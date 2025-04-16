Jeomanyetik Fırtına nedir?

Bu gece, Dünya'yı etkisi altına alması beklenen güçlü jeomanyetik fırtına, iletişim sistemleri ve kutup ışıkları üzerinde çarpıcı etkiler yaratabilir.

Jeomanyetik Fırtına nedir?
Yaşam
Giriş: 16 Nisan 2025 14:00 Güncelleme: 16 Nisan 2025 14:03
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16 Nisan 2025 Çarşamba günü, Güneş'ten kaynaklanan güçlü bir koronal kütle atımının (CME) Dünya'ya ulaşmasıyla birlikte, Türkiye dahil birçok bölgede jeomanyetik fırtına etkileri bekleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bu fırtınayı G3 (güçlü) seviyesinde sınıflandırdı ve etkilerinin 17 Nisan'a kadar sürebileceğini belirtti.​


Kuzey Işıkları görülebilir

Bu gece, özellikle İstanbul ve Karadeniz gibi kuzey bölgelerinde, nadir görülen kuzey ışıkları (aurora borealis) gözlemlenebilir. Uzmanlar, hava koşullarının uygun olması durumunda bu doğa olayının Türkiye'den de izlenebileceğini ifade ediyor.


Teknolojik sistemlerde aksamalar olabilir

Jeomanyetik fırtınalar, elektrik şebekelerinde voltaj dalgalanmalarına, uydu iletişiminde kesintilere ve GPS sistemlerinde sapmalara neden olabilir. NOAA, bu tür etkilerin yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu .​


Vatandaşlara uyarılar

Uzmanlar, özellikle hassas elektronik cihazların korunması ve acil durum planlarının gözden geçirilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Ayrıca, gökyüzü gözlemcileri için bu gece, kuzey ışıklarını izlemek adına nadir bir fırsat sunuyor.​


Jeomanyetik fırtınanın etkilerinin 17 Nisan'a kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, teknolojik sistemlerde yaşanabilecek olası aksamalar ve doğa olayları konusunda dikkatli olunması öneriliyor.​


Jeomanyetik Fırtına nedir?

Jeomanyetik fırtına, Güneş'te meydana gelen patlamalar (özellikle koronal kütle atımı - CME) sonucunda uzaya yayılan yüklü parçacıkların, Dünya'nın manyetosferi ile etkileşime girmesiyle oluşan bir uzay hava olayıdır.


Daha basit anlatmak gerekirse: Güneş bazen büyük enerji patlamaları yaşar ve bu patlamalarla birlikte uzaya büyük miktarda plazma (yüklü parçacık) fırlar. Eğer bu parçacıklar Dünya’ya doğru gelirse, gezegenimizin manyetik alanıyla çarpışırlar. Bu çarpışma sonucunda jeomanyetik fırtınalar oluşur.


Jeomanyetik Fırtına etkileri nelerdir?

  • Kuzey ışıkları (aurora borealis) gibi görsel doğa olayları ortaya çıkabilir (özellikle kutuplara yakın bölgelerde).

  • Elektrik şebekelerinde voltaj sorunları yaşanabilir. Uydu ve GPS sistemlerinde kesintiler olabilir.

  • Radyo iletişimi ve havacılık sistemleri etkilenebilir.

Ne kadar sık olur?

Güneş’in aktivitesine bağlıdır. Güneş, 11 yıllık döngüler halinde daha aktif veya daha sakin olabilir. Bu dönemlerde fırtına olasılığı artar.


Türkiye'de "Kuzey Işıkları"

Dünya’ya güçlü bir jeomanyetik fırtına çarpması sonucu Türkiye ve Avrupa’nın pek çok yerinde “kuzey ışıkları” görüntülendi.

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X'de Hava Forumu adlı hesap tarafından paylaşılan habere göre Dünya'ya G3 seviyesinde oldukça güçlü bir solar fırtına çarptı. Almanya - Mecklenburg Fotoğraf: X - Hava forum
Bu çarpma nedeniyle Türkiye'de ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerde gökyüzünde "kuzey ışıkları"na benzer ışıklar görüldü. Bulgaristan Fotoğraf: X - Hava forum
Almanya, Rusya, Ukrayna, İtalya ve Bulgaristan'dan çeşitli görüntüler paylaşıldı. İtalya - Revigo Fotoğraf: X - Hava forum
Kırım Fotoğraf: X - Hava forum
Türkiye'de bu ışıkların görüldüğü şehirler ve gelen kareler ise şöyle: Balıkesir Fotoğraf: X - Hava forum
Ordu Fotoğraf: X - Hava forum Fotoğrafçı: Dilek Öse
Tekirdağ Fotoğraf: X - Hava forum
Tekirdağ Fotoğraf: X - Hava forum
Van Fotoğraf: X - Hava forum Fotoğrafçı: İrfan Üstün Jeomanyetik fırtına nedir? Jeomanyetik fırtına, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'yı çevreleyen manyetik alanla etkileşime girmesi sonucu oluşur. Bu fırtınalar sırasında iyonosfere çöken enerjik parçacıklar, üst atmosferdeki yoğunluğu artırabilir, iyonosferik yoğunluk ise radyo sinyallerinin yolunu değiştirebilen ve GPS tarafından sağlanan konumlandırma bilgisinde hatalara yol açabilen güçlü yatay değişiklikler yaratır. Fırtınalar güzel görsel şölene neden olurken navigasyon sistemlerini bozabilir ve elektrik şebekesi ve boru hatlarında zararlı jeomanyetik kaynaklı akımlar oluşturabilir. Referanslar: "Geomagneyic Storms". Şuradan alındı: https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/geomagnetic-storms


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