?

    Süresi : 01:41 İzlenme : 4592

  • Kol sarkmalarına karşı egzersiz
    Kol sarkmalarına karşı egzersiz

    Süresi : 02:09 İzlenme : 3128

  • Sezaryen mi normal doğum mu?
    Sezaryen mi normal doğum mu?

    Süresi : 01:53 İzlenme : 14383

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X